Здание не числится в реестре объектов культурного наследия

23 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Здание на ул. Льва Толстого, 29 / Фото: "Яндекс Карты"

В "старом" центре Барнаула, на ул. Льва Толстого, 29, продают двухэтажное здание, построенное из дерева и кирпича. Несколько лет назад в нем располагались несколько магазинов, сейчас остался лишь отдел обоев. При этом объект уже неоднократно выставляли на торги, но его стоимость была значительно ниже.

Безохранный объект

Реализуемое здание, по информации на фронтоне второго этажа, построено в 1915 году. Однако есть предположение, что оно возведено гораздо раньше. Дело в том, что на плане 1894 года на этом месте значится каменный дом. Возможно, это и был первый этаж данного объекта, а второй уровень возведен уже из дерева позднее. Известно, что изначально объект использовался как жилой, позже – в качестве административного и торгового помещения.

Несмотря на почтенный возраст, в реестр объектов культурного наследия объект не занесен. Отсутствие охранного статуса означает, что новый собственник может распоряжаться зданием, в том числе даже снести его.

В документации к торгам указано, что общая площадь реализуемого имущества – чуть более 1200 квадратных метров. Это нежилое помещение (учебный корпус с котельной) и навес типографии с гаражами. Земельный участок под зданием – 14 соток – находится в аренде.

Торги организованы по инициативе гостиницы "Колос" (алтайское краевое государственное унитарное предприятие). Принадлежит ли ей здание – неизвестно. С 2014 по 2019 год краевой Фонд имущества неоднократно выставлял объект на торги. Последний раз – в мае 2019-го. По информации фонда, аукцион не состоялся: заявок на участие в процедуре не было. Кстати, тогда здание продавали за 14,2 млн рублей.

За четыре года объект подорожал: на аукционе, назначенном на 21 июля 2023 года, за особняк просят минимум 22,8 млн рублей.

Непопулярная зона

Объекты, продаваемые в историческом Барнауле, реализуются годами, ведь спроса на них практически нет, ранее сообщили amic.ru риелторы. Хотя еще 20 лет назад это было самое популярное место в городе, а арендовать или тем более владеть недвижимостью считалось очень престижно.

Арендаторы и потенциальные покупатели коммерческой недвижимости не рассматривают объекты в зоне туркластера из-за отсутствия парковочных мест. Еще одна причина, по которой здания в центре долго не продаются, – их конструктив.

У многих объектов непродуманные планировки, узкие коридоры и лестницы, деревянные перекрытия, которые требуют или замены, или ремонта. В результате потенциальные покупатели выбирают более современные здания.