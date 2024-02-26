Стая собак чуть не разорвала пятилетнего мальчика в Иркутской области
Животные напали на ребенка в нескольких метрах от его дома
26 февраля 2024, 22:07, ИА Амител
Стая собак чуть не разорвала пятилетнего мальчика в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в СНТ "Юность", которое находится в городе Шелехове Иркутской области. Животные напали на ребенка в нескольких метрах от его дома – по меньшей мере четыре собаки. Мальчик старался вести себя спокойно, однако это не помогло избежать атаки агрессивных зверей.
Медики диагностировали у него глубокие раны на ногах и ссадины на руках. Пострадавшему прописали антибиотики, уколы от бешенства, а также промывание ран.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), ч. 1 ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Обстоятельства выясняются.
09:34:24 27-02-2024
Шавок в расход, кастрюлям - штрафы по 100 тыс, зоошизе сроки
10:52:06 27-02-2024
Гость (09:34:24 27-02-2024) Шавок в расход, кастрюлям - штрафы по 100 тыс, зоошизе сроки... Лучше и не скажешь
10:38:29 27-02-2024
Вы что, не видите, собачки просто играют.
15:07:11 27-02-2024
Не дай бог конечно... Но в Барнауле то же ждём случаев чтобы начать реагировать?