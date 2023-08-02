Стоит ли еще инвестировать в недвижимость за границей?

Есть ли популярные направления для покупки жилья на фоне санкций?

02 августа 2023, 18:00, ИА Амител LjN8K5146

Дубай / Фото: wirestock / freepik.com

2022 год стал рекордсменом по объему инвестиций, сделанных россиянами в покупку недвижимости за рубежом. А стоит ли инвестировать в иностранное жилье сегодня и приобретать недвижимость в Дубае или других популярных странах?

Есть ли популярные направления для инвестирования в 2023 году?

Великобритания, Германия, Португалия и многие другие страны пересмотрели условия выдачи ВНЖ для россиян на фоне санкций. Поэтому вырос спрос на квартиры и другие виды жилья в ОАЭ, Турции, Таиланде и других государствах, где ограничения не вводили.

При выборе страны для инвестирования важно обратить внимание на:

минимальную сумму вложений, которая дает право на получение ВНЖ;

срок, на который выдается ВНЖ, а также возможность его продления;

требования к размеру минимального дохода (установлены лишь в некоторых странах);

условия оформления сделки (иногда необходимо личное присутствие, может быть доступно дистанционное оформление).

Несмотря на то, что при покупке недвижимости с целью инвестирования не всех интересует возможность проживания на территории иностранного государства, условия, касающиеся этого вопроса, стоит изучить.

В Азербайджане, Грузии и некоторых других странах можно получить полноценное гражданство. Обычно его выдают через несколько лет проживания по ВНЖ.

Покупать или нет?

Хоть перспективных направлений для покупки недвижимости стало меньше, отказываться от такого способа вложения средств эксперты не рекомендуют. Причины две:

Перспективы роста цен и "возврата" инвестируемых средств довольно высокие. Это значит, что, вложив деньги сегодня, вы сможете заработать через несколько лет на том, что стоимость объекта существенно вырастет. При грамотном подходе можно сэкономить. Выгодные программы предлагают застройщики, например, при покупке жилья на старте строительства. Также иностранцам доступна рассрочка платежа, то есть покупка квартиры в кредит.

Кроме того, стоит отметить, что сейчас на рынке наблюдают нестабильную ситуацию. Одни эксперты рекомендуют не ждать, а приобретать квадратные метры. Но есть и те, кто советует подождать стабилизации, поскольку ситуация в мировой экономике крайне напряженная.

ООО "Фикси"

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