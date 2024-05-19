Стрельба произошла в кемеровском дворе

Дорожный конфликт перерос в пальбу

19 мая 2024, 13:06, ИА Амител

Перестрелка во дворе / Кадр из видео / Shot

Перестрелка произошла в одном из дворов в Кемерове. Об этом сообщает Shot.

Около шести утра жители "Мичуринских аллей" проснулись от выстрелов. По словам очевидцев, конфликт у возмутителей спокойствия начался еще на дороге, но позже перешел на парковку.

Предварительно установлено, что все оружие было травматическим или охолощенным. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, а всех стрелявших задержали.

Никто не пострадал.