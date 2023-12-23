Стихийный рынок снесли на Докучаево
Пользователи в соцсетях разделились на тех, кто поддержал такое решение, и тех, кто заступился за торгующих бабушек
23 декабря 2023, 08:05, ИА Амител
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле ликвидировали стихийный рынок на Докучаево. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
На месте работал трактор, в который люди грузили коробки, доски и все, что осталось от бывших торговых точек.
В комментариях под постом пользователи разделились на две группы. Одни поддержали снос и заявили о том, что напротив есть место для торговли, где можно ею заниматься.
Другие поддержали пожилых женщин, торговавших на стихийном базарчике "чистыми" продуктами без химикатов.
08:08:34 23-12-2023
Кому то помешали?
18:04:49 23-12-2023
Гена (08:08:34 23-12-2023) Кому то помешали? ... Да по улице было проехать не возможно там все перли по дороге как по тротуару.
08:19:16 23-12-2023
Цивилизация приходит медленно, но уверенно.
08:47:51 23-12-2023
Гость (08:19:16 23-12-2023) Цивилизация приходит медленно, но уверенно. ... Может, ты как и подобные "цивилизаторы" из третьего рейха, посоветуешь еще и в крематорий бабулек отправить? Чего на них пенсию (мизерную!!) тратить...
09:26:49 23-12-2023
Гость (08:19:16 23-12-2023) Цивилизация приходит медленно, но уверенно. ... Ну ты насмешил, цивилизация ага🤣🤣🤣🤣
08:31:40 23-12-2023
"чистыми" продуктами--------- бугага. у чурок на рынке купит, потом сидит перепродает.
08:51:13 23-12-2023
Гость (08:31:40 23-12-2023) "чистыми" продуктами--------- бугага. у чурок на рынке купи... Где-то я это "бугага" уже слышал? Вспомнил! Недавно зоопарк с гамадрилами смотрел на ютубе...
09:41:29 23-12-2023
Гость (08:51:13 23-12-2023) Где-то я это "бугага" уже слышал? Вспомнил! Недавно зоопарк ... вот и чурка отметилась. а гамадрилу ты в зеркале увидишь, когда у тебя бабки помидоры перестанут покупать. надеюсь ты знаешь что такое зеркало ?
15:37:20 23-12-2023
Гость (09:41:29 23-12-2023) вот и чурка отметилась. а гамадрилу ты в зеркале увидишь, ко... Тебе сложно, наверное, передними лапами-то по клавиатуре стучать! Сочувствую...
18:07:24 23-12-2023
Гость (15:37:20 23-12-2023) Тебе сложно, наверное, передними лапами-то по клавиатуре сту... в любом случае мне проще чем тебе задними долбить
08:42:53 23-12-2023
Люди просят сделать рынок уже несколько лет. Отписки идут, работать не хотят с людьми.. Легче взять и выгнать этих женщин, нашли с кем справиться!!! А за свежей продукцией сами идут сюда же!!!
08:53:54 23-12-2023
Там чурбанов больше чем бабушек. А бабушек жалко
08:54:06 23-12-2023
Давно ....пора !
09:19:02 23-12-2023
поддерживаю! большинство этих милых старушек- перекупы , никогда не видевшие земли или выращивающие специально на продажу, но для повышения урожайности поливающие грядки всяким дерьмом. одна из них бывшая коллега моей мамы и когда я увидела ее огород, то забыла про покупку на рынках у бабушек навсегда. там тонны химии бесконтрольно используются и навоз, растения все больные, а ягодки "со своего огорода, экологически чистые", ага.
09:08:20 24-12-2023
Элен без ребят (09:19:02 23-12-2023) поддерживаю! большинство этих милых старушек- перекупы , ник... Так и есть. На Балтийской у марийки такие же перекупы. С базы тащут ящиками и продают как свое))))
09:27:07 23-12-2023
Там больше азеров с армянами, чем бабушек
09:34:47 23-12-2023
Платите пенсию что бы не хотелось подрабатывать бабушкам! И стихийных рынков не будет!
13:33:55 23-12-2023
Гость (09:34:47 23-12-2023) Платите пенсию что бы не хотелось подрабатывать бабушкам! И ... будут при любом раскладе.
20:12:21 23-12-2023
Элен без ребят (13:33:55 23-12-2023) будут при любом раскладе. ... Тебе уже сто раз говорили - не пиши глупости! Но ты ж тоже упертая.
09:47:34 23-12-2023
а ягодки "со своего огорода, экологически чистые---- вот тоже всегда поражаюсь, есть же такие, кто в это верит, и еще в "мяско со своего подворья")))
09:50:08 23-12-2023
Лично видела, как знакомая выращивала ягодку для продажи, удобряя из дачного туалета....
