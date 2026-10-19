Страх вместо уроков. Родители школы № 137 сообщили о домогательствах и драках среди детей

Родители собирают подписи под коллективным заявлением

19 октября 2026, 08:31, ИА Амител

Школа / Дети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Родители учеников школы № 137 пожаловались на предполагаемые домогательства и драки в седьмом классе. По их словам, один из подростков уже около месяца конфликтует с одноклассниками, а после недавнего инцидента в гардеробе семьи решили подготовить коллективное обращение. Об этом сообщает паблик "В курсе 22" со ссылкой на мать одной из школьниц.

По словам женщины, 9 октября две семиклассницы зашли в школьный гардероб, чтобы переодеться. Следом в помещение вошел их одноклассник. Как утверждает родительница, другая ученица выключила свет и закрыла дверь, после чего мальчик начал трогать девочек. Одной из них удалось выбежать самостоятельно, а второй помогла учительница, которая проходила мимо.

Мать школьницы утверждает, что произошедшее не было единичным случаем. По ее словам, на протяжении последнего месяца подросток неоднократно приставал к девочкам и применял физическую силу к другим ученикам. Родители считают, что из-за постоянных конфликтов обстановка в классе стала напряженной.

Как рассказывают семьи школьников, ситуацию уже обсуждали на встречах с педагогами, администрацией образовательного учреждения и родителями. Однако, по мнению заявителей, эти разговоры не помогли решить проблему, а поведение подростка не изменилось.

"Дети боятся идти в школу. Нам ответили, что они якобы бессильны. Что делать родителям?" — рассказала мать одной из учениц.

Теперь родители собирают подписи под коллективным заявлением. Они намерены потребовать, чтобы подростка перевели на обучение на дому либо в специальную школу. При этом о принятии такого решения пока не сообщается.

Все обстоятельства произошедшего изложены со слов родителей. Официальная позиция администрации школы № 137 в публикации не представлена. Также пока неизвестно, обращались ли семьи в правоохранительные органы и проводилась ли проверка по факту предполагаемого инцидента.