Стилист рассказала, как правильно выбирать осеннюю обувь и ухаживать за ней

Первое, на что следует обратить внимание при покупке осенней обуви, — это высокая платформа

10 октября 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Осень – это время, когда мы сталкиваемся с непредсказуемой погодой, грязью и реагентами на улицах. В этот период особенно важно правильно выбирать обувь и уметь за ней ухаживать. Как именно это нужно делать, рассказала "Секрету Фирмы" стилист Лена Червова.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке осенней обуви, – это высокая платформа. Она выглядит не только стильно, но и очень практичная. С ней можно не бояться глубоких луж, а также она понижает риск попадания грязи и реагентов на одежду. Удалять грязь с нее легче.

Выбирать материалы тоже следует ответственно. Если гуляете активно и предпочитаете ходить пешком, то следует отказаться от замши и ткани. Натуральная кожа тоже может быстро потерять свой первоначальный вид.

Червова посоветовала рассмотреть варианты из искусственных материалов или с лаковыми покрытиями. Такие модели сейчас выглядят актуально и будут служить долго.

Ухаживать за обувью следует сразу после возвращения домой. Для этого нужно использовать губки, щетки и чистящие средства для ботинок, после насухо протирать обувь специальными тряпочками. Это позволит избежать въедания грязи в материал и преждевременного износа.