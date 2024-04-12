Стоматолог рассказала, в какие клиники нельзя ходить из-за риска заражения ВИЧ

Соблюдение мер профилактики внутрибольничных инфекций является обязательным условием для безопасной работы

12 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Человеческие зубы / Фото: unsplash.com

Стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова рассказала, почему нельзя ходить в клиники, которые игнорируют государственные стандарты дезинфекции. В беседе с "Секретом фирмы" она отметила, что в таких условиях можно подхватить ВИЧ и различные внутрибольничные инфекции (ВБИ).

Кузьменкова рассказала, что к обязательным мерам профилактики ВБИ относится ряд мероприятий: санитарное зонирование помещений, первичная диагностика медицинского персонала, тщательная влажная уборка кабинета, бактерицидная обработка помещений с кварцеванием, проветривание, дезинфекция приборов и прочее. Соблюдение норм СанПиН внутри клиники контролируют медсестры и главврач. За самой клиникой следит санитарно-эпидемиологическая служба – она может устраивать плановые и внезапные проверки.

В некоторых клиниках действуют еще и собственные требования к обеззараживанию и профилактике ВБИ, а дезинфекцией занимается специальный персонал с микроскопами. Разумеется, такое стоит приличных денег, однако исключает риски заражения.