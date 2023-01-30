В ТВК "Гранд Арена" представлен большой выбор керамической плитки и керамогранита, а ещё там сейчас проводят розыгрыш

30 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Керамическая плитка – эффектный материал, потенциал которого с каждым годом растёт. Её всё чаще выбирают для отделки не только ванной комнаты и кухни, но и для жилых комнат. Она практична, удобна, а благодаря разнообразию современных рисунков и текстур может стать отличной базой для воплощения любой дизайнерской задумки.

Большой выбор керамической плитки и керамогранита можно найти в ТВК "Гранд Арена": здесь работают семь соответствующих отделов. Рассказываем, на что обращать внимание при выборе этого отделочного материала.

Степень прочности

Сначала определитесь, для каких помещений и поверхностей будете использовать плитку. Стены, пол, кухня, ванная, прихожая – всё имеет свои нюансы. Для грамотного подбора керамической плитки разработана международная шкала стойкости PEI, где различают пять степей прочности:

PEI I и II. Ходить по такой плитке можно босиком или в мягкой обуви. Подойдёт для ванной комнаты, спальни.

PEI III. Выдерживает среднюю по интенсивности нагрузку. Можно укладывать в любых помещениях в доме и квартире, подходит для прихожей и кухни.

PEI IV и PEI V выдерживают повышенную нагрузку и подходит для помещений с большой проходимостью.

Также обратите внимание на коэффициент сопротивления скольжению. Он обозначен R с числовым значением от 9 до 13. Чем выше показатель, тем ниже риск поскользнуться на плитке. Ориентируйтесь на свои ощущения, когда будете выбирать плитку в магазине, так как R13, например, может показаться очень грубой и не подходящей для дома.

Размер и форма

На рынке изобилие плиток разной формы и размеров. Самые "ходовые" – это квадрат и прямоугольник, реже используют плитку в виде треугольника, ромба, многогранников. Но ограничений нет – всё зависит от ваших предпочтений.

Крупные пласты плитки получится быстрее установить и не придётся заделывать большое количество швов. С мелкой плиткой больше забот, но частые швы могут стать преимуществом: поверхность не будет скользить.

Важный нюанс при выборе плитки одинакового размера, но из разных коллекций: их размеры могут отличаться на несколько миллиметров, что в итоге создаст неровные стыки и швы не будут совпадать.

Мат или глянец

Глянцевая поверхность даёт красивые блики и её легко протирать, но на ней остаются отпечатки и хорошо заметна грязь. На матовой поверхности загрязнения не так видны. При выборе руководствуйтесь конечной задумкой. Например, матовая плитка будет выглядеть красиво и натурально в сочетании с текстурами под дерево, камень, бетон или металл.

Керамика или керамогранит

Разница между керамогранитом и керамической плиткой в технологии производства. Керамическую плитку покрывают сверху эмалью, чтобы получить нужный оттенок. А в смесь керамогранита добавляют красящий пигмент – так плитка получает один сплошной цвет по всей толщине и не нуждается в дополнительном покрытии.

Керамогранит имеет высокую ударопрочность и не теряет цвет. Если ищете прочное и долговечное покрытие – выбирайте керамогранит.

Что сегодня в тренде?

Сейчас популярны имитация натурального камня, бесшовная укладка и крупный формат. Так, в небольшой ванной или прихожей можно выполнить отделку пола и стен в одном тоне, выбрав для этого керамогранит с рисунком натурального камня. В ТВК "Гранд Арена" представлены коллекции плитки с глянцевой и менее скользкой матовой поверхностью, которые удобно использовать при отделке помещений с высокой влажностью.

Если размер ванной позволяет, то рекомендуют использовать плитку различной формы и размеров, с помощью которой можно визуально отделить "сухое" пространство от "мокрого". Так вы продлите свежесть и актуальность вашего интерьера на несколько лет вперёд.

Мастера по ремонтным работам отмечают, что при выборе плитки стоит обращать внимание и на цену. Качественная керамическая плитка не может стоить дешевле 900 руб. Скорее всего, дешёвая плитка будет иметь большую пористость, плохую геометрию. Правильная геометрия плитки даёт возможность сделать тонкий шов в 1 мм. Так что если вы хотите ровные швы и гладкую поверхность стены без перепадов, обратите внимание на средний ценовой сегмент.

Всё для создания красивого и современного интерьера вы найдёте в ТВК "Гранд Арена". Тем более что сейчас здесь проводят розыгрыш нового Hyundai Solaris 2022 года и других ценных призов. Подробности можно узнать на сайте ТВК.

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Павловский тракт, 180

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