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Стенд Алтайского края открылся на выставке "Россия" в Москве

С первых дней стенд региона пользуется популярностью

05 ноября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

На выставке "Россия", проходящей в Москве на ВДНХ, открылся стенд Алтайского края. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

В краевой администрации заявили, что уже с первых дней стенд начал привлекать внимание гостей.

"Стенд региона пользуется большой популярностью как у тех, кто знает Алтай не понаслышке, так и у тех, кто еще мечтает здесь побывать", – сказано в сообщении.

Для того чтобы рассказать гостям выставки об Алтайском крае, в экспозиции используют современные технологии, в числе которых есть и дополненная реальность. 

Алтайский край

Комментарии 11

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Гость

20:08:58 05-11-2023

Кто эти люди? (Смертина знаю)

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Гость

20:54:52 05-11-2023

В красном свитере на переднем плане очень живописная гражданка)

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.

23:05:22 05-11-2023

И кто это наш край представляет?Как и выборы губернатора, полный комплект

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Гость

23:49:23 05-11-2023

Гость (20:54:52 05-11-2023) В красном свитере на переднем плане очень живописная граждан... Женщин специально так одели!?

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Ольга. Алтай

23:51:53 05-11-2023

Здоровская выставка. Вот бы и нам то же самое увидеть у себя на Алтае..

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Александр

01:45:02 06-11-2023

Простите, а в чем заключается именно стенд? Что на стенде-то? Люди и дополненная реальность? Смешно же

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Гость

11:38:23 06-11-2023

Зачем видеть представителей ? Интересен стенд и представленная информация о нашем Алтае. Что автор хотел донести , какую информацию.....

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Гость

18:38:37 06-11-2023

Подумают,что у нас все такие!

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Гость

14:47:58 07-11-2023

И кто все эти люди🤔, на заднем плане на Смертина похож

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Гость

14:56:54 07-11-2023

Гость (14:47:58 07-11-2023) И кто все эти люди🤔, на заднем плане на Смертина похож... на Смертина похож --- так это он

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Гость

14:49:55 07-11-2023

Есть же моложе и красивше, что это одни стариканы,

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