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Стрельба произошла в кемеровском дворе

Дорожный конфликт перерос в пальбу

19 мая 2024, 13:06, ИА Амител

Перестрелка во дворе / Кадр из видео / Shot
Перестрелка во дворе / Кадр из видео / Shot

Перестрелка произошла в одном из дворов в Кемерове. Об этом сообщает Shot.

Около шести утра жители "Мичуринских аллей" проснулись от выстрелов. По словам очевидцев, конфликт у возмутителей спокойствия начался еще на дороге, но позже перешел на парковку.

Предварительно установлено, что все оружие было травматическим или охолощенным. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, а всех стрелявших задержали.

Никто не пострадал.

Кемеровская область

Комментарии 5

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Заурбек Богов

15:01:17 19-05-2024

Жить становится веселее.

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вася

04:27:08 20-05-2024

Алло, алло?
Какие вести?
Давно службе не был я
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как там в Кемерово дела?

Всё хорошо, прекрасный Колокольцев
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка

Так ерунда, пустое дело, бородачи в
Мичуринских аллеях чуть, постреляли с калашаа
А в остальном, прекрасный Колокольцев
Всё хорошо, всё хорошо ,все хорошо.

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Гость

08:03:45 20-05-2024

Молодые и годные по здоровью, могут стрелять, теперь будут на учете

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Гость

11:55:43 20-05-2024

Их бы энергию, да в нужное русло.

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Гость

13:54:55 20-05-2024

Гость (11:55:43 20-05-2024) Их бы энергию, да в нужное русло.... Зачем нам их энергия, как террористов на 25 лет, кем они и являются. Другим наукой будет. Мягко как то с отморозками у нас.

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