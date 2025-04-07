"Страшно это все". К маме двоих детей из Новосибирска после смерти мужа вернулся рак

Мир девушки "рухнул", когда она узнала о рецидиве

07 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27-летняя жительница Новосибирска Лиза Веремейчик воспитывает двоих детей: семилетнего сына и девятилетнюю дочку. Пять с половиной лет назад она победила онкозаболевание и ушла в ремиссию. Но после смерти супруга болезнь вернулась, рассказала сибирячка "КП-Новосибирск".

В мае 2018 года девушка впервые обратилась к медикам из-за постоянной головной боли. Тогда врач диагностировала остеохондроз и назначила ей два месяца уколов. Вскоре Лиза начала терять сознание из-за сильных болей. Ее увезли на скорой в больницу, сделали КТ, но ничего не обнаружили.

В ноябре того же года сибирячке диагностировали "аденокистозный рак верхней челюсти с распространением в носовую полость, глазницу и общую черепную коробку, разрушением прилегающих костей лицевого скелета".

"Когда мне сказали, что это рак, да еще и на четвертой стадии, я мысленно похоронила себя. Каждый вечер перед сном я прощалась с детьми, потому что боялась не проснуться", – вспоминает она.

Ни химиотерапия, ни лучевая терапия явных результатов не дали. Надежда была лишь на операцию, но сделать ее согласились только в Израиле. Тогда неравнодушные люди собрали для Лизы шесть миллионов рублей. Ее прооперировали в Израиле – результаты стали для всех неожиданностью.

"После операции ткань отправили на анализы, и лишь тогда нам сказали, что раковых клеток в ней уже не было. Их убила лучевая терапия, проводившаяся в Новосибирске. Видимо, это лечение сработало не сразу. В любом случае опухоль надо было удалять, иначе она начала бы гноиться, и я бы умерла", – рассказала девушка.

Сибирячка ушла в ремиссию, и, казалось, жизнь семьи пошла в гору. Но случилась новая беда: 26 декабря 2020 года умер ее муж.

"Еще 25 декабря Роман был в прекрасном настроении и не жаловался на плохое самочувствие. А в 6 часов вечера его стало тошнить… Он лег на диван, полежал часа два, а потом сказал, что сильно болит затылок и ощущается жжение в груди. Мама дала ему корвалол, мы немного подождали и решили вызвать скорую", – поделилась Лиза.

Прошло почти полтора часа, но медики так и не приехали на вызов. Тогда муж девушки вышел на веранду и упал без сознания. Скорая помощь приехала, но спасти мужчину не удалось. Диагноз – ишемический приступ.

Сибирячка стала матерью-одиночкой и погрузилась в ежедневные заботы. Она даже занялась волонтерством: начала пристраивать бездомных животных. Но полгода назад почувствовала, что болезнь возвращается – у нее начались боли в области челюсти, постоянные кровотечения из носа.

Лиза долго не могла попасть к врачу, ее состояние лишь ухудшалось. В итоге МРТ показало, что рак вернулся.

"Когда взяла листок, где было написано, что у меня снова образование в том же месте, у меня мир рухнул. Но не от понимания того, что я больна, а от того, что мне снова придется пройти все то же самое с лечением. В этот раз лучевую терапию делать нельзя, так как промежуток между процедурами должен быть как минимум десять лет", – говорит девушка.

Сибирячка отметила, что после первой операции врачи должны были еще раз провести курс лучевой терапии, чтобы избежать рецидива, но его не провели.

"Страшно это все. Страшно не из-за самого диагноза, а из-за того, что все придется пройти заново. Я пока стараюсь сосредоточиться на детях: в основном все время уходит на школу и домашние дела – после смерти мужа я выполняю все задачи в семье. Также помогаю папе с выставками и организационными моментами, он у меня художник, ему 77 лет. У него тоже онкозаболевание – рак почек", – рассказала она.

8 апреля станет известно, есть ли у девушки метастазы. Тогда медики будут продумывать схему лечения.