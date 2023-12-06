Стоматолог рассказал, до какого возраста можно ставить брекеты

Оказывается, устанавливают их не только детям и подросткам

06 декабря 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До сих пор бытует мнение, что исправить прикус можно лишь в юности, и если в детстве брекетов не было, то ставить их поздно. Однако главный ортодонт Belgravia Dental Studio Виталий Бекасов рассказал "Секрету фирмы", что в действительности это можно сделать в любом возрасте – если позволяют зубы.

Ставить брекеты можно, как только появляются зубы. Зачастую их начинают устанавливать с 6-7 лет для выравнивания передних постоянных зубов после расширения челюсти.

"Примерно в возрасте девяти лет детям можно ставить частичную брекет-систему – когда брекеты устанавливаются не на все зубы. Подросткам 12–14 лет, у которых все зубы сменились на постоянные, уже можно проводить полное ортодонтическое лечение", – рассказал Бекасов.

Верхней возрастной границы и вовсе нет – исправлять прикус можно и в 70 лет. Однако лишь в том случае, если вокруг зубов все еще есть связки, отвечающие за чувствительность и амортизацию при смыкании. Если их нет, то передвинуть зуб не получится. Но бывает такое редко, лишь из-за травм или срастания зуба с окружающими травмами.

Однако у подростков исправление зубов брекетами проходит эффективнее. Во взрослом возрасте созревание костной ткани в новом состоянии – длительный процесс. По этой причине для взрослых пациентов рекомендуется носить ретейнеры.