Стремится к нулю. О погоде в Алтайском крае 1 февраля

На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

01 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Зимнее утро / Источник фото: unsplash.com

От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 февраля. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в большинстве районов днем пройдет снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.