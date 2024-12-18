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Стоимость проезда на барнаульских маршрутах № 18, 27 и 144 останется прежней

Вернуться к вопросу пересмотра тарифов на пассажирские перевозки планируется в январе

18 декабря 2024, 20:59, ИА Амител

Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru

Стоимость проезда на маршрутах общественного транспорта № 18, 27 и 144 в Барнауле останется прежней. Как сообщает пресс-центр мэрии, такое решение принято по итогам встречи замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина с руководителями пассажироперевозящих организаций.

Ранее перевозчики планировали повысить стоимость проезда до 45 рублей. Рост они объясняли увеличением цены на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы, а также с осложненной кадровой ситуацией на предприятиях.

Администрация города рекомендовала отложить принятие решения о повышении платы за проезд и руководствоваться не только экономической целесообразностью, но и учитывать интересы горожан. По итогам встречи перевозчики согласились пересмотреть свое решение о повышении платы за проезд на данных маршрутах.

Курышин отметил, что вернуться к вопросу пересмотра тарифов на пассажирские перевозки планируется в январе.

Напомним, маршруты с нерегулируемыми тарифами не подразумевают их согласование с администрацией Барнаула. Перевозчики принимают решение о повышении стоимости проезда самостоятельно, руководствуясь экономической необходимостью и конкуренцией. Всего в городе 16 таких маршрутов. Стоимость проезда по маршрутам с регулируемыми тарифами может повышаться не более раза в год, с нерегулируемыми – чаще одного раза в год.

Барнаул Транспорт

Комментарии 9

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Гость

07:33:32 19-12-2024

Ну все правильно прямая линия с призидентом когда проидёт можно повышать.....

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гость

08:20:44 19-12-2024

Да и мэра назначат и можно на 30% повышать. Спасибо нищему Алтаю.

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Любовь

08:28:50 19-12-2024

Это что пиар - акция перед выборами мэра? Какой он заботливый показать? А выберут - тогда и повышайте тариф!

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Гость

08:31:19 19-12-2024

Любовь (08:28:50 19-12-2024) Это что пиар - акция перед выборами мэра? Какой он заботливы... Кто его выбирает то? В гордуре "назначат", потом в крае "утвердят", вот и все выборы.

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Гость

08:51:23 19-12-2024

Да понятно, почему на январь перенесли. В январе на весь транспорт поднять хотят. Когда уже перевозчики накушаются?

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Гость

11:53:47 20-12-2024

Гость (08:51:23 19-12-2024) Да понятно, почему на январь перенесли. В январе на весь тра... У нас в Омске уже с 21 повышение . был проезд 40 ,теперь 45 . за город 60 . маршрутки битком . у близь стоящего можно раговицу глаза рассмотреть 😊

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Гость

08:55:20 19-12-2024

А Курышина, молодец.........))

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Роман

10:07:25 19-12-2024

Чё уже привыкли каждый год поднимается и так на ногах стоим место нет в маршрутке и цены космос растёт

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Светлана.

19:25:58 19-12-2024

Дааааа.только 18 и поднимать.и так весь город объезжает,что денег не хватает?убавить маршрут и ходить надо чаще,а то по 40 минут ждёшь это чудо.

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