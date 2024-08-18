Стоимость бензина в Алтайском крае за год выросла на 5,7%

Дизель подорожал еще больше — на 11%

18 августа 2024, 19:00, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За последний месяц цены в Алтайском крае на дизельное топливо в Алтайском крае в среднем выросли на 0,9%, а на бензин – на 2,4%. Как сообщает "Бийский рабочий", такие данные за июль привели в "Алтайкрайстате".

Так, цены за июль составили:

АИ-92 – 50,43 рубля за литр;

АИ-95 – 53,37 рубля за литр;

АИ-98 и выше – 68,72 рубля за литр;

дизель – 66,6 рубля за литр.

Вместе с тем за год цена выросла еще больше. С июля прошлого года цены на бензин выросли на 5,7%, а на дизельное топливо — на 11%.

Напомним, что 14 августа правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Свое решение власти объяснили необходимостью обеспечить стабитльную ситуацию на топливном рынке на фоне плановых ремонтов на НПЗ, а также сезонного повышения спроса.