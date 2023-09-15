Стоматолог рассказал, сколько имплантов можно вставить в один рот

На один имплант, по словам специалистов, можно установить сразу несколько зубов

15 сентября 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко рассказал о том, сколько зубных имплантов можно вставить в один человеческий рот. Его слова передает "Секрет фирмы".

Специалист отмечает, что люди устанавливают искусственные зубы не только для красоты. Отсутствие одних зубов ведет к повреждению других.

При этом Минко пояснил, что имплант – это не зуб, а корень зуба, который устанавливается пациенту. После этого нужно выждать время заживления и можно ставить коронки. На один имплант специалист может установить несколько коронок.

Таким образом, на полную замену одной челюсти может потребоваться 4-6 имплантов. Минко добавил, что специалисты стараются устанавливать меньше имплантов, чтобы сохранить здоровье и бюджет пациентов.

Говоря о качестве современных имплантов, эксперты отмечают, что они могут служить десятилетия, если за ними правильно ухаживать.