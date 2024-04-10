Стрелкова хотят отправить в зону СВО после приговора по делу об экстремизме
В январе в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Гиркина на должность командира взвода
10 апреля 2024, 20:31, ИА Амител
Осужденного экс-министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на адвоката Александра Молохова.
По информации канала, в январе в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Гиркина на должность командира взвода. Начальника пункта отбора попросили направить бывшего министра для прохождения военной службы.
Препятствием служит статья Стрелкова об экстремизме – такие осужденные не могут заключать договоры об отправке в зону боевых действий. По словам Молохова, все может измениться, если суд отменит приговор. Следующее заседание по делу запланировано на 15 мая, поделился юрист. Также отправить заключенного на фронт можно через помилование президента.
Напомним, что экс-министра задержали 21 июля 2023 года. В тот же день его арестовали. Позднее Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу по ч. 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета").
21:18:49 10-04-2024
Бук то дадут?
21:39:25 10-04-2024
Гость (21:18:49 10-04-2024) Бук то дадут?...
Ты веришь виликому гаагскому суду,где судьи в слюнявчиках?Развивай свой мозг,покинь либерастные сайты.
21:53:48 10-04-2024
Вот такие у нас экстримисты.
22:00:27 10-04-2024
Хохлам решили сдать?
22:16:19 10-04-2024
Кто это вообще?
07:16:21 11-04-2024
Гость (22:16:19 10-04-2024) Кто это вообще?... Это Изя Гиркин
07:50:06 11-04-2024
Только не в терновый куст! Кричал дядюшка кролик...
07:58:28 11-04-2024
в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Гиркина на должность командира взвода --- хороший вариант