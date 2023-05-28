Первая очередь здания уже почти возведена

28 мая 2023, 07:55, ИА Амител















Проект административного здания на Павловском тракте / Фото: "Мастерская Золотова"

На павловском тракте, недалеко от барнаульского аэропорта, скоро откроют очередной деловой центр. Его уже почти достроили, однако при возведении инвесторы решили изменить проект: вместо открытой парковки на колоннах они захотели сделать закрытый паркинг. Проект обновлённого здания презентовали на градсовете 25 мая.

По словам автора эскизов, архитектора Владимира Золотова, объекту пока не присвоен точный адрес: он расположен в 260 метрах на север от земельного участка по Павловскому тракту, 331а. Впервые проект здания показали на градсовете в сентябре 2022 года. Объект разработали двухэтажным, с большим объёмом остекления. Фасады выполнили в природных цветах: сером, белом, коричневом.

Участок административного здания на Павловском тракте / Фото: "Мастерская Золотова"

Объект состоит из двух частей. Первая – это офисный блок. Он имеет площадь 1,5 тыс. квадратных метров и уже почти достроен. Вторая часть – служебный гараж площадью 810 "квадратов". В нём предусмотрено 24 машино-места. Ещё 22 – на территории "офисника".

"Это здание управление. Нагрузка, объёмы, технические показатели – всё соблюдено. Просто изначально в проекте была открытая парковка, теперь будет закрытая. Крыша у двух частей здания общая. Во дворе предусмотрена открытая парковка", – отметил Владимир Золотов.

Проект административного здания на Павловском тракте / Фото: "Мастерская Золотова"

У членов комиссии практически не возникло вопросов к проекту. Они интересовались лишь как здание будет отапливаться (информации об этом автор предоставить не смог) и будут ли предусмотрены места для рекламных конструкций. Владимир Золотов пояснил, что назначение объекта это не предполагает, однако небольшое место всё-таки есть.

"Здание административное, таких регламентов, как для торговых центров, тут нет. Достаточно "полоски" между первым и вторым этажом", – объяснил он.

В результате комиссия единогласно согласовала проект.

"Предлагаю поддержать, в квартале работает один автор, складывается единый архитектурный ансамбль", – отметил исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин.