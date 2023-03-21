Стоит ли открывать бизнес во Франции и какие там есть преференции для иммигрантов
Рассказываем о преимуществах ведения бизнеса в этой стране
21 марта 2023, 18:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrDvzmvF
Образованных и культурных иммигрантов с солидным капиталом рады видеть во многих странах, в том числе и европейских. Таким людям готовы предоставлять "золотые визы", оформлять ВНЖ, а в перспективе и ПМЖ. Активно за умы борется и Франция. Наиболее привлекательные условия местное правительство создало для людей, желающих открыть и развивать новый бизнес. Если речь идёт об инновациях, то здесь иностранцу вообще везде будет зелёный свет. Подробную информацию о ведении и пошаговый алгоритм запуска бизнеса во Франции вы найдёте на сайте iworld.com.
Преимущества Франции для иностранных бизнесменов
Местные власти не чинят никаких препятствий иммигрантам, которые хотят инвестировать средства в развитие французской экономики. Если иностранцы не нарушают законов, им без проблем предоставляют ВНЖ на длительный срок. Для инвестирования выходцы из РФ и других стран СНГ могут использовать разные объекты. Наиболее популярные варианты:
- покупка недвижимости на крупную сумму;
- финансовое участие в развитии предприятия;
- приобретение ценных бумаг и государственных облигаций;
- реализация собственного бизнес-проекта.
Самые лояльные условия создают для инновационного бизнеса. Так, если иммигрант планирует реализовать во Франции крупный проект в сфере информационных технологий, он может рассчитывать на получение вида на жительство и другие преференции.
Предприниматели, которые переехали во Францию из РФ больше пяти лет назад, отмечают следующие возможности страны для развития бизнеса:
- выход на рынок ЕС;
- платёжеспособное население;
- стабильная экономика, постоянный рост ВВП;
- снижение налогов для инновационных бизнесов;
- развитые банковский сектор и правовая система;
- лёгкость в установлении деловых связей;
- доступные кредиты, низкие процентные ставки;
- возможность для инвесторов быстро оформить "золотую визу" для себя и членов семьи.
С какими бизнес-идеями стоит ехать во Францию
В стране можно развивать различные интернет-сервисы (доставка товаров, онлайн-торговля, бронирование и т.д.).
Конечно, IT-сфера – далеко не единственная область, где инженеры и другие технически подкованные переселенцы из РФ и других государств СНГ могут себя проявить. Практически все секторы экономики нуждаются в обновлении и свежих решениях. Если иммигрант сможет предложить что-то новое, организовать уникальный бизнес, его с удовольствием примут во Франции и предоставят ПМЖ.
ООО "Интернешнал Ворлд АЙТИ Солюшенс"
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