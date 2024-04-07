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Стоянов не понимает, зачем артисты высказываются о политике

По его мнению, достаточно самому знать свою позицию

07 апреля 2024, 22:31, ИА Амител

Юрий Стоянов / Кадр из сериала "Вампиры средней полосы
Юрий Стоянов / Кадр из сериала "Вампиры средней полосы

Российский актер Юрий Стоянов не понимает, зачем артисты высказывают свою политическую позицию. Его слова передает StarHit.

Артист отмечает, что делать это совершенно не обязательно, ведь каждый должен заниматься своим личным делом. Стоянов удивлен, что ему приходят претензии и обвинения в двуличности от некоторых жителей Одессы. Его не раз называли трусом.

Однако Стоянов твердо стоит на своем. Он не намерен жертвовать своей работой и делать громкие заявления по поводу политических взглядов.

Достаточно того, что он сам знает, какую позицию занимать.

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Комментарии 8

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Элен без ребят

23:00:53 07-04-2024

причем тут стархит? на Ют у Стрелец вышло большое интервью со Стояновым.

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Гость

23:06:24 07-04-2024

Да твою ж,Антарктиду.Кто-то работает в Одессе,кто-то в другом городе.Кто-то ушёл на дно,а кому-то всё равно.Совсем недавно и самих одесситов началось конкретное беспокойство.Они уж забыли про события в Доме Профсоюзов 2мая 2014 года.Кого там пожгли?Никто не забыт,ничто не забыто.

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Гость

23:28:33 07-04-2024

Гость (23:06:24 07-04-2024) Да твою ж,Антарктиду.Кто-то работает в Одессе,кто-то в друго... Правду знаешь?

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Гость

08:09:21 08-04-2024

Гость (23:28:33 07-04-2024) Правду знаешь?... Бандеровец? Своих отмазать хочешь?

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Гость

05:31:30 08-04-2024

Гость (23:06:24 07-04-2024) Да твою ж,Антарктиду.Кто-то работает в Одессе,кто-то в друго... в Одессе наших уже нет, Умерли, погибли, уехали.

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Гость

23:11:22 07-04-2024

"Трус не играет в хоккей "...

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Гость

02:39:18 08-04-2024

Ну так бы и сказал, что ему деньги важнее его политической позиции, а то юлит зачем-то.

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гость

09:46:20 08-04-2024

сначала он молчит, потом копает беломорканал

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