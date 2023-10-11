Молодой человек выбрал одну из двух девушек, а получить заказ хотели обе

11 октября 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Новосибирске пресекли драку двух девушек в одном из баров, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" агентство безопасности "Гвардия".

Инцидент произошел 10 октября. В дежурную часть агентства поступил сигнал тревоги из бара. На вызов направили группу быстрого реагирования.

"Прибыв в заведение, гвардейцы обнаружили среди посетителей двух дерущихся девушек. Они разняли их и попытались выяснить причину конфликта. Оказалось, что драчуньи - это работающие в соседнем баре стриптизерши", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что девушки пришли в заведение по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая предъявила "коллеге" претензии.

Агрессивную стриптизершу задержали и передали сотрудникам полиции.