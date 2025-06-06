Стоимость ремонта дорог в Алтайском крае за год выросла сразу на 18%

Дорожный фонд с каждым годом в регионе растет, но больше километров ремонтировать не всегда получается

06 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

Стоимость ремонта дорог в Алтайском крае в 2024 году выросла примерно на 18%. Дорожают, прежде всего, инертные материалы, сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Дорожный фонд с каждым годом в регионе растет, но больше километров ремонтировать не всегда получается. В 2025-м на ремонт дорог в крае направят около 28 миллиардов рублей, что позволит привести в нормативное состояние около 900 километров трасс. В прошлом году отремонтировали около 800 км дорог и потратили на это более 22 миллиардов рублей.

"Работы, которые мы выполняем сегодня, могут отличаться от тех, которые были в прошлом году. Существует средняя стоимость километра дороги, конечно. Однако по итогам прошлого года она выросла на 18%", – пояснил Андрей Подолян.

По словам министра, в среднем в регионе ремонт одного километра дороги обходится в 22,7 миллиона рублей. На содержание в среднем необходимо 127 тысяч рублей на километр. Самые дорогостоящие работы – капитальная реконструкция или строительство. В среднем в регионе необходимо 25 миллионов рублей на один километр. Впрочем, на некоторых крупных объектах, пояснил Подолян, эта цифра может вырасти до 40 миллионов рублей.