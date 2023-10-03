Стоматолог рассказал, почему нельзя оставлять пустоту на месте вырванного зуба
Последствия затрагивают не только рот, но и все тело
03 октября 2023, 16:02, ИА Амител
Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал о том, почему обязательно нужно ставить импланты на место удаленных зубов. Его слова передает "ФедералПресс".
Специалист отметил, что чаще всего удаляют жевательные зубы, а они напрямую влияют на процесс пищеварения, который начинается уже во рту. Из-за того что челюсть в любом случае сжимается до конца, а зубы отсутствуют, начинается деформация едва ли не всего тела.
До серьезных изменений проходит много времени, но даже специалисты не всегда могут это отследить. Из последствий, с которыми может столкнуться человек, выделяют головокружения, головные боли и ряд других проявлений, с которыми человек идет к неврологу. Но проблема кроется в зубах.
Ешидоржиев добавил, что процесс установки импланта станет дороже со временем, потому что придется делать подготовительные манипуляции.
16:06:18 03-10-2023
почему именно импланты, а не просто протезирование??? такая реклама???
16:06:44 03-10-2023
Некорректная реклама!
16:07:21 03-10-2023
Дискриминационная реклама, поскольку не все могут себе позволить импланты!
18:18:18 03-10-2023
Гость (16:07:21 03-10-2023) Дискриминационная реклама, поскольку не все могут себе позво... Любая реклама дискриминационная! Многие себе не могут позволить из того что рекламируют...!
18:04:21 03-10-2023
Пустота в вашей десне, это пустота в кармане стоматолога!..
22:06:33 03-10-2023
в 10 лет вырвали коренной зуб к 20 годам пустое место исчезло к 20 годам рожу не повело, в 30 лет вырвал еще один коренной зуб сейчас 50 ничего не поменялось щель как была так и есть с рожей то же всё в порядке, вывод: развод на бабки.
10:01:33 04-10-2023
Гость (22:06:33 03-10-2023) в 10 лет вырвали коренной зуб к 20 годам пустое место исчезл... Тоже говорили, что вот у вас тут "дырка" вместо зуба, а давайте поставим мост, т.е. соседние здоровые зубы сточим и сделаем красиво, чтоб не было пустого места. ну уж нет. В итоге больше 20 лет живу без зуба(жаде двух с разных сторон) и как-то ни на что это не влияет. Во всяким случае, мои знакомые, которые примерно так сделали, т.е. обточили два здоровых зуба, чтоб вставить в пустое место имплант, уже невесть сколько раз посетили врача с одними и теми же проблемами-то мост шатается, то там что-то болит и т.д. А я ничего, ттт
10:26:26 04-10-2023
гость (10:01:33 04-10-2023) Тоже говорили, что вот у вас тут "дырка" вместо зуба, а дава... Дядя, имплант и мост - это вещи принципиально разные) Для того, чтобы поставить имплант, не нужно ничего стачивать. А вот когда вы походите с дыркой, то в случае проблем, скорее всего, имплант вы уже поставить не сможете - кость на месте дырки будет уже непригодна для того, чтобы туда ставить штифт. И с мостом могут быть проблемы, поскольку дырка приведет к тому, что соседние зубы будут чуть смещаться и наклоняться. И потом, когда захотите что-то сделать, будет куча проблем. Говорю не как стоматолог, а как человек, со всем этим столкнувшийся лично. Так что зубы, как и все другое, лечить и вставлять надо не тогда, когда жареный петух клюнет, а тогда, когда проблема только появилась.
12:33:27 04-10-2023
Гость (10:26:26 04-10-2023) Дядя, имплант и мост - это вещи принципиально разные) Для то... ну-ну, 50 лет уж мне и что-то ничего не смещается ни в какую сторону. А зубы удалили в 30 лет(результат чудесного советского лечения в детстве).
08:27:05 04-10-2023
Фитнес тренера похоже про мышцы говорят. А сами мрут раньше бухарей.
10:53:20 04-10-2023
Потому что пустота денег не приносит)