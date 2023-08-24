Страны БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества
Более подробно вопрос расширения лидеры стран обсудят в завершении саммита
24 августа 2023, 12:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Лидеры стран БРИКС согласовали принципы принятия в объединение новых членов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.
"Одобрен документ, который определяет принципы и условия, а также процесс для стран, которые хотели бы стать членами БРИКС", — заявила она.
Более подробно вопрос расширения лидеры стран обсудят в завершении саммита. Пандор считает это "очень позитивным развитием событий" и уверена, что такой документ подтверждает особую роль БРИКС в современном мире.
13:40:42 24-08-2023
Западу уже трудно с БРИКС конкурировать, у него ВВП меньше, а БРИКС еще расширяется. Возможно лопухнулись хохлы, не туда вступили