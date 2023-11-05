Стенд Алтайского края открылся на выставке "Россия" в Москве

С первых дней стенд региона пользуется популярностью

05 ноября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

На выставке "Россия", проходящей в Москве на ВДНХ, открылся стенд Алтайского края. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

В краевой администрации заявили, что уже с первых дней стенд начал привлекать внимание гостей.

"Стенд региона пользуется большой популярностью как у тех, кто знает Алтай не понаслышке, так и у тех, кто еще мечтает здесь побывать", – сказано в сообщении.

Для того чтобы рассказать гостям выставки об Алтайском крае, в экспозиции используют современные технологии, в числе которых есть и дополненная реальность.