Страдающего деменцией Брюса Уиллиса заметили на прогулке
Актер вышел на улицу вместе с ассистентом в районе Шерман-Окс
11 апреля 2024, 08:47, ИА Амител
Брюс Уиллис на прогулке / Фото: The Mirror
Известного голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, заметили на прогулке в Калифорнии. Об этом сообщает The Mirror.
69-летний Уиллис вышел на улицу вместе со своим ассистентом. Помощник актера был за рулем, а сам Уиллис сидел на пассажирском сиденье.
Напомним, что о развитии болезни у Брюса Уиллиса стало известно в 2023 году. Его бывшая жена Деми Мур, его нынешняя супруга Эмма Хеминг и их дочери организовали постоянный уход за ним.
Семья актера иногда делится новостями о его состоянии в соцсетях.
15:00:00 11-04-2024
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