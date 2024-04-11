Стоп коррупция. В России поднимут денежные пороги по экономическим преступлениям

Своим мнением о принятых мерах поделился барнаульский адвокат по уголовным делам Владислав Коточигов

11 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Jucea

Владислав Коточигов / Фото: Екатерина Смолихина

В России поднимут денежные пороги по экономическим преступлениям. Госдума одобрила меру в третьем чтении. Например, в случае мошенничества (преднамеренного неисполнения договорных обязательств), если стороны сделки – организации или ИП, порог ущерба подняли с 10 тыс. до 250 тыс. рублей, крупного – с 3,5 млн до 4,5 млн рублей, а особо крупного – с 12 млн до 18 млн рублей. В случае уклонения компании от уплаты налогов, сборов и взносов размер крупной неуплаты подняли с 15 до 18,75 млн рублей, а особо крупной – с 45 до 56,25 млн рублей. Для amic.ru об экономических преступлениях рассказал адвокат по уголовным делам Владислав Коточигов.

– Владислав, здравствуйте. Денежные пороги по экономическим преступлениям повышают, как объясняется, в связи с инфляцией. Может быть, есть еще причины? Может, в нашей стране становится больше экономических преступлений?

– Вы абсолютно правы. Количество экономических преступлений увеличилось за последние несколько лет. Дело в том, что такие преступления напрямую зависят от установленного законодателем размера ущерба и размера преступной деятельности, в том числе полученного дохода.

По статьям, упомянутым в законопроекте, индексацию размера ущерба фактически не проводили с 2011 года. Вместе с тем из-за инфляции, которую мы наблюдаем за последние 10 лет, а это более 100%, порог по экономическим преступлениям уже не соответствует реалиям. В связи с этим и наблюдают рост числа преступлений в сфере экономической деятельности.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, количество поступивших уголовных дел по экономическим преступлениям с 2011 года увеличилось более чем в два раза.

Это привело к тому, что степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму 1 млн рублей, в 2024 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним.

Я положительно оцениваю такие предложения, поскольку они направлены на гуманизацию уголовного закона, установление соразмерности и справедливости наказания.

– Владислав, расскажите, какие экономические преступления характерны для Алтайского края?

– Если в целом дать характеристику преступлениям, которые совершают на территории нашего края в сфере экономики, я бы выделил четыре категории:

Преступления, связанные с хищением. Будь то бюджетные денежные средства или денежные средства других юридических лиц в ходе хозяйственной деятельности предприятий. Преступления в сфере экономической деятельности. Незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, незаконный оборот алкогольной продукции, подделка документов. Преступления коррупционной направленности. Взятки, коммерческие подкупы, превышение должностных полномочий госслужащими. Налоговые преступления.

Говоря о некоторых преступлениях в сфере коррупции, которые выявляют в крае, ежегодно становится известно более чем о 70 фактах получения незаконного денежного вознаграждения должностными лицами. Сумма взятки разная: от 10 тыс. рублей до нескольких миллионов.

Примерно столько же выявлено фактов дачи взятки врачам, сотрудникам правоохранительных органов, надзорным органам, приставам.

Также большое количество мошенничеств, хищений бюджета в рамках целевых программ поддержки предпринимателей, чуть меньше фактов невыплаты заработной платы.

Выросло количество преступлений, связанных со сбытом банковских карт.

– Среди распространенных видов экономических преступлений вы назвали и фальшивомонетничество. То есть у нас в регионе часто печатают фальшивые деньги?

– Фальшивомонетничество предполагает не только изготовление поддельных купюр, но и их сбыт, хранение и перевозку с целью сбыта – так гласит ст. 186 УК РФ. У нас в крае, можно сказать, еженедельно сотрудники магазинов, инкассаторы обнаруживают одну-две фальшивые купюры номиналом 1000 и 5000 руб. Реже – номиналом 2000 руб. По таким фактам сразу же возбуждают уголовное дело.

– Среди распространенных преступлений вы упомянули хищение бюджета в рамках целевых программ поддержки предпринимателей. А чаще всего предприниматели попадают под уголовную ответственность в подобных случаях по незнанию, условно, что-то неправильно оформили, или же осознанно идут на нарушение закона, думая, что это сойдет им с рук?

