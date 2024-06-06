Стивен Сигал купил алтайский мед на выставке "Россия"
Он также открыл Московский фестиваль боевых искусств
06 июня 2024, 12:31, ИА Амител
Кадр из видео / Выставка "Россия"
Голливудский актер Стивен Сигал на выставке "Россия" в Москве купил алтайский мед. Об этом рассказали в "Алтайпищепроме".
Сигал открыл Московский фестиваль боевых искусств, а также прогулялся по стендам, где ознакомился с традиционными русскими промыслами, пространством "Вкусы России", национальными игрушками, одеждой и аксессуарами региональных производителей.
На выставке актер купил алтайский и курский мед, вологодский зефир, сладости Сарапульской кондитерской фабрики, косоворотку, сшитую калужскими мастерами и четки из черного обсидиана со вставками из кости мамонта Тамбовской области.
12:39:27 06-06-2024
Уже писаю кипятком от счастья!!!
12:46:34 06-06-2024
В Тамбовской области водятся мамонты?
12:56:36 06-06-2024
Сигал за нас?
13:08:34 06-06-2024
Гость (12:56:36 06-06-2024) Сигал за нас?... Еще Чака Норриса надо. И вообще мощь будет.
13:23:48 06-06-2024
Гость (12:56:36 06-06-2024) Сигал за нас?... У нео даже фамилия русская, "сигал" означает "прыгал".
07:52:40 07-06-2024
Гость (12:56:36 06-06-2024) Сигал за нас?... Сигал (глагол) за нас)
18:06:00 06-06-2024
Умничка и красавчик!
21:09:49 07-06-2024
Уважаю!!!