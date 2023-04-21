Столтенберг заявил о поддержке всеми членами блока вступления Украины в альянс

Однако пока главное внимание блок уделяет "победе Украины над Россией"

21 апреля 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава блока Йенс Столтенберг.

"Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины – в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса", – заявил он.

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что сейчас главное внимание страны НАТО уделяют "победе Украины над Россией". По его словам, в ходе встречи на базе "Рамштайн" союзники обсудят передачу самолётов Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России. Он подчеркнул, что недопущение этого является одной из целей спецоперации.

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