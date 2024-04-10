Стрелкова хотят отправить в зону СВО после приговора по делу об экстремизме

В январе в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Гиркина на должность командира взвода

10 апреля 2024, 20:31, ИА Амител

Игорь Стрелков на суде / Фото: ТАСС

Осужденного экс-министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

По информации канала, в январе в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Гиркина на должность командира взвода. Начальника пункта отбора попросили направить бывшего министра для прохождения военной службы.

Препятствием служит статья Стрелкова об экстремизме – такие осужденные не могут заключать договоры об отправке в зону боевых действий. По словам Молохова, все может измениться, если суд отменит приговор. Следующее заседание по делу запланировано на 15 мая, поделился юрист. Также отправить заключенного на фронт можно через помилование президента.

Напомним, что экс-министра задержали 21 июля 2023 года. В тот же день его арестовали. Позднее Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу по ч. 2 статьи 280 УК ("Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета").