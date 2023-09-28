Стая бродячих собак не дает спать барнаульцам
Животные бегают под окнами и громко лают
28 сентября 2023, 10:28, ИА Амител
Кадр из видео
Жители Барнаула пожаловались на стаю бродячих собак, разгуливающую вокруг многоэтажки. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Стая из пяти особей кружит рядом с домом по адресу Советской Армии, 133Б. Утром, по словам горожан, животные не дают спать и будят всех своим лаем.
Также пользователи в соцсетях отметили, что бродячие собаки опасны для людей, потому что они могут покусать.
10:32:09 28-09-2023
Могут и кусают( их бы ещё не подкармливали некоторые
10:43:32 28-09-2023
найдите во дворе того, кто их подкармливает и причините ему (а может быть ей) хорошую воспитательную беседу
11:16:07 28-09-2023
гость (10:43:32 28-09-2023) найдите во дворе того, кто их подкармливает и причините ему ... Бгг. Дом стоит в частном секторе. Там у каждого собака.
11:45:21 28-09-2023
Бгг. Дом стоит в частном секторе. Там у каждого собака.---- и заметьте, все они лают или воют, и никто не ноет и не жалуется! В этих муравейниках все друг другу мешают - собаки, машины, орущие дети, пьяные соседи, летящие самокаты)))
12:00:18 28-09-2023
Гость (11:45:21 28-09-2023) Бгг. Дом стоит в частном секторе. Там у каждого собака.---- ... Собака частника не бегает и почти не лает, а сидит на привязи. А если и лает, то хозяин сам пытается успокоить, так как ему спать тоже хочется. А эти дикие. И в стае втрое опаснее.
12:12:10 28-09-2023
Гость (12:00:18 28-09-2023) Собака частника не бегает и почти не лает, а сидит на привяз... Не лает, пока кто-то не пройдет мимо дома. Иногда просто гавкают, типа переклички между собой. А если не лает, с этой собакой что-то не так.
12:20:26 28-09-2023
Гость (12:12:10 28-09-2023) А если не лает, с этой собакой что-то не так. воспитывать не пробовали животное? или у вас карманный пес, которого воробьи по двору гоняют?
12:31:29 28-09-2023
Гость (12:20:26 28-09-2023) воспитывать не пробовали животное? или у вас карманный пес, ... Еще один спицилист по воспитанию. Попробуйте совсем не говорить, надолго вас хватит? То же самое и лай для собак.
14:03:24 28-09-2023
Гость (12:12:10 28-09-2023) Не лает, пока кто-то не пройдет мимо дома. Иногда просто гав... Как раз лают невоспитанные собаки, можно сказать, шавки. Один раз захожу в калитку знакомых, первый раз у них, про собаку не ведаю. Подбежал здоровенный алабай, молча сел и смотрит. Не пускает. Я хочу пройти. Он встал (молча) на задние лапы, передние положил на мне на плечи(молча). Вес у него поболее моего. Пришлось ретироваться. Достать телефон, позвонить. Хозяева вышли, встретили. Вот так должна вести себя обученная собака.
14:21:49 28-09-2023
Гость (14:03:24 28-09-2023) Как раз лают невоспитанные собаки, можно сказать, шавки. Оди... Посмотрите видео с ягд-терьерами, это вам про "шавок". Вообще, как бы смешно, по одной собаке судить всех остальных. Сразу видно человека не в теме.
16:01:03 28-09-2023
Гость (14:03:24 28-09-2023) Как раз лают невоспитанные собаки, можно сказать, шавки. Оди... Так вот именно что умные собаки "подают голос". И только тогда, когда необходимо. А не лают истерично при любом случае.
15:59:50 28-09-2023
Гость (12:12:10 28-09-2023) Не лает, пока кто-то не пройдет мимо дома. Иногда просто гав... Если не лает, значит умная собака, а не дура. У тети такая была. Никогда не лаяла. Молча шла и за опу кусала того, кто полез через забор в огород. Без шума и пыли. А до нее был кобель - дурак дураком. Лаял громко, но трусливый... силком не заставишь проверить, что за шорох в огороде.
16:27:16 28-09-2023
Гость (15:59:50 28-09-2023) Если не лает, значит умная собака, а не дура. У тети такая б... И как потом ваша тетя жила с перекусанными в округе соседями?
17:37:02 28-09-2023
Гость (16:27:16 28-09-2023) И как потом ваша тетя жила с перекусанными в округе соседями... Алкашей не жалко.
18:46:41 28-09-2023
Гость (12:00:18 28-09-2023) Собака частника не бегает и почти не лает, а сидит на привяз... еще как бегают, половина на самовыгуле. Это не собаки мешают людям, а нерадивые хозяева не выполняют свои обязанности по содержанию животных и выпускают их на самовыгул. Что то надо делать с этими горе хозяевами.
