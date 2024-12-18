Стоимость проезда на барнаульских маршрутах № 18, 27 и 144 останется прежней

Вернуться к вопросу пересмотра тарифов на пассажирские перевозки планируется в январе

18 декабря 2024, 20:59, ИА Амител

Автобус маршрута № 27 в Барнауле / Фото: amic.ru

Стоимость проезда на маршрутах общественного транспорта № 18, 27 и 144 в Барнауле останется прежней. Как сообщает пресс-центр мэрии, такое решение принято по итогам встречи замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина с руководителями пассажироперевозящих организаций.

Ранее перевозчики планировали повысить стоимость проезда до 45 рублей. Рост они объясняли увеличением цены на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы, а также с осложненной кадровой ситуацией на предприятиях.

Администрация города рекомендовала отложить принятие решения о повышении платы за проезд и руководствоваться не только экономической целесообразностью, но и учитывать интересы горожан. По итогам встречи перевозчики согласились пересмотреть свое решение о повышении платы за проезд на данных маршрутах.

Курышин отметил, что вернуться к вопросу пересмотра тарифов на пассажирские перевозки планируется в январе.

Напомним, маршруты с нерегулируемыми тарифами не подразумевают их согласование с администрацией Барнаула. Перевозчики принимают решение о повышении стоимости проезда самостоятельно, руководствуясь экономической необходимостью и конкуренцией. Всего в городе 16 таких маршрутов. Стоимость проезда по маршрутам с регулируемыми тарифами может повышаться не более раза в год, с нерегулируемыми – чаще одного раза в год.