Стая собак напала на школьника под Новосибирском
Одна из дворняг прокусила подростку лодыжку
28 февраля 2024, 13:35, ИА Амител
Уличные собаки напали на школьника в поселке Станционно-Ояшинский в Новосибирской области, пишет "КП-Новосибирск".
Инцидент случился 22 февраля, когда 16-летний подросток шел домой из школы. В один момент на него накинулись пять псов, один из которых прокусил лодыжку. Со слов матери пострадавшего, от испуга парень боялся пошевелиться, а спасла его прохожая, которая разогнала животных своей сумкой. Сейчас школьник на больничном, ему ставят уколы от бешенства.
Со слов местных жителей, это уже третий случай нападения собак на детей. Большинство псов имеют ошейники и хозяев, которые отпускают их на самовыгул. Местные власти при этом утверждают, что когда родители подают заявление, свидетелей найти попросту не удается.
"Соседи молчат, люди не отвечают на звонки, не идут навстречу. И мы не можем даже составить протокол за самовыгул", – рассказала изданию глава администрации поселка Татьяна Личманюк.
По ее словам, районная администрация уже заключила контракт с подрядчиком, который с начала марта будет отлавливать собак, стерилизовать, прививать и затем выпускать обратно на улицы. Жители однако не верят, что это решит проблему.
14:01:50 28-02-2024
Зоошизы ваш выход, парень сам виноват?
14:04:00 28-02-2024
Свидетелей найти попросту не удается - когда блоховозов массово уморят свидетелей точно не будет.
14:24:07 28-02-2024
Филы,расскажите народу,что малец виноват в том,что вышел на улицу и шёл мимо территории собак.
14:57:10 28-02-2024
Патрон 12 калибра стоит порядка 40 рублей, сравните с 7 785 рублей на одно животное. И ни каких затрат на стерилизацию, лечение и содержание. Один раз и наглухо.
15:36:55 28-02-2024
Только отстрел (14:57:10 28-02-2024) Патрон 12 калибра стоит порядка 40 рублей, сравните с 7 785 ... Другими словами, чтобы не выпускать одну псину после стерилизацию на улицу, где она сможет снова нападать на людей, можно излечить навсегда почти 200 блоховозов? Так еще и мыла наварить для дет домов можно сколько! да и унты оленеводам лишними не будут.
15:57:24 28-02-2024
Только отстрел (14:57:10 28-02-2024) Патрон 12 калибра стоит порядка 40 рублей, сравните с 7 785 ... Электричеством дешевле. Из ружья шумно.
16:21:17 28-02-2024
Гость (15:57:24 28-02-2024) Электричеством дешевле. Из ружья шумно.... генератор за собой будешь возить?
15:44:42 28-02-2024
О да, стерилизация и обратно, верное решение. Предлагаю насильников и убийц тоже неделю держать в отстойнике, а потом выпускать, поможет.
16:00:00 28-02-2024
Гость (15:44:42 28-02-2024) Предлагаю насильников и убийц. Это другое... человек возомнил себя царем зверей и решил кого убивать и не убивать это его право.
16:42:42 28-02-2024
Отстреливайте уже, сколько ждать? Или ловить и отправлять на СВО для разминирования территорий путём прогона собак, хоть бойцов сбережём.
17:20:39 28-02-2024
В Барнауле по некоторым районам опасно ходить пешком из-за диких собак
18:15:05 28-02-2024
Должны разъезжать по улицам команды на грузовичках и отстреливать из СВД с глушителем бродячих псов. Затем грузить их в кузов и утилизировать. Самовыгул собак прекратится.
18:35:10 28-02-2024
Если вас на улице укусила собака, врятли вам будет менее больно от осознания того, что она стерилизована. В частном секторе самовыгул собак вообще как норма, никто за этим не следит, они в стаи сбиваются и неделями бегают, на людей кидаются. А вот если будет риск потерять питомца если поленишься с ним на поводке погулять, тогда наверное их хозяева подумают стоит ли псинку выпускать на самовыгул.
21:57:37 28-02-2024
Гость (18:35:10 28-02-2024) Если вас на улице укусила собака, врятли вам будет менее бол... Недавно в морозный день утром шёл по Молодёжной, там, где общаги. Дама выгуливала в центре города большую собаку и без намордника, и без поводка. Что в этом случае делать? Ей поможет ли штраф?
21:08:05 28-02-2024
В России безнадзорные псы убивают и увечат больше людей, чем все прочие звери вместе взятые. Безнадзорный выпуск собак и свободное пребывание их в среде обитания людей неизменно влечёт нарушение важнейших конституционных прав и свобод граждан.
Статья 20 1. Каждый имеет право на жизнь.
Статья 21 2. Никто не должен подвергаться жестокому обращению
Статья 22 1. Каждый имеет право на личную неприкосновенность.
Статья 41 1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Да в открытую «в соответствии с федеральным законом» 498 и порядком ОСВВ власти выпускают безнадзорных собак на псовую охоту за людьми.
Статья 42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
Статья 55 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, умаляющие права и свободы человека и гражданина. А закон 498 с порядком ОСВВ влечет нарушение прав.
Статья 80 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.
Хорошо бы Его ознакомить - он этот закон подписал.
Конечно нужен безвозвратный отлов безнадзорных псов с эвтаназией псов, невостребованных частниками. И прекратить пожизненное содержание бродячих псов за счет бюджета, то есть за счет налогов населения.