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Стоп коррупция. В России поднимут денежные пороги по экономическим преступлениям

Своим мнением о принятых мерах поделился барнаульский адвокат по уголовным делам Владислав Коточигов

11 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Jucea

Владислав Коточигов / Фото: Екатерина Смолихина
Владислав Коточигов / Фото: Екатерина Смолихина

В России поднимут денежные пороги по экономическим преступлениям. Госдума одобрила меру в третьем чтении. Например, в случае мошенничества (преднамеренного неисполнения договорных обязательств), если стороны сделки – организации или ИП, порог ущерба подняли с 10 тыс. до 250 тыс. рублей, крупного – с 3,5 млн до 4,5 млн рублей, а особо крупного – с 12 млн до 18 млн рублей. В случае уклонения компании от уплаты налогов, сборов и взносов размер крупной неуплаты подняли с 15 до 18,75 млн рублей, а особо крупной – с 45 до 56,25 млн рублей. Для amic.ru об экономических преступлениях рассказал адвокат по уголовным делам Владислав Коточигов.

 Владислав, здравствуйте. Денежные пороги по экономическим преступлениям повышают, как объясняется, в связи с инфляцией. Может быть, есть еще причины? Может, в нашей стране становится больше экономических преступлений?

– Вы абсолютно правы. Количество экономических преступлений увеличилось за последние несколько лет. Дело в том, что такие преступления напрямую зависят от установленного законодателем размера ущерба и размера преступной деятельности, в том числе полученного дохода.

По статьям, упомянутым в законопроекте, индексацию размера ущерба фактически не проводили с 2011 года. Вместе с тем из-за инфляции, которую мы наблюдаем за последние 10 лет, а это более 100%, порог по экономическим преступлениям уже не соответствует реалиям. В связи с этим и наблюдают рост числа преступлений в сфере экономической деятельности.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, количество поступивших уголовных дел по экономическим преступлениям с 2011 года увеличилось более чем в два раза.

Это привело к тому, что степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму 1 млн рублей, в 2024 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним.

Я положительно оцениваю такие предложения, поскольку они направлены на гуманизацию уголовного закона, установление соразмерности и справедливости наказания.

– Владислав, расскажите, какие экономические преступления характерны для Алтайского края?

 Если в целом дать характеристику преступлениям, которые совершают на территории нашего края в сфере экономики, я бы выделил четыре категории:

  1. Преступления, связанные с хищением. Будь то бюджетные денежные средства или денежные средства других юридических лиц в ходе хозяйственной деятельности предприятий.
  2. Преступления в сфере экономической деятельности. Незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, незаконный оборот алкогольной продукции, подделка документов.
  3. Преступления коррупционной направленности. Взятки, коммерческие подкупы, превышение должностных полномочий госслужащими.
  4. Налоговые преступления.

Говоря о некоторых преступлениях в сфере коррупции, которые выявляют в крае, ежегодно становится известно более чем о 70 фактах получения незаконного денежного вознаграждения должностными лицами. Сумма взятки разная: от 10 тыс. рублей до нескольких миллионов.

Примерно столько же выявлено фактов дачи взятки врачам, сотрудникам правоохранительных органов, надзорным органам, приставам.

Также большое количество мошенничеств, хищений бюджета в рамках целевых программ поддержки предпринимателей, чуть меньше фактов невыплаты заработной платы.

Выросло количество преступлений, связанных со сбытом банковских карт.

– Среди распространенных видов экономических преступлений вы назвали и фальшивомонетничество. То есть у нас в регионе часто печатают фальшивые деньги?

 Фальшивомонетничество предполагает не только изготовление поддельных купюр, но и их сбыт, хранение и перевозку с целью сбыта – так гласит ст. 186 УК РФ. У нас в крае, можно сказать, еженедельно сотрудники магазинов, инкассаторы обнаруживают одну-две фальшивые купюры номиналом 1000 и 5000 руб. Реже – номиналом 2000 руб. По таким фактам сразу же возбуждают уголовное дело.

– Среди распространенных преступлений вы упомянули хищение бюджета в рамках целевых программ поддержки предпринимателей. А чаще всего предприниматели попадают под уголовную ответственность в подобных случаях по незнанию, условно, что-то неправильно оформили, или же осознанно идут на нарушение закона, думая, что это сойдет им с рук?

– Честно говоря, оформить что-то неправильно достаточно сложно. Чаще это безответственное отношение к составлению отчетных документов, не следование требованиям и взятым на себя обязательствам по освоению субсидий.

