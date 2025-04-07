"Страшно это все". К маме двоих детей из Новосибирска после смерти мужа вернулся рак
Мир девушки "рухнул", когда она узнала о рецидиве
07 апреля 2025, 17:45, ИА Амител
27-летняя жительница Новосибирска Лиза Веремейчик воспитывает двоих детей: семилетнего сына и девятилетнюю дочку. Пять с половиной лет назад она победила онкозаболевание и ушла в ремиссию. Но после смерти супруга болезнь вернулась, рассказала сибирячка "КП-Новосибирск".
В мае 2018 года девушка впервые обратилась к медикам из-за постоянной головной боли. Тогда врач диагностировала остеохондроз и назначила ей два месяца уколов. Вскоре Лиза начала терять сознание из-за сильных болей. Ее увезли на скорой в больницу, сделали КТ, но ничего не обнаружили.
В ноябре того же года сибирячке диагностировали "аденокистозный рак верхней челюсти с распространением в носовую полость, глазницу и общую черепную коробку, разрушением прилегающих костей лицевого скелета".
"Когда мне сказали, что это рак, да еще и на четвертой стадии, я мысленно похоронила себя. Каждый вечер перед сном я прощалась с детьми, потому что боялась не проснуться", – вспоминает она.
Ни химиотерапия, ни лучевая терапия явных результатов не дали. Надежда была лишь на операцию, но сделать ее согласились только в Израиле. Тогда неравнодушные люди собрали для Лизы шесть миллионов рублей. Ее прооперировали в Израиле – результаты стали для всех неожиданностью.
"После операции ткань отправили на анализы, и лишь тогда нам сказали, что раковых клеток в ней уже не было. Их убила лучевая терапия, проводившаяся в Новосибирске. Видимо, это лечение сработало не сразу. В любом случае опухоль надо было удалять, иначе она начала бы гноиться, и я бы умерла", – рассказала девушка.
Сибирячка ушла в ремиссию, и, казалось, жизнь семьи пошла в гору. Но случилась новая беда: 26 декабря 2020 года умер ее муж.
"Еще 25 декабря Роман был в прекрасном настроении и не жаловался на плохое самочувствие. А в 6 часов вечера его стало тошнить… Он лег на диван, полежал часа два, а потом сказал, что сильно болит затылок и ощущается жжение в груди. Мама дала ему корвалол, мы немного подождали и решили вызвать скорую", – поделилась Лиза.
Прошло почти полтора часа, но медики так и не приехали на вызов. Тогда муж девушки вышел на веранду и упал без сознания. Скорая помощь приехала, но спасти мужчину не удалось. Диагноз – ишемический приступ.
Сибирячка стала матерью-одиночкой и погрузилась в ежедневные заботы. Она даже занялась волонтерством: начала пристраивать бездомных животных. Но полгода назад почувствовала, что болезнь возвращается – у нее начались боли в области челюсти, постоянные кровотечения из носа.
Лиза долго не могла попасть к врачу, ее состояние лишь ухудшалось. В итоге МРТ показало, что рак вернулся.
"Когда взяла листок, где было написано, что у меня снова образование в том же месте, у меня мир рухнул. Но не от понимания того, что я больна, а от того, что мне снова придется пройти все то же самое с лечением. В этот раз лучевую терапию делать нельзя, так как промежуток между процедурами должен быть как минимум десять лет", – говорит девушка.
Сибирячка отметила, что после первой операции врачи должны были еще раз провести курс лучевой терапии, чтобы избежать рецидива, но его не провели.
"Страшно это все. Страшно не из-за самого диагноза, а из-за того, что все придется пройти заново. Я пока стараюсь сосредоточиться на детях: в основном все время уходит на школу и домашние дела – после смерти мужа я выполняю все задачи в семье. Также помогаю папе с выставками и организационными моментами, он у меня художник, ему 77 лет. У него тоже онкозаболевание – рак почек", – рассказала она.
8 апреля станет известно, есть ли у девушки метастазы. Тогда медики будут продумывать схему лечения.
17:59:26 07-04-2025
Гениально тупо.
У самой онко в ремиссии, муж в могиле, двое малолетних детей, а она по шавлу блохастому волонтерствует.
Казалось-бы, что могло пойти не так?
20:33:05 07-04-2025
Гость (17:59:26 07-04-2025) Гениально тупо. У самой онко в ремиссии, муж в могиле, д...
Господи, откуда такие как ты только берутся?..
18:28:23 07-04-2025
В мае КТ ничего не обнаружила, а в ноябре 4 стадия? Это та самая бесплатная доступная медицина?
22:50:33 07-04-2025
Гость (18:28:23 07-04-2025) В мае КТ ничего не обнаружила, а в ноябре 4 стадия? Это та с... кт стоит без очереди в ДЦ 3000 руб
19:48:36 07-04-2025
Да какие это медики, полное равнодушие и халатность.
21:49:42 07-04-2025
Гость (19:48:36 07-04-2025) Да какие это медики, полное равнодушие и халатность.... клятву гиппопотаму вспомни ещё
07:53:06 08-04-2025
Гость (19:48:36 07-04-2025) Да какие это медики, полное равнодушие и халатность....
Не ходите в больницы, молитесь, молитесь, молитесь. И подорожник ко лбу!
08:24:06 08-04-2025
Гость (07:53:06 08-04-2025) Не ходите в больницы, молитесь, молитесь, молитесь. И по... А что толку туда ходить? Конкретный факт.
08:34:52 08-04-2025
Гость (08:24:06 08-04-2025) А что толку туда ходить? Конкретный факт....
Вот и прекрасно. Грязи меньше будет.
12:28:58 08-04-2025
Гость (08:34:52 08-04-2025) Вот и прекрасно. Грязи меньше будет. ... Это ты "медик" сидишь хамишь в комментах вместо того, чтобы лечить людей. Она приходила не раз в больницу и что, вылечили? Совсем обнаглели. Палец дверью отрубили женщине и даже не извинились. И здесь " вылечили ". Всё на вашей совести.
16:06:01 08-04-2025
Гость (12:28:58 08-04-2025) Это ты "медик" сидишь хамишь в комментах вместо того, чтобы ...
Чудушко, а ты где хамство увидело? Или слово новое выучило и теперь его к месту и не к месту вставляешь? Реально, малообразованные, ограниченные и несчастные
21:42:34 07-04-2025
Все думают только себе. Даже где люди обязаны думать о других
22:51:09 07-04-2025
бабушке оформить опеку, это долго! и не переживать
23:27:10 07-04-2025
Сил и восстановления девушке!!
09:09:56 08-04-2025
А государство помогает в подобных бедах людям?Какая то помощь идёт семье?Или ,сейчас,если женщине потребуется дорогостоящее лечение ,то опять людям надо будет жертвовать из своих средств?