Стоит ли открывать бизнес во Франции и какие там есть преференции для иммигрантов

Рассказываем о преимуществах ведения бизнеса в этой стране

21 марта 2023, 18:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrDvzmvF

Париж / Фото: vwalakte / Freepik

Образованных и культурных иммигрантов с солидным капиталом рады видеть во многих странах, в том числе и европейских. Таким людям готовы предоставлять "золотые визы", оформлять ВНЖ, а в перспективе и ПМЖ. Активно за умы борется и Франция. Наиболее привлекательные условия местное правительство создало для людей, желающих открыть и развивать новый бизнес. Если речь идёт об инновациях, то здесь иностранцу вообще везде будет зелёный свет. Подробную информацию о ведении и пошаговый алгоритм запуска бизнеса во Франции вы найдёте на сайте iworld.com.

Преимущества Франции для иностранных бизнесменов

Местные власти не чинят никаких препятствий иммигрантам, которые хотят инвестировать средства в развитие французской экономики. Если иностранцы не нарушают законов, им без проблем предоставляют ВНЖ на длительный срок. Для инвестирования выходцы из РФ и других стран СНГ могут использовать разные объекты. Наиболее популярные варианты:

покупка недвижимости на крупную сумму;

финансовое участие в развитии предприятия;

приобретение ценных бумаг и государственных облигаций;

реализация собственного бизнес-проекта.

Самые лояльные условия создают для инновационного бизнеса. Так, если иммигрант планирует реализовать во Франции крупный проект в сфере информационных технологий, он может рассчитывать на получение вида на жительство и другие преференции.

Предприниматели, которые переехали во Францию из РФ больше пяти лет назад, отмечают следующие возможности страны для развития бизнеса:

выход на рынок ЕС;

платёжеспособное население;

стабильная экономика, постоянный рост ВВП;

снижение налогов для инновационных бизнесов;

развитые банковский сектор и правовая система;

лёгкость в установлении деловых связей;

доступные кредиты, низкие процентные ставки;

возможность для инвесторов быстро оформить "золотую визу" для себя и членов семьи.

С какими бизнес-идеями стоит ехать во Францию

В стране можно развивать различные интернет-сервисы (доставка товаров, онлайн-торговля, бронирование и т.д.).

Конечно, IT-сфера – далеко не единственная область, где инженеры и другие технически подкованные переселенцы из РФ и других государств СНГ могут себя проявить. Практически все секторы экономики нуждаются в обновлении и свежих решениях. Если иммигрант сможет предложить что-то новое, организовать уникальный бизнес, его с удовольствием примут во Франции и предоставят ПМЖ.

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