Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на стороне "своего президента"

Он написал письмо Путину на следующий день после начала спецоперации

11 октября 2024, 12:50, ИА Амител

Кадр из видео / Выставка "Россия"

Актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США Стивен Сигал признался, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину в самом начале спецоперации, заявив, что готов сражаться на стороне "своего президента". Как сообщает РБК, об этом он сказал в документальном фильме "Во имя справедливости".

По словам Сигала, на следующий день после начала боевых действий на Украине он написал письмо и "убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента".

"Я буду на стороне своего президента, я буду сражаться на стороне своего президента, и если понадобится, я умру со своим президентом", – пересказал он содержание обращения.

Напомним, что Сигал получил российское гражданство в 2016 году. По его словам, некоторые его предки были родом из Бурятии. В конце мая этого года Путин вручил Сигалу орден Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".