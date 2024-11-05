Стоматолог – не враг. Пять советов, как преодолеть страх перед визитом к врачу

В клинике "Стоматология Серебряковых" знают, как помочь снизить уровень тревоги перед посещением зубного доктора

05 ноября 2024, 10:50, ИА Амител erid: LjN8KcezV

"Стоматология Серебряковых" / Фото: Антон Губанов

Согласно исследованию Dental Magazine ("Дентал Мегазин"), около 48% людей испытывают страх перед визитом к стоматологу. Это нормально, но важно научиться справляться с этим страхом, чтобы вовремя посещать врачей и не запускать свое здоровье. В клинике "Стоматология Серебряковых" рассказали о том, как побороть эту боязнь.

Причины стоматофобии:

негативный опыт – болезненные процедуры в детстве могут оставить глубокий психологический след;

стереотипы – истории знакомых о стоматологии подогревают страх;

страх болезни – многие из нас даже подозревая, что есть проблемы с зубами, тянут с походом к врачу, ведь вдруг там скажут что-то страшное;

нелюбовь к больницам – звуки и запахи всего, что связано с медицинскими учреждениями могут вызывать дискомфорт и тревогу.

Преодоление страха перед стоматологом – это процесс, требующий времени и усилий. Вот несколько советов от "Стоматологии Серебряковых", которые могут помочь:

Выбор подходящего специалиста – обращайтесь к высококвалифицированным врачам, зубы – важный элемент вашего здоровья. Предварительная консультация – не бойтесь задавать вопросы, ведь это поможет снизить уровень тревоги и понять все этапы лечения. Современные методы анестезии – обращаться в клиники, где используются качественные анестетики и препараты, что позволяет свести болевые ощущения к минимуму. Психологический настрой – рассматривайте визит к стоматологу как возможность заботиться о своем здоровье в уютной атмосфере клиники. Постепенное привыкание – начните с простых процедур, таких как осмотр или чистка зубов, чтобы постепенно привыкнуть к стоматологической среде.

Почему стоит выбрать "Стоматологию Серебряковых":

комфорт – процедуры проводятся с учетом индивидуальных особенностей пациента в комфортных условиях;

качество – делают все возможное, чтобы обеспечить высокое качество услуг благодаря современному оборудованию и опытным врачам;

прозрачность – все этапы лечения объясняют подробно, а также соблюдают честные фиксированные цены без скрытых платежей;

специальные предложения – в ноябре 2024 года "Стоматология Серебряковых" предлагает акцию "Знакомство с доктором", которая включает гигиену полости рта всего за 4500 руб. вместо 5500 руб., а также скидку 15% на лечение зубов от общего прайса.

Боязнь стоматолога – нормальная реакция, но ее можно преодолеть. Не позволяйте страху управлять вашим здоровьем – сделайте первый шаг к красивой улыбке уже сейчас.

"Стоматология Серебряковых" – партнер проекта "Народный знак качества" в 2024 году. Клиника помогает в проведении масштабного голосования за самые народные компании Алтайского края.

Специалисты клиники "Стоматология Серебряковых"/ Фото: Антон Губанов

ООО "Стоматология Серебряковых"

Адрес: Барнаул, Новая пристань, ул. Приречная, 2а, ​1 этаж

Тел.: +7-385-275-63-87; +7 (3852) 75-63-87

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