Стремимся к нулю. О погоде в Алтайском крае 7 февраля
День пройдет преимущественно без осадков
07 февраля 2024, 06:01, ИА Амител
Зимнее утро в лесу / Фото: unsplash.com
От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 7 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.
На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.
Комментарии 0