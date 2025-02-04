Страшное ДТП на трассе под Новосибирском унесло пять жизней

Водитель "Мазды" не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2107 на встречной полосе

04 февраля 2025, 22:10, ИА Амител

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области на трассе между Усть-Таркой и Татарском 4 февраля произошло смертельное ДТП, унесшее жизни пяти человек, пишет "КП-Новосибирск".

По предварительной информации, 42-летний водитель "Мазды" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107.

В отечественном авто ехало пять человек: трое погибли, а двое попали в больницу. За рулем был 48-летний Андрей, рядом ехала его супруга – 44-летняя Светлана.

"Вместе с ними был еще средний сын. Они втроем погибли. Андрей работал в ДРСУ, а Светлана – в магазине. Она и на кассе помогала, и в зале. У них осталось еще двое детей: дочка и сын. Вместе с ними в машине была ее коллега и ее сын. Вроде как им надо было медосмотр пройти в больнице. И они либо ехали на него, либо возвращались", – рассказали местные жители.

Женщина и сын остались живы, попали в больницу.

Водитель иномарки погиб. Его пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где до сих пор не приходила в сознание.

"Вместе с ней в машине был ее сожитель. Он погиб. У них дочка есть, и еще от первого брака у девушки сын есть. Они его вместе воспитывали", – рассказали сельчане.

Следователи начали проверку обстоятельств аварии, прокуратура взяла расследование под контроль.