С помощью "зеленой повестки" удалось полностью изменить концепцию развития компании. Это положительно сказалось на всех показателях бизнеса

06 июня 2023, 17:50, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnH9j4

Фото: Михаил Стискин

Всего год потребовался "Детскому миру" под руководством Павла Грачева и Михаила Стискина, чтобы полностью перестроить бизнес-процессы. Результаты стали видны практически сразу. В компанию они пришли весной 2021 года, практически одновременно. За тот короткий период времени, который они там проработали (Грачев уволился в конце 2022-го года, а Стискин – зимой 2023-го), им удалось перестроить всю концепцию компании. Самое главное, что было сделано – изменена сама концепция. Теперь компания развивается исходя из принципов ответственного потребления и в рамках "зеленой повестки".

ESG по-русски

Михаил Стискин и Павел Грачев в "Детском мире" начали развивать то, что во всем мире сейчас называется ESG. Эту аббревиатуру в переводе на русский язык можно расшифровать так: экология (E – environment), социальная ответственность (S – social) и корпоративное управление (G – governance). В обобщенном понятии термин используется как обозначение устойчивого развития организации. Впервые эти принципы были сформированы бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. Он же предложил главам крупнейших мировых корпораций использовать их в работе своих организаций, ориентироваться на эти важные для каждого жителя планеты ценности.

Сначала ESG-повестка особого распространения не получила. Всего 20 лет назад компаний, которые ее поддерживали и внедряли, во всем мире можно было набрать максимум пару десятков. Но затем иностранные корпорации одна за другой начали брать ее в работу. К концу 2020 года таких организаций было уже более 800, после чего наступил настоящий бум "зеленой повестки". С подачи Грачева и Стискина "Детский мир" одним из первых в нашей стране начал внедрять принципы ESG в свою работу.

Сломать стереотипы мышления

В "Детском мире" теперь уже бывшие акционеры сделали главное: изменили само устройство компании, оптимизировали ее бизнес-процессы, заложили основы, которые будут давать свои плоды на протяжении длительного времени.

Немалое значение уделялось социальной ответственности бизнеса и вопросам корпоративного управления, но, в первую очередь, речь идет о внедрении экологической концепции. Работа в ее рамках велась сразу по нескольким направлениям:

при Грачеве и Стискине "Детский мир" полностью перешел на электронный документооборот. Это позволило сэкономить огромное количество бумаги;

были организованы пункты приема от клиентов ненужной одежды и обуви. Чтобы стимулировать активность сдачи вторсырья и макулатуры, компания ввела бонусы, которые можно было потратить на приобретение новых товаров в сети магазинов ретейлера;

"Детский мир" при Стискине и Грачеве полностью отказался от вредных полиэтиленовых пакетов, заменив их безопасными биопластиковыми;

во всех помещениях, используемых ретейлером, оборудование было заменено на энергосберегающее.

Правильность курса

Все эти меры дали положительный эффект. Благодаря действиям Стискина и Грачева у "Детского мира" появился имидж компании, которая заботится об окружающей среде. Ответственное отношение, как следствие, оценили и инвесторы. Рост биржевых котировок ретейлера – это всего лишь следствие. Можно прогнозировать, что подобный своевременно взятый курс на устойчивость и в будущем будет приносить свои положительные плоды.

ПАО "Детский мир"

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