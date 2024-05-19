Стрельба произошла в кемеровском дворе
Дорожный конфликт перерос в пальбу
19 мая 2024, 13:06, ИА Амител
Перестрелка во дворе / Кадр из видео / Shot
Перестрелка произошла в одном из дворов в Кемерове. Об этом сообщает Shot.
Около шести утра жители "Мичуринских аллей" проснулись от выстрелов. По словам очевидцев, конфликт у возмутителей спокойствия начался еще на дороге, но позже перешел на парковку.
Предварительно установлено, что все оружие было травматическим или охолощенным. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, а всех стрелявших задержали.
Никто не пострадал.
15:01:17 19-05-2024
Жить становится веселее.
04:27:08 20-05-2024
Алло, алло?
Какие вести?
Давно службе не был я
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как там в Кемерово дела?
Всё хорошо, прекрасный Колокольцев
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, бородачи в
Мичуринских аллеях чуть, постреляли с калашаа
А в остальном, прекрасный Колокольцев
Всё хорошо, всё хорошо ,все хорошо.
08:03:45 20-05-2024
Молодые и годные по здоровью, могут стрелять, теперь будут на учете
11:55:43 20-05-2024
Их бы энергию, да в нужное русло.
13:54:55 20-05-2024
Гость (11:55:43 20-05-2024) Их бы энергию, да в нужное русло.... Зачем нам их энергия, как террористов на 25 лет, кем они и являются. Другим наукой будет. Мягко как то с отморозками у нас.