Животные напали на ребенка в нескольких метрах от его дома

26 февраля 2024, 22:07, ИА Амител

Стая собак чуть не разорвала пятилетнего мальчика в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в СНТ "Юность", которое находится в городе Шелехове Иркутской области. Животные напали на ребенка в нескольких метрах от его дома – по меньшей мере четыре собаки. Мальчик старался вести себя спокойно, однако это не помогло избежать атаки агрессивных зверей.

Медики диагностировали у него глубокие раны на ногах и ссадины на руках. Пострадавшему прописали антибиотики, уколы от бешенства, а также промывание ран.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), ч. 1 ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Обстоятельства выясняются.