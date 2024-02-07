Стремимся к нулю. О погоде в Алтайском крае 7 февраля

День пройдет преимущественно без осадков

07 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Зимнее утро в лесу / Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 7 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.