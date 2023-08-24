НОВОСТИПолитика

Страны БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества

Более подробно вопрос расширения лидеры стран обсудят в завершении саммита

24 августа 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Лидеры стран БРИКС согласовали принципы принятия в объединение новых членов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Одобрен документ, который определяет принципы и условия, а также процесс для стран, которые хотели бы стать членами БРИКС", — заявила она.

Более подробно вопрос расширения лидеры стран обсудят в завершении саммита. Пандор считает это "очень позитивным развитием событий" и уверена, что такой документ подтверждает особую роль БРИКС в современном мире. 

Политика БРИКС

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

13:40:42 24-08-2023

Западу уже трудно с БРИКС конкурировать, у него ВВП меньше, а БРИКС еще расширяется. Возможно лопухнулись хохлы, не туда вступили

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров