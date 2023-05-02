В Доме профсоюзов погибли почти 50 пророссийских активистов

02 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: ИТАР-ТАСС/ Андрей Боровский

2 мая 2023 года исполнилось девять лет со дня трагедии Одессе, тогда в Доме профсоюзов от рук украинских националистов погибли как минимум 48 человек. Большинство из них поддерживали пророссийское движение "Куликово поле". Именно одесская бойня во многом стала точкой невозврата в украинском кризисе. Amic.ru вспоминает хронологию событий того дня.

Кто такие "куликовцы"

Движение "Куликово поле" появилось в Одессе как ответ на госпереворот на Украине, произошедший в конце 2013 – начале 2014 года. В конце февраля 2014-го более 12 тысяч человек прошли мирным маршем по городу. Демонстранты выдвинули ряд требований: присвоить русскому языку статус второго государственного, провести административно-территориальную реформу, сохранить памятники исторического и культурного наследия региона, обеспечить выборность губернатора и другие.

Позднее на одной из самых больших площадей Одессы – Куликовом поле – был разбит палаточный городок. В конце апреля одесский губернатор Владимир Немировский пообещал освободить площадь от демонстрантов.

2 мая 2014 года в Одессе должна была пройти игра чемпионата Украины по футболу между местным "Черноморцем" и харьковским "Металлистом". Утром на вокзал, расположенный недалеко от Куликова поля, прибыл поезд с болельщиками. Кроме того, в городе находились сторонники Евромайдана из других регионов Украины. Вокруг города были организованы блокпосты, на которых националисты несли дежурство. Их приезжал инспектировать глава Совбеза Украины Андрей Парубий. Боевики заняли крупные базы отдыха и съёмные квартиры в Одессе. Суммарная численность вооружённых сторонников новой власти могла достигать 1000 человек.

Первые столкновения с националистами

Активисты Куликова поля считали, что приезд футбольных фанатов связан с грядущим разгоном палаточного городка. Намерения майдановцев, в открытую шедших по улицам с оружием и коктейлями Молотова, были очевидны. Около 13:30 в районе пересечения с улицей Жуковского объявили сбор сторонников "Куликова поля". На Греческой площади начались столкновения. Первый погибший оказался со стороны евромайдановцев. Затем этот факт использовали националисты, чтобы оправдать последующую бойню. Всего на Греческой площади погибли шесть человек, причём четверо из них – со стороны пророссийских активистов, уточняет РИА Новости.

Около 15:30 на Куликовом поле узнали о столкновениях на Греческой площади. В лагере начался сбор активистов. Один из лидеров "куликовцев", Артём Давидченко, с частью людей отправился на Греческую, вернулся и предложил два варианта: разойтись либо удалить женщин и стариков, занять позиции в Доме профсоюзов и обороняться.

В 18:20 на Куликово поле поступила информация о начале выдвижения больших групп футбольных фанатов и активистов Евромайдана в сторону лагеря. Защитники палаточного городка обратились к охраннику Дома профсоюзов с просьбой спрятать кресты и иконы из палаток православных организаций. Охранник принял церковную утварь и закрыл двери.

Фото: ИТАР-ТАСС / Думская.net / Максим Войтенко

Держали оборону в течение получаса

Около 19:00 "куликовцы" решили использовать здание Дома профсоюзов для обороны. Они взломали двери, занесли вещи, находившиеся в палатках, в том числе электрогенератор, канистры с бензином, ящики с коктейлями Молотова, матрасы, медикаменты. К крыльцу стянули мешки с песком, доски, деревянные поддоны, которые ранее использовали для ограждения периметра палаточного городка. Заготавливали камни в мешках, которые затем занесли к окнам лестничных пролётов, на крышу и в несколько кабинетов на втором и третьем этажах. В двух помещениях организовали госпиталь.

В 19:20 на Куликово поле прибыли первые группы футбольных фанатов и начали громить и поджигать палатки. С крыши и из окон Дома профсоюзов в ответ полетели камни, бутылки с зажигательной смесью, сигнальные ракеты. Евромайдановцы стали кидать коктейли Молотова. Пятеро футбольных фанатов с флагом Украины проникли в здание Дома профсоюзов. Загорелась часть баррикады перед зданием.

Большая группа проукраинских активистов снесла дверь в здании, выломала двери кабинетов. Начались ожесточенные столкновения. Активисты Куликова поля отступили в фойе. Националисты забрасывали бутылки на ступени и в окна. Также в качестве оружия использовали камни и шумовые гранаты. Оборону удавалось удерживать примерно полчаса. Осаждённые успели забаррикадировать двери на второй и третий этажи. В это время в левом крыле здания уже были националисты. Началась паника, летели дымовые шашки, люди страдали от удушья.

Фото: ИТАР-ТАСС / Андрей Боровский

Тех, кто выжил, добивали на земле

Около 19:44 дежурный по УВД города сообщил о необходимости немедленно направить пожарные машины на Куликово поле. Однако эту просьбу проигнорировали. В 19:45 пожар охватил здание Дома профсоюзов. Майдановцы оттеснили "куликовцев" внутрь. Люди выбрасывались из окон, спасаясь от огня. Майдановцы добивали их на земле.

20:18. Прибывшие пожарные при помощи лестниц эвакуировали часть забаррикадированных в здании, при этом с верхних этажей продолжали выпрыгивать люди. Майдановцы тем временем устроили стычку с милицией, пытавшейся выстроить оцепление.

20:30. К зданию подъехали синие микроавтобусы с вооружёнными людьми в экипировке, схожей с оснащением спецподразделения СБУ "Альфа". На аллее около здания они задержали неизвестного в гражданской одежде и увезли его. Тем временем продолжали прибывать пожарные, которые тушили очаги возгорания.

20:45. Возле ворот Дома профсоюзов майдановцы взяли в кольцо вышедших из здания активистов Куликова поля. Их обыскивали и избивали.

20:47. Перед зданием Дома профсоюзов вывесили украинский флаг. Собравшиеся кричали: "Одесса-Украина", пели гимн.

20:50. Пожар потушили. По первым данным, в здании было от 20 до 30 погибших. По официальной версии, которую назвали позже, погибло 42 человека. Затем это число выросло до 48. Неофициальные источники называли цифры почти в три раза больше. Многие погибли от ожогов, задохнулись или разбились, выпрыгнув из окон. В ходе событий 2 мая ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 210 человек.

Настоящие виновники ушли от ответственности?

Расследованием событий в Одессе занималась Генпрокуратура Украины. Судебное дело растянулось на три с половиной года. Четыре раза его рассматривали с самого начала, так как судьи брали самоотвод. Националисты следили за процессом, устраивали нападения на судей, обвиняемых и их семьи. Многие заседания были сорваны. Тем не менее в 2017 году суд оправдал 19 "антимайдановцев", которых обвиняли в событиях на Греческой площади.

В 2022 году ЕСПЧ начал рассмотрение иска к Украине со стороны 31 человека – тех, кто выжил в результате событий 2 мая, и родственников погибших. Семьи погибших и пострадавших в одесской бойне винили в произошедшем бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, министра МВД Арсена Авакова, а также и.о. президента Александра Турчинова. Однако их роль и участие в событиях 2014 года так и не расследованы до сих пор.