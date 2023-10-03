Последствия затрагивают не только рот, но и все тело

03 октября 2023, 16:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал о том, почему обязательно нужно ставить импланты на место удаленных зубов. Его слова передает "ФедералПресс".

Специалист отметил, что чаще всего удаляют жевательные зубы, а они напрямую влияют на процесс пищеварения, который начинается уже во рту. Из-за того что челюсть в любом случае сжимается до конца, а зубы отсутствуют, начинается деформация едва ли не всего тела.

До серьезных изменений проходит много времени, но даже специалисты не всегда могут это отследить. Из последствий, с которыми может столкнуться человек, выделяют головокружения, головные боли и ряд других проявлений, с которыми человек идет к неврологу. Но проблема кроется в зубах.

Ешидоржиев добавил, что процесс установки импланта станет дороже со временем, потому что придется делать подготовительные манипуляции.