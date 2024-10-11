Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на стороне "своего президента"
Он написал письмо Путину на следующий день после начала спецоперации
11 октября 2024, 12:50, ИА Амител
Актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США Стивен Сигал признался, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину в самом начале спецоперации, заявив, что готов сражаться на стороне "своего президента". Как сообщает РБК, об этом он сказал в документальном фильме "Во имя справедливости".
По словам Сигала, на следующий день после начала боевых действий на Украине он написал письмо и "убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента".
"Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента, и если понадобится, я умру со своим президентом", – пересказал он содержание обращения.
Напомним, что Сигал получил российское гражданство в 2016 году. По его словам, некоторые его предки были родом из Бурятии. В конце мая этого года Путин вручил Сигалу орден Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".
12:55:47 11-10-2024
За язык переобутого ни кто не тянул.
Посмотрим как в обратную тиканёт.
p.s. Если президент не ответил , значит он не против.
13:10:36 11-10-2024
Блин, смело. Гегемон же может отомстить
14:47:01 11-10-2024
А которого из трех президентов он считает своим?
15:12:47 11-10-2024
Молодец!!!
21:24:40 11-10-2024
горожанка (15:12:47 11-10-2024) Молодец!!!...
Ну да, чего бы это в 72 года (Сигал) и в 65 лет (...) не молотить языком о готовности сражаться, когда умирают молодые и не твои близкие
20:04:14 11-10-2024
Стивен который сигал он тоже восточными единоборствами занимался как и президент.