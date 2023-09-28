Стая бродячих собак не дает спать барнаульцам

Животные бегают под окнами и громко лают

28 сентября 2023, 10:28, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Барнаула пожаловались на стаю бродячих собак, разгуливающую вокруг многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Стая из пяти особей кружит рядом с домом по адресу Советской Армии, 133Б. Утром, по словам горожан, животные не дают спать и будят всех своим лаем.

Также пользователи в соцсетях отметили, что бродячие собаки опасны для людей, потому что они могут покусать.