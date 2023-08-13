Стоимость пюре с котлетами достигла пика с июня 2022 года
По оценкам Росстата, в июле 2023 года приготовление этого блюда обходилось россиянам в 254,54 рубля
13 августа 2023, 13:50, ИА Амител
Стоимость двух порций пюре с котлетами достигла пика с июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
По оценкам ведомства, в июле 2023 года приготовление этого блюда обходилось россиянам в 254,54 рубля. Подсчеты проводились исходя из следующего рецепта: 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного масла, свежая зелень и соль.
На прошлом пике стоимость была еще выше – 262,52 рубля. После этого продуктовый набор стал дешеветь, однако с начала 2023 года опять начал дорожать. В июне его стоимость составила 254,31 рубля, а на начало года – 247,01 рубля.
Отмечается, что сильнее всего подорожали яйца – на 12 копеек, и картофель – на 8,4 копейки. Остальные составляющие немного подешевели.
15:58:36 13-08-2023
Кого интересует эта занимательная арифметика?
16:24:19 13-08-2023
Вот же кому то неймется проводить эти потолочные исчесления.
09:48:44 14-08-2023
Да ,автор постарался,с выкладками ,обоснованием продемонстрировал динамику цены блюда.Только вот нас больше интересует динамика в нашу пользу а не в сторону африканских стран.
09:50:01 14-08-2023
А где в пюре молоко? Или это рецепт из школьной столовой?
09:51:09 14-08-2023
На фото коклеты больше на овсяное печенье похожи.