Например, предприниматель получил бюджетные денежные средства на покупку какого-либо оборудования, и действительно это оборудование купил. Но купил с рук, чтобы было дешевле, а документов нет. И тут начинается: и договор подделывают, и платежные документы, и затем все это предоставляют в администрацию в надежде, что не станут проверять. А там проверяют, да и по нескольку раз, и уголовное дело сразу же возбуждают, тут-то как раз и нужна помощь адвоката. Очевидно же, что умысла похищать нет и не было, а значит, и состава преступления нет.

– Что делать предпринимателям, которые оказались под прицелом сотрудников правопорядка?

– Совет один – обратиться к адвокату.

– Можно ли вести бизнес так, чтобы совсем исключить вероятность попадания в поле зрения правоохранителей? Ведь в бизнесе есть множество тонкостей и нюансов и одному человеку не под силу все знать.

– То, что выстроить бизнес строго в соответствии с законом реально, я уверен, можно. Для этого нужно обратиться к соответствующим специалистам, такие на рынке имеются.

Но не надо забывать, что поводом для проверки может быть и заявление какого-нибудь недобросовестного контрагента или бывшего работника. Таких ситуаций вокруг много. Это, я считаю, недобросовестная конкуренция, вот от таких необоснованных доносов и приходится защищать своих доверителей.

Владислав Коточигов / Фото: Екатерина Смолихина

–​ Владислав, вы стали адвокатом после того, как были сотрудником полиции и выявляли преступления экономической направленности. То есть можно сказать, поменяли сторону: сначала выявляли, чтобы наказать, а теперь защищаете тех, кто попал под уголовные статьи экономических преступлений. Как вы к этому пришли?

– Могу уверенно сказать, что я нашел себя и очень люблю свое дело. Родился и вырос я в Барнауле. Учился в школе милиции – Барнаульском юридическом институте МВД России.

По окончании поступил на службу в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, где и набирался опыта, получал практические знания.

Юриспруденция захватила меня еще с института. Я могу часами читать приговоры, законы, нормативные акты, уголовные дела, в которых принимаю участие. Честно говоря, получаю от этого большое удовольствие.

Так сложилось, что мне не хватало свободы. Понял, что хочу больше самостоятельности. Да и помогать людям больше захотелось: адвокаты ведь не только защищают от обвинения, но и на стороне потерпевшего представляют интересы.

В настоящий момент я состою в Алтайской краевой коллегии адвокатов, контора "Межрегиональная". Руководитель у нас многим известный Лихторович Андрей Борисович – мой наставник.

–​ Можно ли адвоката назвать бизнесменом?

– Адвокаты – это, в первую очередь, помощники простых граждан, предпринимателей, госслужащих. Говоря о том, бизнес это или нет, я считаю, что это профессия, которая как и любая другая кормит своего исполнителя.

Закон говорит о том, что адвокат – это профессиональный советник по юридическим вопросам. Говоря об адвокатах, которые занимаются уголовными делами, мы имеем в виду не только адвокатов-защитников, но и адвокатов, которые представляют интересы потерпевшего, свидетеля, в общем, любого участника уголовного судопроизводства.

 Возвращаясь к теме, с которой мы начали беседу, – повышение денежных порогов по экономическим преступлениям. На ваш взгляд, как это отразится на бизнесе: компании начнут закрываться или, может, обрастать юристами/адвокатами?

– Я считаю, негативно это на бизнесе никаким образом не отразится. К закрытию компаний это не приведет. Наоборот, в связи с обратной силой уголовного закона принятие вот такого законопроекта позволит освободить необоснованно осужденных предпринимателей.

Компании и так сталкиваются с накопившимися нерешенными системными проблемами внутри государства, последствиями различных эпидемий, введением беспрецедентных внешних экономических санкций. Как отметил президент, единственным выходом из сложившихся условий является обеспечение максимальной экономической свободы бизнеса, которая, в частности, подразумевает либерализацию уголовного законодательства. В этом я с ним полностью согласен.

Адвокат Владислав Коточигов
Запись на консультацию +7 (983) 602-74-77
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, д. 33, корп. 4, оф. 5 (бизнес-центр "Глобус")
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Комментарии 5

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Гость

09:16:47 11-04-2024

Откуда 100% инфляции?
Не иноагент ли он случайно?

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гость

11:50:25 11-04-2024

Мелочевкой заниматься престанут. Это значит в стране денежных знаков столько , что деть их просто некуда, вот и отдали полянку для Остапов Бендеров по минимальной границе.

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Гость

12:00:10 11-04-2024

"Старший приказал" (с) Не кошмарить

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Гость

14:26:23 11-04-2024

то есть кидать по мелочи можно? Речь же идет про преступления, доказанные. Наоборот надо снижать планку, что б боялись этим заниматься, а тут даже послабления какие-то. Л-логика!

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Гость

20:36:29 11-04-2024

Заголовок неправильный. Не стоп коррупция - а вперед коррупция!!!!

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