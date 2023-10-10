Стилист рассказала, как правильно выбирать осеннюю обувь и ухаживать за ней
Первое, на что следует обратить внимание при покупке осенней обуви, — это высокая платформа
10 октября 2023, 06:40, ИА Амител
Осень – это время, когда мы сталкиваемся с непредсказуемой погодой, грязью и реагентами на улицах. В этот период особенно важно правильно выбирать обувь и уметь за ней ухаживать. Как именно это нужно делать, рассказала "Секрету Фирмы" стилист Лена Червова.
Первое, на что следует обратить внимание при покупке осенней обуви, – это высокая платформа. Она выглядит не только стильно, но и очень практичная. С ней можно не бояться глубоких луж, а также она понижает риск попадания грязи и реагентов на одежду. Удалять грязь с нее легче.
Выбирать материалы тоже следует ответственно. Если гуляете активно и предпочитаете ходить пешком, то следует отказаться от замши и ткани. Натуральная кожа тоже может быстро потерять свой первоначальный вид.
Червова посоветовала рассмотреть варианты из искусственных материалов или с лаковыми покрытиями. Такие модели сейчас выглядят актуально и будут служить долго.
Ухаживать за обувью следует сразу после возвращения домой. Для этого нужно использовать губки, щетки и чистящие средства для ботинок, после насухо протирать обувь специальными тряпочками. Это позволит избежать въедания грязи в материал и преждевременного износа.
08:47:00 10-10-2023
от всех этих дермантинов у парней тестостерон как у старушек.
09:03:36 10-10-2023
Вот эти все среднеазиатские шмоточные магазины кто-то вообще контролирует? Вонь непонятной химией стоит неимоверная.
09:49:54 10-10-2023
Гость (09:03:36 10-10-2023) Вот эти все среднеазиатские шмоточные магазины кто-то вообще... Кто тебе что должен проверять, носи то на что заработал.
10:07:20 10-10-2023
Гость (09:49:54 10-10-2023) Кто тебе что должен проверять, носи то на что заработал.... и еду тоже проверять не надо? Вы иностранный специалист?
11:51:38 10-10-2023
В лаптях само то, это наша исконное русская обувь.
13:19:20 10-10-2023
ГАЛОШИ!