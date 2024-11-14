Стильно и прозрачно. Где в Барнауле заказать структурное остекление?

Шесть причин выбрать современный фасад

14 ноября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KN73a

Структурное остекление здания / Фото: freepik.com

Структурное остекление зданий – модное и очень стильное направление в строительстве. И на то есть ряд причин: в отличие от фасадного остекления, где наружная поверхность крепится металлическими профилями, структурное обеспечивает эффект монолитной, идеально гладкой стеклянной поверхности. На ней практически не задерживается грязь и осадки. Такое остекление в Барнауле делает компания "Фогель". Специалисты рассказали, почему сегодня выбирают структурное остекление.

1. Отсутствие внешнего профиля

Структурное остекление образует ровную, гладкую поверхность толстого стекла без выпуклой металлической рамы. Это создает эффект цельного монолита и более современный, эстетический вид.

2. Надежность

Стеклопакеты при структурном типе остекления закреплены на прочной алюминиевой раме, спрятанной внутри здания. А стыки обработаны специальным силиконовым герметиком, стойким к ультрафиолету и влаге.

3. Комфорт и изоляция

Такие конструкции хорошо защищают от внешнего шума и сохраняют тепло внутри помещений.

4. Способ для создания наклонных крыш

Структурное остекление идеально подходит для сложных архитектурных решений, включая наклонные крыши. В отличие от выпирающего металлопрофиля, герметик защищает от протечек. Грязь в швах не скапливается, вода беспрепятственно стекает, что увеличивает срок службы конструкции.

5. Интересные архитектурные решения

Стеклопакеты можно соединять под внешними углами, создавать оригинальные архитектурные линии и формы. Например, эффектно смотрятся углы, где стекло примыкает к стеклу без профиля, что делает их легкими и визуально невесомыми.

6. Варианты цветного исполнения

Технология позволяет использовать как прозрачные, так и цветные стеклопакеты, что открывает большие возможности для творческих архитектурных и дизайнерских проектов.

Структурное остекление подходит как для крупного строительства: небоскребов и торговых центров, так и для загородных участков, оранжерей, балконов и террас.

Чтобы заказать бесплатный замер и узнать больше о технологии, звоните по телефону +7 (3852) 392-192.

"Фогель"

Адреса офисов: Барнаул, ул. Гоголя, 63; Новоалтайск, ул. Октябрьская, 5

Тел.: +7 (3852) 392-192

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