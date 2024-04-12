Стоматолог рассказала, в какие клиники нельзя ходить из-за риска заражения ВИЧ
Соблюдение мер профилактики внутрибольничных инфекций является обязательным условием для безопасной работы
12 апреля 2024, 10:00, ИА Амител
Стоматолог, кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова рассказала, почему нельзя ходить в клиники, которые игнорируют государственные стандарты дезинфекции. В беседе с "Секретом фирмы" она отметила, что в таких условиях можно подхватить ВИЧ и различные внутрибольничные инфекции (ВБИ).
Кузьменкова рассказала, что к обязательным мерам профилактики ВБИ относится ряд мероприятий: санитарное зонирование помещений, первичная диагностика медицинского персонала, тщательная влажная уборка кабинета, бактерицидная обработка помещений с кварцеванием, проветривание, дезинфекция приборов и прочее. Соблюдение норм СанПиН внутри клиники контролируют медсестры и главврач. За самой клиникой следит санитарно-эпидемиологическая служба – она может устраивать плановые и внезапные проверки.
В некоторых клиниках действуют еще и собственные требования к обеззараживанию и профилактике ВБИ, а дезинфекцией занимается специальный персонал с микроскопами. Разумеется, такое стоит приличных денег, однако исключает риски заражения.
12:13:03 12-04-2024
очень ценная и долгожданная статья: как раз выбираю клинику. Думаю, что лучше всего лечиться на Луговой
22:02:40 12-04-2024
Конфеткин (12:13:03 12-04-2024) очень ценная и долгожданная статья: как раз выбираю клинику.... прям в точку угодили, примерно тож самое подумала....это ж надо ж, до чего дошли авторы подобных новостей- ни политики тебе, ни межэтнических нападок, ни гнусных намеков - чистая правда про реальную жизнь...браво!
14:01:04 12-04-2024
ждем статью о том, как определить, какие клиники придерживаются государственных стандартов, соблюдают нормы санпина
15:27:23 12-04-2024
Гость (14:01:04 12-04-2024) ждем статью о том, как определить, какие клиники придерживаю... Приходишь в клинику и спрашиваешь, мол придерживаетесь ли вы стандартов дезинфекции и перечисляешь всё по пунктам. А они тебе - ну конечно, это всё соблюдается, вот видите у нас тут халаты белые например а вон ведро и швабра с ещё влажной тряпкой. А утром даже бахилы были чистые вот в коробочке, но кончились. Несомненно, что такая клиника очень хороша и заслуживает посещения.
16:35:13 12-04-2024
лучше вообще в клиники не ходить а фильм про Петра 1 посмотреть. Там покажут как надо быстро и дома зубы лечить. Петр умел. Берите пример