И дала пять советов по уходу за полостью рта

11 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K58Jk

Ирина Сабанцева / Фото: "Лаборатория улыбок"

Здоровая улыбка – это не просто эстетическая привлекательность, но и индикатор благополучия всего организма. Состояние полости рта напрямую влияет на общее самочувствие, а проблемы с зубами могут свидетельствовать о неполадках в других системах. Врач-ортодонт, главврач барнаульской клиники "Лаборатория улыбок" Ирина Сабанцева рассказала, как состояние полости рта влияет на организм. А также поделилась ценными советами, которые помогут сохранить улыбку белоснежной и здоровой на долгие годы.

1. Соблюдайте профилактику

"Профилактика – это фундамент здоровой улыбки. Она включает в себя как профессиональную гигиену, так и домашний уход за полостью рта", – утверждает Ирина Сабанцева.

Специалист рекомендует посещать стоматолога-терапевта каждые шесть месяцев для профессиональной чистки зубов. Процедура поможет удалить мягкий и твердый налет и укрепить эмаль.

При домашнем уходе чистить зубы нужно не реже двух раз в день – утром после завтрака и перед сном. Не менее пяти минут. Делайте это выметающими движениями, располагая щетку под 45 градусов к зубу, очищая поверхность от десны к краю. Не забывайте проходить щеткой и по языку. А для очистки межзубных промежутков используйте зубную нить или ирригатор.

2. Лечите зубы вовремя

Даже при строгом соблюдении правил гигиены скученные зубы могут стать причиной проблем. Если естественное очищение ротовой полости нарушено, в межзубных промежутках накапливаются остатки пищи, вызывающие кариес. Поэтому стоматолог рекомендует проходить своевременное ортодонтическое лечение.

Работы в "Лаборатории улыбок" / Фото предоставлены компанией

3. Следите за питанием

"Здоровое питание – это не просто диета, это образ жизни. Для здоровья зубов рекомендуют принимать пищу три-четыре раза в день. Частые перекусы способствуют скоплению налета", – говорит Ирина Сабанцева. Также стоматолог рекомендует ограничить потребление газированных лимонадов, кислотных напитков и продуктов, которые негативно влияют на эмаль зубов. Если все же хочется выпить газировку, делайте это через трубочку.

4. Укрепляйте иммунитет

Здоровье зубов тесно связано с состоянием внутренних органов и систем. Когда иммунитет ослаблен и есть хронические заболевания, риск развития кариеса увеличивается. Хронические очаги инфекции способствуют размножению болезнетворных бактерий и разрушению твердых тканей зуба.

"Здоровье и состояние полости рта связаны напрямую, причем связь эта – двусторонняя. Некоторые хронические заболевания могут вызвать проблемы с зубами и, наоборот, инфекции полости рта могут нарушить работу других органов", – утверждает специалист.

5. Следите за здоровьем всего организма

Ирина Сабанцева рассказала, что зубы и здоровье организма тесно взаимосвязаны.

Здоровье зубов влияет на:

желудочно-кишечный тракт – болезнетворные бактерии из полости рта могут попадать в пищеварительный тракт, вызывая воспаление. Недостаточно измельченная пища из-за отсутствия зубов может привести к тяжести, отрыжке, изжоге, нарушению работы желудка и кишечника;

– болезнетворные бактерии из полости рта могут попадать в пищеварительный тракт, вызывая воспаление. Недостаточно измельченная пища из-за отсутствия зубов может привести к тяжести, отрыжке, изжоге, нарушению работы желудка и кишечника; сердечно-сосудистую систему – большинство пациентов с ишемической болезнью сердца страдают от пародонтита. Установлена связь между заболеваниями зубов и инсультом, инфарктом. Инфекция, проникшая в кровоток, провоцирует выработку белка, который вызывает соединение тромбоцитов, образуя сгустки крови, способные закупорить сосуды;

– большинство пациентов с ишемической болезнью сердца страдают от пародонтита. Установлена связь между заболеваниями зубов и инсультом, инфарктом. Инфекция, проникшая в кровоток, провоцирует выработку белка, который вызывает соединение тромбоцитов, образуя сгустки крови, способные закупорить сосуды; эндокринную систему – воспаление пародонта повышает уровень глюкозы в крови. У 10% пациентов с пародонтитом выявляют сахарный диабет. Своевременное лечение пародонтита помогает нормализовать уровень глюкозы;

– воспаление пародонта повышает уровень глюкозы в крови. У 10% пациентов с пародонтитом выявляют сахарный диабет. Своевременное лечение пародонтита помогает нормализовать уровень глюкозы; беременность – стоматологическое лечение необходимо пройти до беременности. Воспаление и инфекции в полости рта увеличивают риск инфицирования плода, преждевременных родов и других осложнений.

Неправильный прикус тоже может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС), вызывая боль, щелчки, головокружения и другие неприятные симптомы. Поэтому помните, регулярные осмотры у стоматолога – надежный способ предотвратить ранние проблемы с зубами и деснами.

Кстати, до 1 октября 2024 года по промокоду "улыбнись осени" в "Лаборатории улыбок" предоставляют скидку 10% на гигиену зубов.

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