– Честно говоря, оформить что-то неправильно достаточно сложно. Чаще это безответственное отношение к составлению отчетных документов, не следование требованиям и взятым на себя обязательствам по освоению субсидий.

Например, предприниматель получил бюджетные денежные средства на покупку какого-либо оборудования, и действительно это оборудование купил. Но купил с рук, чтобы было дешевле, а документов нет. И тут начинается: и договор подделывают, и платежные документы, и затем все это предоставляют в администрацию в надежде, что не станут проверять. А там проверяют, да и по нескольку раз, и уголовное дело сразу же возбуждают, тут-то как раз и нужна помощь адвоката. Очевидно же, что умысла похищать нет и не было, а значит, и состава преступления нет.

– Что делать предпринимателям, которые оказались под прицелом сотрудников правопорядка?

– Совет один – обратиться к адвокату.

– Можно ли вести бизнес так, чтобы совсем исключить вероятность попадания в поле зрения правоохранителей? Ведь в бизнесе есть множество тонкостей и нюансов и одному человеку не под силу все знать.

– То, что выстроить бизнес строго в соответствии с законом реально, я уверен, можно. Для этого нужно обратиться к соответствующим специалистам, такие на рынке имеются.

Но не надо забывать, что поводом для проверки может быть и заявление какого-нибудь недобросовестного контрагента или бывшего работника. Таких ситуаций вокруг много. Это, я считаю, недобросовестная конкуренция, вот от таких необоснованных доносов и приходится защищать своих доверителей.

Владислав Коточигов / Фото: Екатерина Смолихина

–​ Владислав, вы стали адвокатом после того, как были сотрудником полиции и выявляли преступления экономической направленности. То есть можно сказать, поменяли сторону: сначала выявляли, чтобы наказать, а теперь защищаете тех, кто попал под уголовные статьи экономических преступлений. Как вы к этому пришли?

– Могу уверенно сказать, что я нашел себя и очень люблю свое дело. Родился и вырос я в Барнауле. Учился в школе милиции – Барнаульском юридическом институте МВД России.

По окончании поступил на службу в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, где и набирался опыта, получал практические знания.

Юриспруденция захватила меня еще с института. Я могу часами читать приговоры, законы, нормативные акты, уголовные дела, в которых принимаю участие. Честно говоря, получаю от этого большое удовольствие.

Так сложилось, что мне не хватало свободы. Понял, что хочу больше самостоятельности. Да и помогать людям больше захотелось: адвокаты ведь не только защищают от обвинения, но и на стороне потерпевшего представляют интересы.

В настоящий момент я состою в Алтайской краевой коллегии адвокатов, контора "Межрегиональная". Руководитель у нас многим известный Лихторович Андрей Борисович – мой наставник.

–​ Можно ли адвоката назвать бизнесменом?

– Адвокаты – это, в первую очередь, помощники простых граждан, предпринимателей, госслужащих. Говоря о том, бизнес это или нет, я считаю, что это профессия, которая как и любая другая кормит своего исполнителя.

Закон говорит о том, что адвокат – это профессиональный советник по юридическим вопросам. Говоря об адвокатах, которые занимаются уголовными делами, мы имеем в виду не только адвокатов-защитников, но и адвокатов, которые представляют интересы потерпевшего, свидетеля, в общем, любого участника уголовного судопроизводства.

– Возвращаясь к теме, с которой мы начали беседу, – повышение денежных порогов по экономическим преступлениям. На ваш взгляд, как это отразится на бизнесе: компании начнут закрываться или, может, обрастать юристами/адвокатами?

– Я считаю, негативно это на бизнесе никаким образом не отразится. К закрытию компаний это не приведет. Наоборот, в связи с обратной силой уголовного закона принятие вот такого законопроекта позволит освободить необоснованно осужденных предпринимателей.

Компании и так сталкиваются с накопившимися нерешенными системными проблемами внутри государства, последствиями различных эпидемий, введением беспрецедентных внешних экономических санкций. Как отметил президент, единственным выходом из сложившихся условий является обеспечение максимальной экономической свободы бизнеса, которая, в частности, подразумевает либерализацию уголовного законодательства. В этом я с ним полностью согласен.

Адвокат Владислав Коточигов

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