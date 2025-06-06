Стоимость ремонта дорог в Алтайском крае за год выросла сразу на 18%
Дорожный фонд с каждым годом в регионе растет, но больше километров ремонтировать не всегда получается
06 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Стоимость ремонта дорог в Алтайском крае в 2024 году выросла примерно на 18%. Дорожают, прежде всего, инертные материалы, сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.
Дорожный фонд с каждым годом в регионе растет, но больше километров ремонтировать не всегда получается. В 2025-м на ремонт дорог в крае направят около 28 миллиардов рублей, что позволит привести в нормативное состояние около 900 километров трасс. В прошлом году отремонтировали около 800 км дорог и потратили на это более 22 миллиардов рублей.
"Работы, которые мы выполняем сегодня, могут отличаться от тех, которые были в прошлом году. Существует средняя стоимость километра дороги, конечно. Однако по итогам прошлого года она выросла на 18%", – пояснил Андрей Подолян.
По словам министра, в среднем в регионе ремонт одного километра дороги обходится в 22,7 миллиона рублей. На содержание в среднем необходимо 127 тысяч рублей на километр. Самые дорогостоящие работы – капитальная реконструкция или строительство. В среднем в регионе необходимо 25 миллионов рублей на один километр. Впрочем, на некоторых крупных объектах, пояснил Подолян, эта цифра может вырасти до 40 миллионов рублей.
08:10:04 06-06-2025
Так сколько же у нас инфляция!?...
09:27:01 06-06-2025
Какие-то двойные стандарты.
Нам говорят инфляция 9%.
Проезд в общественном транспорте на 30-40% ЖКХ 15 и т.д. и т.п.
Здесь вот тоже не повод ли это для прокурорской проверки, что подорожало строительство в два раза больше чем уровень инфляции
09:39:06 06-06-2025
интересно, у ростата и цб есть мысли по этому поводу?)))
или расскажут как огурцы с помидорами летом подешевели?))
13:50:39 06-06-2025
Гость (09:39:06 06-06-2025) интересно, у ростата и цб есть мысли по этому поводу?)))... У ЦБ, простите, есть что?