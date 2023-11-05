Стенд Алтайского края открылся на выставке "Россия" в Москве
С первых дней стенд региона пользуется популярностью
05 ноября 2023, 16:55, ИА Амител
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
На выставке "Россия", проходящей в Москве на ВДНХ, открылся стенд Алтайского края. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
В краевой администрации заявили, что уже с первых дней стенд начал привлекать внимание гостей.
"Стенд региона пользуется большой популярностью как у тех, кто знает Алтай не понаслышке, так и у тех, кто еще мечтает здесь побывать", – сказано в сообщении.
Для того чтобы рассказать гостям выставки об Алтайском крае, в экспозиции используют современные технологии, в числе которых есть и дополненная реальность.
20:08:58 05-11-2023
Кто эти люди? (Смертина знаю)
20:54:52 05-11-2023
В красном свитере на переднем плане очень живописная гражданка)
23:05:22 05-11-2023
И кто это наш край представляет?Как и выборы губернатора, полный комплект
23:49:23 05-11-2023
Гость (20:54:52 05-11-2023) В красном свитере на переднем плане очень живописная граждан... Женщин специально так одели!?
23:51:53 05-11-2023
Здоровская выставка. Вот бы и нам то же самое увидеть у себя на Алтае..
01:45:02 06-11-2023
Простите, а в чем заключается именно стенд? Что на стенде-то? Люди и дополненная реальность? Смешно же
11:38:23 06-11-2023
Зачем видеть представителей ? Интересен стенд и представленная информация о нашем Алтае. Что автор хотел донести , какую информацию.....
18:38:37 06-11-2023
Подумают,что у нас все такие!
14:47:58 07-11-2023
И кто все эти люди🤔, на заднем плане на Смертина похож
14:56:54 07-11-2023
Гость (14:47:58 07-11-2023) И кто все эти люди🤔, на заднем плане на Смертина похож... на Смертина похож --- так это он
14:49:55 07-11-2023
Есть же моложе и красивше, что это одни стариканы,