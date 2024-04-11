Страдающего деменцией Брюса Уиллиса заметили на прогулке

Актер вышел на улицу вместе с ассистентом в районе Шерман-Окс

11 апреля 2024, 08:47, ИА Амител

Брюс Уиллис на прогулке / Фото: The Mirror

Известного голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающего деменцией, заметили на прогулке в Калифорнии. Об этом сообщает The Mirror.

69-летний Уиллис вышел на улицу вместе со своим ассистентом. Помощник актера был за рулем, а сам Уиллис сидел на пассажирском сиденье.

Напомним, что о развитии болезни у Брюса Уиллиса стало известно в 2023 году. Его бывшая жена Деми Мур, его нынешняя супруга Эмма Хеминг и их дочери организовали постоянный уход за ним.

Семья актера иногда делится новостями о его состоянии в соцсетях.