11:46:53 28-09-2023
снова вконтактыши ноют... закройте его к чертям. там сборище нытиков и истеричек с яжемамками
11:58:24 28-09-2023
Гость (11:46:53 28-09-2023) снова вконтактыши ноют... закройте его к чертям. там сборище... Ну не знаю. Под постами тех новостных сообществ, где я в ВК подписан, наоборот тишина. А вот на Амике такой вой был всегда, потому как тут анонимно можно поныть, оскорбить, оклеветать и прочие прелести для отработки методичек по нытью.
13:02:55 28-09-2023
Собака частника не бегает и почти не лает-------- живущим в частном секторе сейчас смешно) собака, не лай! Раз-два! Мой хаски не лает почти, но от скуки воет как волчара в лесу. Вам бы тоже не понравилось)
16:05:06 28-09-2023
Гость (13:02:55 28-09-2023) Собака частника не бегает и почти не лает-------- живущим в ... Так это ваша вина, что вы хаски держите взаперти.
13:20:00 28-09-2023
Родственник из Белгорода в Мариуполе по контракту строителем работает, спросил у него, много ли собак и кошек бесхозных в городе осталось и как с ними борется народ. Он посчитал, что я неудачно пошутил. А там люди настоящее горе пережили. Господа, требующие немедленной и публичной расправы над псинками, утрите злобную слюну, иначе ей походя и захлебнётесь.
13:56:39 28-09-2023
Гость. (13:20:00 28-09-2023) Родственник из Белгорода в Мариуполе по контракту строителем... Отвезите уличных барнаульских собак в Мариуполь, сделайте доброе дело, вам все будут благодарны! Может, даже деньги, выделенные на стерилизацию, перенаправят на переезд собак в новые территории. Через депутатов начнем пробивать вопрос финансирования. Займитесь организацией переселения собак, если вы их действительно любите!
16:02:33 28-09-2023
Гость. (13:20:00 28-09-2023) Родственник из Белгорода в Мариуполе по контракту строителем... Я не знаю, как там в Мариуполе с собаками. А в Барнауле с бездомными шавками давняя проблема. И не надо тут про жалость и прочее. Мне ЛЮДЕЙ жалко, на которых эти шавки кидаются.
13:27:51 28-09-2023
Что бы проблема решилась нужно Собчак написать.
14:18:37 28-09-2023
Дак вроде придумали надёжный способ - в люках их крышками закрывать, чтобы не кусались и не лаяли.
15:27:23 28-09-2023
Отвезите уличных барнаульских собак в Мариуполь----- а может всех нытиков амиковских собрать - и в Мариуполь!!! А то скоро за отопление платить, опять разноетесь здесь.
16:47:35 28-09-2023
Гость (15:27:23 28-09-2023) а может всех нытиков амиковских собрать - и в Мариуполь!!!... С тебя и начнут! Вместе с бездомными собаками - в Мариуполь. Собирай чемодан!
17:03:37 28-09-2023
Гость 14:18:37 Да вроде придумали..... Вот, на фоне пристрелить, отравить, придушить ещё один креативщик прорезался. А ведь может так случиться, что и над тобой люк захлопнется. И поделом.
17:08:37 28-09-2023
Так то собака самое преданное, полезное и социализированное с человеком существо. Так что, господа живодёры, спрячьте клыки, утрите сопли и потихоньку превращайтесь в человеков.
17:39:44 28-09-2023
Гость. (17:08:37 28-09-2023) Так то собака самое преданное, полезное и социализированное ... Какой ты наивный... =))) Ребенку своему покусанному потом объясняй, что его покусали самые преданные существа.
08:06:30 29-09-2023
Гость (17:39:44 28-09-2023) Какой ты наивный... =))) Ребенку своему покусанному потом о... да, да, потом ребенку своему сбитому во дворе пьяным водителем или толпой подростков, объясняй почему он попал в такую ситуацию, и почему ни дяде-водителю ничего не будет, ни подросткам. Просто это люди вам в ответку могут зарядить, вот и вы претензии и не предъявляете, а собаки не могут, они даже не знают, что против них ведется травля в обществе. А во дворах многоэтажек всегда чем то недовольны, наглые водители ставят свои машины перед подъездами и на газонах, площадки делают практически на парковках машин, лавочек нет, пьяные подростки орут в 3 ночи, но почему то жители претензии к ним не имеют, с чего бы этого? Может быть потому что другая сторона тоже поорать может в ответ?
19:07:35 28-09-2023
Гость. (17:08:37 28-09-2023) Так то собака самое преданное, полезное и социализированное ... откуда тебе знать, каким должен быть человек, если твое место с шавками по двору за голубями гоняться?