Стоматолог рассказал, сколько имплантов можно вставить в один рот
На один имплант, по словам специалистов, можно установить сразу несколько зубов
15 сентября 2023, 06:50, ИА Амител
Главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко рассказал о том, сколько зубных имплантов можно вставить в один человеческий рот. Его слова передает "Секрет фирмы".
Специалист отмечает, что люди устанавливают искусственные зубы не только для красоты. Отсутствие одних зубов ведет к повреждению других.
При этом Минко пояснил, что имплант – это не зуб, а корень зуба, который устанавливается пациенту. После этого нужно выждать время заживления и можно ставить коронки. На один имплант специалист может установить несколько коронок.
Таким образом, на полную замену одной челюсти может потребоваться 4-6 имплантов. Минко добавил, что специалисты стараются устанавливать меньше имплантов, чтобы сохранить здоровье и бюджет пациентов.
Говоря о качестве современных имплантов, эксперты отмечают, что они могут служить десятилетия, если за ними правильно ухаживать.
08:30:29 15-09-2023
В один рот можно вставить столько, сколько твой бюджет потянет, хоть в три ряда как у акулы… На ценники на имплантанты посмотрите, и желательно на качественные импортные. Вот и посчитаете свои возможности.
10:44:35 15-09-2023
45 тр за штуку без работы и коронки.
13:36:26 15-09-2023
Большому импланту рот радуется.