11:15:49 23-12-2023
Ирина (09:50:08 23-12-2023) Лично видела, как знакомая выращивала ягодку для продажи, уд... В Неметчине так же делают
13:32:27 23-12-2023
Ирина (09:50:08 23-12-2023) Лично видела, как знакомая выращивала ягодку для продажи, уд... точно!
10:02:34 23-12-2023
Про это я слышал, что могу перепродавать. Но вот про тонны химии на даче... У меня соседи пенсионеры, и себе и на продажу растят. Без тонн химии. Проведите ликбез, отвезите бабушку с точки к ней на дачу, ознакомьтесь и сотрудничайте)
10:32:55 23-12-2023
Все по заветам Чубайса "они не вписались в рынок ..."
10:44:23 23-12-2023
Рынок создаёт проблемы-разрушить, человек создаёт проблемы-посадить, за свет не платят-отключить,паспорт просрочен-оштрафовать!!! В какое замечательное время мы живём!! Очень быстро решаются проблемы.
11:11:21 23-12-2023
У меня соседи пенсионеры, и себе и на продажу растят. ---- растят... только грядки обычно разные, поинтересуйтесь ☺
11:28:09 23-12-2023
Спорная ситуация. Лучше, когда есть выбор, чем когда его нет. Можно было узаконить, санэпидемнадзор, налоги, все лучше, чем совсем убрать
15:49:24 23-12-2023
Гость (11:28:09 23-12-2023) Спорная ситуация. Лучше, когда есть выбор, чем когда его нет... Налоги с пенсионеров? А морда не треснет?
11:19:00 24-12-2023
Гость (15:49:24 23-12-2023) Налоги с пенсионеров? А морда не треснет? ... Не треснула же совсем убрать. Кому то из пенсов может лучше заплатить и остаться. Тем более что они за крышу скорее всего уже платили. И морда у крыши не трескалась. Пенсы свои пенсии с налогов получают
13:11:24 23-12-2023
Все,что происходит плохое в нашей стране, только от бедности. И властям это выгодно.
14:23:47 23-12-2023
Ишь, расторговались тут бесплатно, не хотят у уважаемых людей ржавые прилавки арендовать!
14:50:31 23-12-2023
Может надо было как то наоборот что то построить для огородников в тепле и бабули торговали спокойно.Если был рынок - значит кто то покупал.А пенсионерам пришел какой то геноцид.Совершенно не понятно , на что они живут .Ужас.
15:59:10 23-12-2023
Давно тех бабуль нет на рынке. Чаще именно перекупы. Один раз увидела у такой "бабушки" откровенно израильскую редиску, прям нагло расфасована на меньшие порции и по "экологически чистой" цене. Испытала шок. То, что у ближайшего узбека выбирают покорявее яблочки/помидорки и продают в два раза дороже знала до этого, но с редиской вообще верх наглости. Купила у женщины напротив нормальную с ботвой, утренний свежак дешевле в полтора раза. Кстати и яйца так частенько продают. Поэтому ищите своих людей, такие не стоят на базарах, привозят пару раз в неделю в город по постоянным заказчикам.
20:40:49 23-12-2023
Почитала комментарии, какую чушь пишут.Химия очень дорогая, чтобы бабушки ей пользовались.Я торгую тоже на рынке Цветочной , с апреля по сентябрь, два раза в неделю, по 4 часа.Остальное время надо на огороде работать, 12 соток огорода, надо чем то засаживать. 3 сотки под картошку.Сажу для себя.Излишки продаю.На базар несёшь самое лучшее, потому что надо продать.На базаре все друг друга знаем, никаких перекупщиков нет.На Докучаево может быть и есть, но их видно они целыми дня каждый день сидят. О каких отдельных грядках тут говорят.Всё выращивается для себя.В апреле приходится продавать излишки из погреба, картошка остаётся, банки тоже.Торговля на рынке нелёгкий труд, но для нас это хоть какая то добавка к пенсии, особенно её не хватает зимой. Вот сломалась стиральная машина, 15 т.р.Не знаю где бы я их взяла, если бы не торговала летом.И внукам хочется подарки сделать, хотя бы ко ДР.
21:10:55 23-12-2023
Гость (15:59:10 23-12-2023) Давно тех бабуль нет на рынке. Чаще именно перекупы. Один ра... А где их взять постоянных заказчиков, вот и приходится стоять на рынке
00:30:58 24-12-2023
Постоянно хожу на этот рынок покупаю продукты, очень удобно недалеко от дома, вредители кто сносит рынок, я хочу покупать, у нас капитализм, не мешайте людям продавать торговать и покупателю хорошо и человеку который продаст и заработает.
14:33:40 24-12-2023
Как ни странно, но рынок на месте. А кого он не устраивает - не ходите на него да и все. Покупайте экологически "чистую" продукцию в Марии Ра, Магните, Монетке. Или чуть дальше в Ленте и Чижике. Вас же никто не гонит насильно на этот рынок. Причем пишут те, кто даже не в курсе, где он находится.