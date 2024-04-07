Стоянов не понимает, зачем артисты высказываются о политике

По его мнению, достаточно самому знать свою позицию

07 апреля 2024, 22:31, ИА Амител

Юрий Стоянов / Кадр из сериала "Вампиры средней полосы

Российский актер Юрий Стоянов не понимает, зачем артисты высказывают свою политическую позицию. Его слова передает StarHit.

Артист отмечает, что делать это совершенно не обязательно, ведь каждый должен заниматься своим личным делом. Стоянов удивлен, что ему приходят претензии и обвинения в двуличности от некоторых жителей Одессы. Его не раз называли трусом.

Однако Стоянов твердо стоит на своем. Он не намерен жертвовать своей работой и делать громкие заявления по поводу политических взглядов.

Достаточно того, что он сам знает, какую позицию занимать.