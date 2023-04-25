Страховая компания "Гелиос" помогла привести в порядок участок бора у Барнаулки

Экоэстафета "Гелиос" пройдёт в 11 регионах

25 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Сотрудники "Гелиоса" на "Чистых играх" / Фото: пресс-служба компании

23 апреля в Барнауле в седьмой раз прошли командные соревнования "Чистые игры" по очистке ленточного бора от мусора. В этом году участие в экоквесте приняла и страховая компания "Гелиос", сотрудники которой собрали четыре мешка пластика, два мешка сборного мусора и ещё мешок металла.

Барнаульский ленточный бор – реликтовый лес, то есть особо ценный. Но в нём постоянно появляются несанкционированные свалки мусора, за что он неоднократно попадал в объективы городских СМИ. О плачевном экологическом состоянии бора также регулярно говорят и экологи. И вот уже несколько лет лес спасают от мусора всем городом на регулярных субботниках и во время "Чистых игр".

В этом году соревнования поддержали 17 команд, включая коллектив страховой компании "Гелиос". За полтора часа с земли убрали металл, ПЭТ и стеклянные бутылки.

Сотрудники "Гелиоса" на "Чистых играх" / Фото: пресс-служба компании

"Нам, как социально ответственному страховщику, приятно быть участником и партнёром "Чистых игр". Этот год для нас юбилейный. В честь 30-летия компании мы запустили экоэстафету добрых дел в 11 регионах страны, включая Алтайский край. С организаторами экологических акций нас объединяет готовность брать под защиту самое ценное для создания лучшего будущего. Вместе мы формируем культуру экологического отношения к природе, как к дому, в котором мы живём, где риски развития неблагоприятных ситуаций сводятся к минимуму", – комментирует директор Барнаульского филиала страховой компании "Гелиос" Лариса Елбаева.

Участники "Чистых игр" собрали более трёх тонн отходов и отправили на переработку на предприятия Алтайского края.