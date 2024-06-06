Стивен Сигал купил алтайский мед на выставке "Россия"

Он также открыл Московский фестиваль боевых искусств

06 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Кадр из видео / Выставка "Россия"

Голливудский актер Стивен Сигал на выставке "Россия" в Москве купил алтайский мед. Об этом рассказали в "Алтайпищепроме".

Сигал открыл Московский фестиваль боевых искусств, а также прогулялся по стендам, где ознакомился с традиционными русскими промыслами, пространством "Вкусы России", национальными игрушками, одеждой и аксессуарами региональных производителей.

На выставке актер купил алтайский и курский мед, вологодский зефир, сладости Сарапульской кондитерской фабрики, косоворотку, сшитую калужскими мастерами и четки из черного обсидиана со вставками из кости мамонта Тамбовской области.