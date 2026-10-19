Страх вместо уроков. Родители школы № 137 сообщили о домогательствах и драках среди детей
Родители собирают подписи под коллективным заявлением
19 октября 2026, 08:31, ИА Амител
Родители учеников школы № 137 пожаловались на предполагаемые домогательства и драки в седьмом классе. По их словам, один из подростков уже около месяца конфликтует с одноклассниками, а после недавнего инцидента в гардеробе семьи решили подготовить коллективное обращение. Об этом сообщает паблик "В курсе 22" со ссылкой на мать одной из школьниц.
По словам женщины, 9 октября две семиклассницы зашли в школьный гардероб, чтобы переодеться. Следом в помещение вошел их одноклассник. Как утверждает родительница, другая ученица выключила свет и закрыла дверь, после чего мальчик начал трогать девочек. Одной из них удалось выбежать самостоятельно, а второй помогла учительница, которая проходила мимо.
Мать школьницы утверждает, что произошедшее не было единичным случаем. По ее словам, на протяжении последнего месяца подросток неоднократно приставал к девочкам и применял физическую силу к другим ученикам. Родители считают, что из-за постоянных конфликтов обстановка в классе стала напряженной.
Как рассказывают семьи школьников, ситуацию уже обсуждали на встречах с педагогами, администрацией образовательного учреждения и родителями. Однако, по мнению заявителей, эти разговоры не помогли решить проблему, а поведение подростка не изменилось.
"Дети боятся идти в школу. Нам ответили, что они якобы бессильны. Что делать родителям?" — рассказала мать одной из учениц.
Теперь родители собирают подписи под коллективным заявлением. Они намерены потребовать, чтобы подростка перевели на обучение на дому либо в специальную школу. При этом о принятии такого решения пока не сообщается.
Все обстоятельства произошедшего изложены со слов родителей. Официальная позиция администрации школы № 137 в публикации не представлена. Также пока неизвестно, обращались ли семьи в правоохранительные органы и проводилась ли проверка по факту предполагаемого инцидента.
08:41:40 19-10-2026
Старший мотивировал школьницам рожать
И что вы хотели, после ???
09:13:04 19-10-2026
Какой-то класс недружный. Неужели они не могут коллективно собраться, отловить хулигана и за школой ему популярно объяснить, как себя вести?
10:14:44 19-10-2026
ыть (09:13:04 19-10-2026) Какой-то класс недружный. Неужели они не могут коллективно с... А потом этот класс обвинят в издевательстве, а хулиган - потерпевший.
11:21:52 19-10-2026
Гость (10:14:44 19-10-2026) А потом этот класс обвинят в издевательстве, а хулиган - по... Обвинят если и что дальше? Ничего не будет. Вот вообще. Сидят как мыши терпят одного дегрода
13:28:52 19-10-2026
Гость (11:21:52 19-10-2026) Обвинят если и что дальше? Ничего не будет. Вот вообще. Сидя...
на учет поставят.
16:43:52 19-10-2026
ыть (09:13:04 19-10-2026) Какой-то класс недружный. Неужели они не могут коллективно с...
У таких детей, как правило и родители такое же Г..но. Считают, что их ребенок самовыражается. Поэтому самим детям с ним не разобраться.
09:30:30 19-10-2026
Если бы школы не наказывали за подобные случаи, а помогали бы в подобных ситуациях, то школа не умалчивала, а наоборот боролась бы. А у нас дети - дебилы, а виновата школа. Раньше за плохое поведение могли с уроков выгнать и чтобы без родителей не приходил, а сейчас - нельзя!
14:14:25 19-10-2026
Гость (09:30:30 19-10-2026) Если бы школы не наказывали за подобные случаи, а помогали б... Раньше за подобнон поведение ставили на учет в детскую комнату милиции. И могли вообще перевести в спец.школу-интернат закрытого типа.
17:33:31 19-10-2026
Гость (14:14:25 19-10-2026) Раньше за подобнон поведение ставили на учет в детскую комна... Да, место дебилов и отсталых было в спецшколах. Нормальная селекция
09:36:01 19-10-2026
В какой нибудь южной республике, где почти все академики , его бы отловили, вывезли на мостик горной речки , покунали бы пару раз пообещали бы что повторно уже не отпустят.
09:38:01 19-10-2026
Простым людям ежедневно новые штрафы и инфляции, может пора предков садистов подрастающих штрафовать на пяток лямов? А влиятельных так вообще на 50. Раз не доходит до них что в школу ходят за знаниями, а не за самоутверждением.
16:05:17 19-10-2026
Гость (09:38:01 19-10-2026) Простым людям ежедневно новые штрафы и инфляции, может пора ... Особо влиятельных надо стерилизовать ножницами для стрижки овец, чтобы не плодили себе подобных. А пацанчику надо темную устроить, можно и папику за компанию. Но надо так, чтобы оба икали до пенсии.
09:49:24 19-10-2026
Его в угол ставить нельзя, с ним надо поговорить....
11:22:38 19-10-2026
Читатель (09:49:24 19-10-2026) Его в угол ставить нельзя, с ним надо поговорить....... Ахахах вот такие и навыращивали
09:54:20 19-10-2026
А вы говорите, бить нельзя, а тут прям надо. Ну поговорите с ним, он посмеется над вами. Почему-то исключается самый быстрый и простой способ вразумить.
13:30:38 19-10-2026
Гость (09:54:20 19-10-2026) А вы говорите, бить нельзя, а тут прям надо. Ну поговорите с... а потом эти "вразумленные ",затаив обиду,устраивают в школах кровавые расправы
10:13:11 19-10-2026
подписи собирают только терпилы
отцы осквернённых девочек вообще очконафты получается
11:50:48 19-10-2026
Гость (10:13:11 19-10-2026) подписи собирают только терпилыотцы осквернённых девочек... Все понимают, что надо сделать с этим подростком, но сейчас телефон , видео-фиксация и наприятные законы, которые отправят единственного кормильца- отца на длительный срок, а этот п... будет в почете
12:14:47 19-10-2026
В Барнауле пора оборудовать несколько передвижных чанов с г....ом. Решением родительского совета некоторых задиристых школьников изредка прилюдно окунать в упомянутую емкость. Тема будет исчерпана многовенно.
12:28:36 19-10-2026
родители пострадавших не хотят в тюрьму, а мальчик - агрессор - плевать хотел на закон и правила общежития! в смысле моральные правила поведения!
16:12:28 19-10-2026
Гость (12:28:36 19-10-2026) родители пострадавших не хотят в тюрьму, а мальчик - агрессо... Он же не на Луне живет. Неужели некому папашке объяснить, что его выродок га..о и за него надо отвечать. Или папик генерал, сэр, пэр, ..путат? Таких надо наказывать по законам военного времени - жестко, раз человеческого языка не понимают.
14:57:54 19-10-2026
всего то нужно разрешить школам применять меры дисциплинарного воздействия для таких инклюзивных-выговор,далее строгий выговор. не угомонился-отчисление. и куда,в какую школу согласятся это чудо взять- головняки родителей.или на домашнее обучение принудительно-пусть папку с мамкой щупает
много раздали прав таким вот с особенностями,а про обязанности снова забыли