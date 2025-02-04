Страшное ДТП на трассе под Новосибирском унесло пять жизней
Водитель "Мазды" не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2107 на встречной полосе
04 февраля 2025, 22:10, ИА Амител
В Новосибирской области на трассе между Усть-Таркой и Татарском 4 февраля произошло смертельное ДТП, унесшее жизни пяти человек, пишет "КП-Новосибирск".
По предварительной информации, 42-летний водитель "Мазды" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107.
В отечественном авто ехало пять человек: трое погибли, а двое попали в больницу. За рулем был 48-летний Андрей, рядом ехала его супруга – 44-летняя Светлана.
"Вместе с ними был еще средний сын. Они втроем погибли. Андрей работал в ДРСУ, а Светлана – в магазине. Она и на кассе помогала, и в зале. У них осталось еще двое детей: дочка и сын. Вместе с ними в машине была ее коллега и ее сын. Вроде как им надо было медосмотр пройти в больнице. И они либо ехали на него, либо возвращались", – рассказали местные жители.
Женщина и сын остались живы, попали в больницу.
Водитель иномарки погиб. Его пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где до сих пор не приходила в сознание.
"Вместе с ней в машине был ее сожитель. Он погиб. У них дочка есть, и еще от первого брака у девушки сын есть. Они его вместе воспитывали", – рассказали сельчане.
Следователи начали проверку обстоятельств аварии, прокуратура взяла расследование под контроль.
22:20:36 04-02-2025
ой-ой-ой какой ужас...
22:22:54 04-02-2025
ведра эти запретить пора
23:37:43 04-02-2025
Капец!
Столько бабла выводят за границу, а мы тут что бы обогнать друг друга вынуждены выезжать на полосу встречного движения!...
Я и про эту аварию... И в принципе... На эти деньги можно было давно сделать 4 полосы везде, по всей стране!
08:37:29 05-02-2025
Гость (23:37:43 04-02-2025) Капец! Столько бабла выводят за границу, а мы тут что бы... Вы что, хотите как в Европе?
14:12:59 05-02-2025
Один вопрос: с какой скоростью ехал водитель Мазды?
14:14:54 05-02-2025
кто бы коррупцию в сфере строительства дорог ограничил, так и на хорошие дороги сразу бы средства нашлись, но только говорят из года в год