Стихийный рынок снесли на Докучаево

Пользователи в соцсетях разделились на тех, кто поддержал такое решение, и тех, кто заступился за торгующих бабушек

23 декабря 2023, 08:05, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле ликвидировали стихийный рынок на Докучаево. Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

На месте работал трактор, в который люди грузили коробки, доски и все, что осталось от бывших торговых точек.

В комментариях под постом пользователи разделились на две группы. Одни поддержали снос и заявили о том, что напротив есть место для торговли, где можно ею заниматься.

Другие поддержали пожилых женщин, торговавших на стихийном базарчике "чистыми" продуктами без химикатов.