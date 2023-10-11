Стриптизерши подрались из-за клиента в Новосибирске
Молодой человек выбрал одну из двух девушек, а получить заказ хотели обе
11 октября 2023, 15:42, ИА Амител
В Новосибирске пресекли драку двух девушек в одном из баров, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" агентство безопасности "Гвардия".
Инцидент произошел 10 октября. В дежурную часть агентства поступил сигнал тревоги из бара. На вызов направили группу быстрого реагирования.
"Прибыв в заведение, гвардейцы обнаружили среди посетителей двух дерущихся девушек. Они разняли их и попытались выяснить причину конфликта. Оказалось, что драчуньи - это работающие в соседнем баре стриптизерши", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что девушки пришли в заведение по приглашению молодого человека, который оплатил приватное общение, но только с одной из них. Вторая предъявила "коллеге" претензии.
Агрессивную стриптизершу задержали и передали сотрудникам полиции.
16:07:18 11-10-2023
Так это проститутки, а не стриптизёрши)))
16:22:10 11-10-2023
Юс (16:07:18 11-10-2023) Так это проститутки, а не стриптизёрши)))... Это одно и то же. Инфа проверена 146%
16:14:26 11-10-2023
Новости, которые мы заслужили(((
16:21:24 11-10-2023
Эх, таких бы продажников в коммерческий отдел! :)))
21:50:24 11-10-2023
это ж что там за клиент то такой,что из-за него шаболды подрались. если черт с пивным пузом, то за такого и обычные дратся не старут. явно гнида с кубиками. но с мозгами беда,платить шалавам вместо того чтобы замутить с нормальными.