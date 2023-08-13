Стоимость пюре с котлетами достигла пика с июня 2022 года

По оценкам Росстата, в июле 2023 года приготовление этого блюда обходилось россиянам в 254,54 рубля

13 августа 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стоимость двух порций пюре с котлетами достигла пика с июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По оценкам ведомства, в июле 2023 года приготовление этого блюда обходилось россиянам в 254,54 рубля. Подсчеты проводились исходя из следующего рецепта: 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного масла, свежая зелень и соль.

На прошлом пике стоимость была еще выше – 262,52 рубля. После этого продуктовый набор стал дешеветь, однако с начала 2023 года опять начал дорожать. В июне его стоимость составила 254,31 рубля, а на начало года – 247,01 рубля.

Отмечается, что сильнее всего подорожали яйца – на 12 копеек, и картофель – на 8,4 копейки. Остальные составляющие немного подешевели.