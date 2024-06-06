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Стивен Сигал купил алтайский мед на выставке "Россия"

Он также открыл Московский фестиваль боевых искусств

06 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Кадр из видео / Выставка "Россия"
Кадр из видео / Выставка "Россия"

Голливудский актер Стивен Сигал на выставке "Россия" в Москве купил алтайский мед. Об этом рассказали в "Алтайпищепроме".

Сигал открыл Московский фестиваль боевых искусств, а также прогулялся по стендам, где ознакомился с традиционными русскими промыслами, пространством "Вкусы России", национальными игрушками, одеждой и аксессуарами региональных производителей.

На выставке актер купил алтайский и курский мед, вологодский зефир, сладости Сарапульской кондитерской фабрики, косоворотку, сшитую калужскими мастерами и четки из черного обсидиана со вставками из кости мамонта Тамбовской области. 

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Комментарии 8

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Гость

12:39:27 06-06-2024

Уже писаю кипятком от счастья!!!

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Гость

12:46:34 06-06-2024

В Тамбовской области водятся мамонты?

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Гость

12:56:36 06-06-2024

Сигал за нас?

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Пузырек

13:08:34 06-06-2024

Гость (12:56:36 06-06-2024) Сигал за нас?... Еще Чака Норриса надо. И вообще мощь будет.

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Гость

13:23:48 06-06-2024

Гость (12:56:36 06-06-2024) Сигал за нас?... У нео даже фамилия русская, "сигал" означает "прыгал".

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Гость

07:52:40 07-06-2024

Гость (12:56:36 06-06-2024) Сигал за нас?... Сигал (глагол) за нас)

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гость

18:06:00 06-06-2024

Умничка и красавчик!

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Игорь

21:09:49 07-06-2024

Уважаю!!!

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