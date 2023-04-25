Страховая компания "Гелиос" помогла привести в порядок участок бора у Барнаулки
Экоэстафета "Гелиос" пройдёт в 11 регионах
25 апреля 2023, 17:00, ИА Амител
23 апреля в Барнауле в седьмой раз прошли командные соревнования "Чистые игры" по очистке ленточного бора от мусора. В этом году участие в экоквесте приняла и страховая компания "Гелиос", сотрудники которой собрали четыре мешка пластика, два мешка сборного мусора и ещё мешок металла.
Барнаульский ленточный бор – реликтовый лес, то есть особо ценный. Но в нём постоянно появляются несанкционированные свалки мусора, за что он неоднократно попадал в объективы городских СМИ. О плачевном экологическом состоянии бора также регулярно говорят и экологи. И вот уже несколько лет лес спасают от мусора всем городом на регулярных субботниках и во время "Чистых игр".
В этом году соревнования поддержали 17 команд, включая коллектив страховой компании "Гелиос". За полтора часа с земли убрали металл, ПЭТ и стеклянные бутылки.
"Нам, как социально ответственному страховщику, приятно быть участником и партнёром "Чистых игр". Этот год для нас юбилейный. В честь 30-летия компании мы запустили экоэстафету добрых дел в 11 регионах страны, включая Алтайский край. С организаторами экологических акций нас объединяет готовность брать под защиту самое ценное для создания лучшего будущего. Вместе мы формируем культуру экологического отношения к природе, как к дому, в котором мы живём, где риски развития неблагоприятных ситуаций сводятся к минимуму", – комментирует директор Барнаульского филиала страховой компании "Гелиос" Лариса Елбаева.
Участники "Чистых игр" собрали более трёх тонн отходов и отправили на переработку на предприятия Алтайского края.
17:07:38 25-04-2023
Молодцы все, и страховая компания Гелиос, и помощники-уборщики, спасибо!
21:27:23 25-04-2023
молодцы! даже если это сделано ради пиара, то все равно- молодцы!
09:01:54 26-04-2023
Благое дело!