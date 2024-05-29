Стремительность и элегантность. Автоцентр АНТ приглашает на тест-драйв Livan S6PRO
Седан станет идеальным выбором для городских приключений и подарит удовольствие от каждой поездки
29 мая 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JywnG
Ищете динамичный автомобиль для комфортных городских поездок? Тогда стильный и спортивный Livan S6 Pro (Ливэн Эс6 Про) – идеальный выбор. Этот элегантный седан сочетает в себе динамику, надежность, удобство и функциональность, обеспечивая плавный мягкий ход. Автомобиль доступен в трех цветах (белом, сером и голубом) и в трех комплектациях на выбор (Luxury*, Premium*, Flagship*).
Барнаульская уличная художница и организатор фестивалей Анастасия Петренко (Petra*) уже испытала его на улицах города и готова рассказать о своих впечатлениях. Проверьте возможности яркого спортивного седана и вы – запишитесь на тест-драйв в Автоцентре АНТ. Купить такое авто можно от 1 959 000 ₽.
Дизайн
Очень тонко и со вкусом. Именно так отозвалась о внешнем виде Livan S6 Pro Анастасия Петренко. Художница подчеркнула красивый экстерьер авто, который хоть и выполнен без особых излишеств, однако притягивает взгляд. Девушка отметила, что внешний вид модели в целом – легкий и стремительный, без "надутых" и утяжеляющих элементов.
И действительно, седан Livan S6 Pro обладает элегантным и современным дизайном, который подчеркивает его динамичный характер.
Экстерьер автомобиля впечатляет своей выразительностью и деталями: остро срезанный капот с яркой линией подсветки добавляет автомобилю стремительности, яркие дневные ходовые огни делают седан более заметным на дороге. Широкая решетка радиатора с натянутыми струнами придает авто стильный внешний вид. А 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и единая линия задних фар завершают его современный образ.
"Я, как художница, особенно оценила большие окна и люк. Для меня это очень большой плюс. В автомобиле много света, комфортно, хороший обзор", – поделилась впечатлениями Анастасия Петренко.
В дизайне интерьера тоже много фишек. Салон Livan S6 Pro выполнен в контрастных тонах и оснащен комфортабельными сиденьями в спортивном стиле. Кресло водителя регулируется в шести направлениях, пассажирское – в четырех. Интегрированные экраны диагональю 12,3 дюйма и лазерная гравировка на приборной панели создают атмосферу технологичности и роскоши. А многофункциональное рулевое колесо D-образной формы и гоночный рычаг переключения передач дополняют образ спортивного седана.
Материал отделки – перфорированная кожа.
Технологии
Livan S6 Pro оснащен мощным двигателем 1.5TD с турбонаддувом, который позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 8,8 секунды. Максимальная мощность –174 лошадиные силы. Расход топлива на 100 километров – 6,5 литра.
Автоматическая трансмиссия нового поколения разработана специально для городской езды и оснащена двумя "мокрыми" сцеплениями, что обеспечивает эффективность, плавность переключения передач и высокую точность.
Бесключевой доступ и запуск двигателя одним нажатием, а также бесконтактное открытие багажника делают использование автомобиля максимально удобным.
Передняя независимая подвеска МакФерсон и задняя полузависимая торсионная балка гарантируют стабильность и комфорт во время движения. А благодаря колесной базе 2702 мм и отличной плавности хода седан обеспечит комфорт водителю и пассажирам во время любой поездки.
"Все кочки преодолевали мягко. Это такой динамичный и отзывчивый автомобиль. Очень подходит для активного городского жителя", – добавила художница Анастасия.
Комфорт во время поездки обеспечивают:
- системы бесключевого доступа и запуска двигателя;
- климат-контроль;
- отрицательный ионный очиститель воздуха;
- возможность выбора режима управления (ECO*, Comfort*, Sport*, Adaptive*);
- подогрев водительского и пассажирского сидений;
- функция дублирования экрана смартфона;
- мультимедийная система с 12,3" ЖК-экраном;
- 4,2" экран для переднего пассажира;
- три USB*-разъема (два спереди, один сзади);
- задние датчики парковки;
- камера заднего вида с системой динамической разметки;
- система кругового обзора;
- система контроля правой стороны при малых скоростях.
Безопасность
Безопасность автомобиля Livan S6 Pro – на высшем уровне благодаря множеству функций и систем.
Седан имеет шесть подушек безопасности: фронтальные и боковые для переднего ряда, а также шторки безопасности по всей длине салона.
При движении задним ходом двойной контроль обеспечивают динамические направляющие линии заднего хода, высокое разрешение экрана и три датчика парковки.
Базовая комплектация Livan S6 Pro включает девять активных систем безопасности, среди которых – инновационные системы курсовой устойчивости, поддержки при подъемах, предотвращения опрокидывания, контроля давления в шинах.
А также есть:
- устройство вызова экстренных служб;
- антиблокировочная тормозная система;
- электронная система распределения тормозных усилий;
- система помощи при экстренном торможении;
- система приоритета тормозов;
- система мониторинга слепых зон;
- датчик присутствия пассажиров переднего и заднего ряда;
- сигнал смены полосы движения;
- оповещение о превышении скорости;
- система оповещения при экстренном торможении;
- система отключения подачи топлива и питания при ДТП;
- автоматическая разблокировка дверей при ДТП;
- автоматическое запирание дверей при движении;
- пассивная противоугонная система;
- крепления для детских сидений Isofix*;
- механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ("детский замок").
"Рулевое управление – отличное. Ускорение – отличное. Тормоза – отзывчивые. Куча электроники. Надо, наверное, один раз разобраться, настроить все под себя и уже с удовольствием кататься", – подытожила Анастасия Петренко. Оценить седан на дорогах Барнаула можете и вы – приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ по адресу Павловский тракт, 249е.
Стартовая цена Livan S6 Pro – от 1 959 000 ₽.
Автоцентр АНТ
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249е
Тел.: +7 (3852) 28-22-22
Сайт* Luxury ("Лакшери"); Premium ("Премиум"); Flagship ("Флагшип"); Petra ("Петра"); ECO ("ИКО"); Comfort ("Комфорт"); Sport ("Спорт"); Adaptive ("Адаптив"); USB ("ЮЭсБи"); Isofix ("Изофикс")
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