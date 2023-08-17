Стивен Кинг за доллар продал права на свой рассказ студентке ВГИКа
Девушка приняла участие в акции под названием Dollar Baby
17 августа 2023, 08:34, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Студентка ташкентского филиала ВГИКа Гульнара Иванова за один доллар купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Человек, который не пожимал рук". Об этом сообщает RTVI.
Девушка приняла участие в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг дает молодым режиссерам возможность реализовать свои идеи.
Гульнара подала заявку и получила ответ. Теперь она может экранизировать рассказ "короля ужасов" и даже показать его большой аудитории.
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