Стремительность и элегантность. Автоцентр АНТ приглашает на тест-драйв Livan S6PRO

Седан станет идеальным выбором для городских приключений и подарит удовольствие от каждой поездки

29 мая 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JywnG

Анастасия Петренко / Фото: Семен Рогожников

Ищете динамичный автомобиль для комфортных городских поездок? Тогда стильный и спортивный Livan S6 Pro (Ливэн Эс6 Про) – идеальный выбор. Этот элегантный седан сочетает в себе динамику, надежность, удобство и функциональность, обеспечивая плавный мягкий ход. Автомобиль доступен в трех цветах (белом, сером и голубом) и в трех комплектациях на выбор (Luxury*, Premium*, Flagship*).

Барнаульская уличная художница и организатор фестивалей Анастасия Петренко (Petra*) уже испытала его на улицах города и готова рассказать о своих впечатлениях. Проверьте возможности яркого спортивного седана и вы – запишитесь на тест-драйв в Автоцентре АНТ. Купить такое авто можно от 1 959 000 ₽.

Дизайн

Очень тонко и со вкусом. Именно так отозвалась о внешнем виде Livan S6 Pro Анастасия Петренко. Художница подчеркнула красивый экстерьер авто, который хоть и выполнен без особых излишеств, однако притягивает взгляд. Девушка отметила, что внешний вид модели в целом – легкий и стремительный, без "надутых" и утяжеляющих элементов.

И действительно, седан Livan S6 Pro обладает элегантным и современным дизайном, который подчеркивает его динамичный характер.

Экстерьер автомобиля впечатляет своей выразительностью и деталями: остро срезанный капот с яркой линией подсветки добавляет автомобилю стремительности, яркие дневные ходовые огни делают седан более заметным на дороге. Широкая решетка радиатора с натянутыми струнами придает авто стильный внешний вид. А 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и единая линия задних фар завершают его современный образ.

"Я, как художница, особенно оценила большие окна и люк. Для меня это очень большой плюс. В автомобиле много света, комфортно, хороший обзор", – поделилась впечатлениями Анастасия Петренко.

В дизайне интерьера тоже много фишек. Салон Livan S6 Pro выполнен в контрастных тонах и оснащен комфортабельными сиденьями в спортивном стиле. Кресло водителя регулируется в шести направлениях, пассажирское – в четырех. Интегрированные экраны диагональю 12,3 дюйма и лазерная гравировка на приборной панели создают атмосферу технологичности и роскоши. А многофункциональное рулевое колесо D-образной формы и гоночный рычаг переключения передач дополняют образ спортивного седана.

Материал отделки – перфорированная кожа.

Интерьер Livan S6 Pro / Фото: Семен Рогожников

Технологии

Livan S6 Pro оснащен мощным двигателем 1.5TD с турбонаддувом, который позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 8,8 секунды. Максимальная мощность –174 лошадиные силы. Расход топлива на 100 километров – 6,5 литра.

Автоматическая трансмиссия нового поколения разработана специально для городской езды и оснащена двумя "мокрыми" сцеплениями, что обеспечивает эффективность, плавность переключения передач и высокую точность.

Бесключевой доступ и запуск двигателя одним нажатием, а также бесконтактное открытие багажника делают использование автомобиля максимально удобным.

Передняя независимая подвеска МакФерсон и задняя полузависимая торсионная балка гарантируют стабильность и комфорт во время движения. А благодаря колесной базе 2702 мм и отличной плавности хода седан обеспечит комфорт водителю и пассажирам во время любой поездки.

"Все кочки преодолевали мягко. Это такой динамичный и отзывчивый автомобиль. Очень подходит для активного городского жителя", – добавила художница Анастасия.

Комфорт во время поездки обеспечивают:

системы бесключевого доступа и запуска двигателя;

климат-контроль;

отрицательный ионный очиститель воздуха;

возможность выбора режима управления (ECO*, Comfort*, Sport*, Adaptive*);

подогрев водительского и пассажирского сидений;

функция дублирования экрана смартфона;

мультимедийная система с 12,3" ЖК-экраном;

4,2" экран для переднего пассажира;

три USB*-разъема (два спереди, один сзади);

задние датчики парковки;

камера заднего вида с системой динамической разметки;

система кругового обзора;

система контроля правой стороны при малых скоростях.

Livan S6 Pro и Анастасия Петренко / Фото: Семен Рогожников

Безопасность

Безопасность автомобиля Livan S6 Pro – на высшем уровне благодаря множеству функций и систем.

Седан имеет шесть подушек безопасности: фронтальные и боковые для переднего ряда, а также шторки безопасности по всей длине салона.

При движении задним ходом двойной контроль обеспечивают динамические направляющие линии заднего хода, высокое разрешение экрана и три датчика парковки.

Базовая комплектация Livan S6 Pro включает девять активных систем безопасности, среди которых – инновационные системы курсовой устойчивости, поддержки при подъемах, предотвращения опрокидывания, контроля давления в шинах.

А также есть:

устройство вызова экстренных служб;

антиблокировочная тормозная система;

электронная система распределения тормозных усилий;

система помощи при экстренном торможении;

система приоритета тормозов;

система мониторинга слепых зон;

датчик присутствия пассажиров переднего и заднего ряда;

сигнал смены полосы движения;

оповещение о превышении скорости;

система оповещения при экстренном торможении;

система отключения подачи топлива и питания при ДТП;

автоматическая разблокировка дверей при ДТП;

автоматическое запирание дверей при движении;

пассивная противоугонная система;

крепления для детских сидений Isofix*;

механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ("детский замок").

"Рулевое управление – отличное. Ускорение – отличное. Тормоза – отзывчивые. Куча электроники. Надо, наверное, один раз разобраться, настроить все под себя и уже с удовольствием кататься", – подытожила Анастасия Петренко. Оценить седан на дорогах Барнаула можете и вы – приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ по адресу Павловский тракт, 249е.

Стартовая цена Livan S6 Pro – от 1 959 000 ₽.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249е

Тел.: +7 (3852) 28-22-22

Сайт* Luxury ("Лакшери"); Premium ("Премиум"); Flagship ("Флагшип"); Petra ("Петра"); ECO ("ИКО"); Comfort ("Комфорт"); Sport ("Спорт"); Adaptive ("Адаптив"); USB ("ЮЭсБи"); Isofix ("Изофикс")

ООО "АНТ Импорт"

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