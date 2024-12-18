Стоимость проезда на барнаульских маршрутах № 18, 27 и 144 останется прежней
Вернуться к вопросу пересмотра тарифов на пассажирские перевозки планируется в январе
18 декабря 2024, 20:59, ИА Амител
Стоимость проезда на маршрутах общественного транспорта № 18, 27 и 144 в Барнауле останется прежней. Как сообщает пресс-центр мэрии, такое решение принято по итогам встречи замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина с руководителями пассажироперевозящих организаций.
Ранее перевозчики планировали повысить стоимость проезда до 45 рублей. Рост они объясняли увеличением цены на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы, а также с осложненной кадровой ситуацией на предприятиях.
Администрация города рекомендовала отложить принятие решения о повышении платы за проезд и руководствоваться не только экономической целесообразностью, но и учитывать интересы горожан. По итогам встречи перевозчики согласились пересмотреть свое решение о повышении платы за проезд на данных маршрутах.
Курышин отметил, что вернуться к вопросу пересмотра тарифов на пассажирские перевозки планируется в январе.
Напомним, маршруты с нерегулируемыми тарифами не подразумевают их согласование с администрацией Барнаула. Перевозчики принимают решение о повышении стоимости проезда самостоятельно, руководствуясь экономической необходимостью и конкуренцией. Всего в городе 16 таких маршрутов. Стоимость проезда по маршрутам с регулируемыми тарифами может повышаться не более раза в год, с нерегулируемыми – чаще одного раза в год.
07:33:32 19-12-2024
Ну все правильно прямая линия с призидентом когда проидёт можно повышать.....
08:20:44 19-12-2024
Да и мэра назначат и можно на 30% повышать. Спасибо нищему Алтаю.
08:28:50 19-12-2024
Это что пиар - акция перед выборами мэра? Какой он заботливый показать? А выберут - тогда и повышайте тариф!
08:31:19 19-12-2024
Любовь (08:28:50 19-12-2024) Это что пиар - акция перед выборами мэра? Какой он заботливы... Кто его выбирает то? В гордуре "назначат", потом в крае "утвердят", вот и все выборы.
08:51:23 19-12-2024
Да понятно, почему на январь перенесли. В январе на весь транспорт поднять хотят. Когда уже перевозчики накушаются?
11:53:47 20-12-2024
Гость (08:51:23 19-12-2024) Да понятно, почему на январь перенесли. В январе на весь тра... У нас в Омске уже с 21 повышение . был проезд 40 ,теперь 45 . за город 60 . маршрутки битком . у близь стоящего можно раговицу глаза рассмотреть 😊
08:55:20 19-12-2024
А Курышина, молодец.........))
10:07:25 19-12-2024
Чё уже привыкли каждый год поднимается и так на ногах стоим место нет в маршрутке и цены космос растёт
19:25:58 19-12-2024
Дааааа.только 18 и поднимать.и так весь город объезжает,что денег не хватает?убавить маршрут и ходить надо чаще,а то по 40 минут ждёшь это чудо.