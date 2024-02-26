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Стая собак чуть не разорвала пятилетнего мальчика в Иркутской области

Животные напали на ребенка в нескольких метрах от его дома

26 февраля 2024, 22:07, ИА Амител

Стая собак чуть не разорвала пятилетнего мальчика в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в СНТ "Юность", которое находится в городе Шелехове Иркутской области. Животные напали на ребенка в нескольких метрах от его дома – по меньшей мере четыре собаки. Мальчик старался вести себя спокойно, однако это не помогло избежать атаки агрессивных зверей.

Медики диагностировали у него глубокие раны на ногах и ссадины на руках. Пострадавшему прописали антибиотики, уколы от бешенства, а также промывание ран.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), ч. 1 ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Обстоятельства выясняются.

Происшествия Собаки Иркутская область

Комментарии 4

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Гость

09:34:24 27-02-2024

Шавок в расход, кастрюлям - штрафы по 100 тыс, зоошизе сроки

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Эрг Ноор

10:52:06 27-02-2024

Гость (09:34:24 27-02-2024) Шавок в расход, кастрюлям - штрафы по 100 тыс, зоошизе сроки... Лучше и не скажешь

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Гость

10:38:29 27-02-2024

Вы что, не видите, собачки просто играют.

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Гость

15:07:11 27-02-2024

Не дай бог конечно... Но в Барнауле то же ждём случаев чтобы начать реагировать?

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