Страницы истории на стенах городов. В Сибири завершили серию муралов о трудовом подвиге

11 городов макрорегиона украсили монументальные росписи в честь 80-летия Победы

16 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Один из муралов проекта / Фото: пресс-служба Сбера

В городах Сибири, носящих звание "Город трудовой доблести", появилась серия масштабных муралов, посвященных подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Художественные произведения уже украсили стены знаковых зданий в Барнауле, Кемерове, Красноярске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Омске, Прокопьевске, Рубцовске и Томске. В ближайшее время к проекту присоединятся Норильск и Новосибирск. Генеральным спонсором этого масштабного проекта выступил Сбер.

Каждая работа представляет собой собирательный образ сибиряка-героя, объединяющий символы промышленной мощи региона и повседневного трудового подвига. Уникальные композиции отражают историю конкретного города, его вклад в общую Победу. Проект стал своеобразным мостом между поколениями, превратив городские стены в живые страницы истории.

"В год 80-летия Победы мы уделили особое внимание городам трудовой доблести. В 11 сибирских городах, обладающих таким званием, создали муралы, посвященные подвигу жителей наших регионов, которые трудились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. В этих работах художники отражают, прежде всего, связь поколений и любовь к Родине. Так мы отдаем дань памяти тем, кто отстоял нашу свободу в те годы", – рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Координатор проекта Марина Яки поблагодарила банк за помощь в организации работ и согласовании муралов. А также выразила надежду, что этот пример вдохновит и другие компании на подобные инициативы.

Один из муралов проекта / Фото: пресс-служба Сбера

Все работы выполнили художники бюро "ТакНадо". Автор работ – новосибирская художница Марина Ягода. Проект стал частью празднования юбилея Победы и призван сохранить память о вкладе сибиряков в общее дело.