Стоматолог – не враг. Пять советов, как преодолеть страх перед визитом к врачу
В клинике "Стоматология Серебряковых" знают, как помочь снизить уровень тревоги перед посещением зубного доктора
05 ноября 2024, 10:50, ИА Амител erid: LjN8KcezV
Согласно исследованию Dental Magazine ("Дентал Мегазин"), около 48% людей испытывают страх перед визитом к стоматологу. Это нормально, но важно научиться справляться с этим страхом, чтобы вовремя посещать врачей и не запускать свое здоровье. В клинике "Стоматология Серебряковых" рассказали о том, как побороть эту боязнь.
Причины стоматофобии:
- негативный опыт – болезненные процедуры в детстве могут оставить глубокий психологический след;
- стереотипы – истории знакомых о стоматологии подогревают страх;
- страх болезни – многие из нас даже подозревая, что есть проблемы с зубами, тянут с походом к врачу, ведь вдруг там скажут что-то страшное;
- нелюбовь к больницам – звуки и запахи всего, что связано с медицинскими учреждениями могут вызывать дискомфорт и тревогу.
Преодоление страха перед стоматологом – это процесс, требующий времени и усилий. Вот несколько советов от "Стоматологии Серебряковых", которые могут помочь:
- Выбор подходящего специалиста – обращайтесь к высококвалифицированным врачам, зубы – важный элемент вашего здоровья.
- Предварительная консультация – не бойтесь задавать вопросы, ведь это поможет снизить уровень тревоги и понять все этапы лечения.
- Современные методы анестезии – обращаться в клиники, где используются качественные анестетики и препараты, что позволяет свести болевые ощущения к минимуму.
- Психологический настрой – рассматривайте визит к стоматологу как возможность заботиться о своем здоровье в уютной атмосфере клиники.
- Постепенное привыкание – начните с простых процедур, таких как осмотр или чистка зубов, чтобы постепенно привыкнуть к стоматологической среде.
Почему стоит выбрать "Стоматологию Серебряковых":
- комфорт – процедуры проводятся с учетом индивидуальных особенностей пациента в комфортных условиях;
- качество – делают все возможное, чтобы обеспечить высокое качество услуг благодаря современному оборудованию и опытным врачам;
- прозрачность – все этапы лечения объясняют подробно, а также соблюдают честные фиксированные цены без скрытых платежей;
- специальные предложения – в ноябре 2024 года "Стоматология Серебряковых" предлагает акцию "Знакомство с доктором", которая включает гигиену полости рта всего за 4500 руб. вместо 5500 руб., а также скидку 15% на лечение зубов от общего прайса.
Боязнь стоматолога – нормальная реакция, но ее можно преодолеть. Не позволяйте страху управлять вашим здоровьем – сделайте первый шаг к красивой улыбке уже сейчас.
"Стоматология Серебряковых" – партнер проекта "Народный знак качества" в 2024 году. Клиника помогает в проведении масштабного голосования за самые народные компании Алтайского края.
ООО "Стоматология Серебряковых"
Адрес: Барнаул, Новая пристань, ул. Приречная, 2а, 1 этаж
Тел.: +7-385-275-63-87; +7 (3852) 75-63-87
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
11:00:00 05-11-2024
Ага, а как побороть страх, что придётся выложить кругленькую сумму?
12:09:04 05-11-2024
4 года назад заплатил за пломбу 4600. Сейчас говорят уже 9000 пломба.
15:28:55 05-11-2024
Если бы не конские цены - страха бы не было.
22:54:54 05-11-2024
Октябрь 2024. Гигиена полости рта 2500 р. в клинике "Любимый стоматолог" в Барнауле.