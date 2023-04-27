Стильные луки и сочные коллекции: в ТЦ "Арена" открыли новые отделы для шопинга

А также проводят розыгрыш сертификатов в магазин брендовой женской одежды

27 апреля 2023, 15:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLJAm4R7

Торговый центр / Фото: ТЦ "Арена"

В ТРЦ "Арена" произошли приятные обновления. Здесь за последние четыре месяца появилось много новых отделов как для взрослых, так и для детей. Теперь шопинг станет разнообразнее и принесёт ещё больше удовольствия.

Особенно для прекрасной половины человечества, ведь в "Арене" стало ещё больше магазинов стильной одежды, которые приятно удивят даже самых искушённых покупательниц. Полноценные луки на весну и лето, платья, юбки, блузки, шорты – всё это и многое другое ждёт вас на полках новых отделов.

Женская одежда и аксессуары

Так, на первом этаже ТЦ "Арена" находятся:

магазин "Бархат". Здесь можно найти женскую одежду с 42 по 60 размер с интересными фасонами и оригинальными принтами;

Alm modan brend*. В этом отделе есть и варианты для повседневных образов, и верхняя одежда, которая гармонично дополнит ваш внешний вид в случае непогоды;

шоурум Kivi*. Он радует своих покупательниц полноценными луками на весну и лето. Здесь есть всё, чтобы разнообразить гардероб модными новинками;

бренд Lidia Belykh*. Как раз сейчас в отделе есть новая коллекция: блузки и рубашки, платья и юбки, брюки и шорты – всё, что может понадобиться для создания своего неповторимого стиля.

На втором этаже "Арены" расположился отдел "Drim ex Стильно"* – это бренд, который помогает женщинам выглядеть на все сто в любых ситуациях: будь то банкет или деловая встреча.

Кстати, до 5 мая 2023 года можно поучаствовать в викторине и получить сертификат на 2 тыс. рублей в Drim. Проходите квиз, оставляйте свои контактные данные и становитесь участником розыгрыша. Для участия переходите по ссылке.

На третьем этаже для вас работает шоурум Siropp*. Здесь поступление новых моделей происходит каждую неделю, а потому вы сможете постоянно наполнять гардероб актуальными новинками вместе с Siropp.

Детская одежда

Для самых маленьких покупателей на первом этаже также открылся магазин эксклюзивной одежды Bozz*. Там можно найти вещи от: Gucci*, Moncler*, Burberry*, GUESS* и других мировых брендов по доступным ценам.

Бельё

Носки спортивного типа, гетры, гольфы, носки с принтами и вышивками можно купить в магазине "Точка носочков". Здесь каждый сможет найти завершающую деталь своего образа. А в качестве приятного дополнения можно обзавестись новой парой кед или шлёпок. Островок расположен на первом этаже торгового центра.

Парфюмерия

Побаловать себя и приобрести новый аромат можно в отделе элитного парфюма RoylOil*. Самые популярные нишевые ароматы собраны в одном месте.

Бытовая химия

В магазин бытовой химии "Белый кролик", который находится на первом этаже "Арены", продают моющие экосредства на розлив от 100 мл до 5 л. Качественную и безопасную продукцию можно купить по выгодной цене.

Досуг

Также в ТЦ "Арена" можно интересно и необычно провести свой досуг. VR-арена Warstation* приглашает на развлечения будущего: от битвы снежками до сражений на Марсе. Это центр виртуальной реальности, где каждый может стать героем компьютерной игры. Командные и одиночные игры, улётные дни рождения и тимбилдинги – здесь интересно любой компании.

Холл первого этажа торгового центра / Фото: ТЦ "Арена"

Срок поведения акции с 24.04.2023 по 05.05.2023. Для лиц старше 18 лет. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в группе ТРЦ "Арена" во "ВКонтакте".

*Alm modan brend ("Алм модан бренд"); шоурум Kivi (шоурум "Киви"); Lidia Belykh ("Лидия Белых"); "Drim ex Стильно" ("Дрим екс Стильно"); Siropp ("Сиропп"); Bozz ("Бозз"); Gucci ("Гуччи"); Moncler ("Монклер"); Burberry ("Бёрбери"); GUESS ("Гес"); RoylOil ("Роял Оил"); Warstation ("Варстейшен")

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