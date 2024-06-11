Строитель, упаковщик, рабочий на завод. Жителям Алтая предлагают вакансии на вахте
Компания "Либерти" дает достойную оплату и хорошие условия труда
11 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KQwBQ
Хотите найти высокооплачиваемую работу с комфортными условиями труда? Компания "Либерти" приглашает барнаульцев на вахту. Вот уже семь лет организация успешно трудоустраивает сотрудников и позволяет им достойно зарабатывать, решая производственные задачи. География присутствия объектов компании представлена более чем в 400 населенных пунктах от Калининграда до Владивостока, поэтому работникам можно легко подобрать подходящий вариант. Рассказываем, по каким вакансиям идет набор и что предлагают соискателям.
Кого ищут?
На работу вахтовым методом приглашают:
- Сварщика (заработная плата от 67 тыс. руб.).
- Упаковщика (-цу) на птицефабрику (70 000 руб.).
- Рабочего (-ую) на завод (80 000 руб.).
- Рабочего на стройку (65 тыс. руб.).
Что предлагают?
Помимо достойной оплаты, будущим сотрудникам предлагают комфортные условия труда, питание и проживание.
У "Либерти" более 20 объектов строительной, пищевой и производственной промышленности. Уже более 15 тысяч сотрудников нашли работу на объектах компании. Присоединяйтесь и вы.
Чтобы узнать больше о вакансиях и условиях работы, свяжитесь с Ольгой по телефону +7 983-380-19-23 или WhatsApp*.
"Либерти"
Адрес: Барнаул, проспект Строителей, 22
Тел.: +7 983-380-19-23
Сайт* WhatsApp ("ВотсАп")
ООО "Либерти"Реклама
08:06:38 11-06-2024
Мне кажется,работу с такой оплатой и в крае можно найти.
08:30:23 11-06-2024
65тыс. достойная зарплата? Уж лучше дома на печке сидеть
09:25:08 11-06-2024
За 65 сварщиком?? Вы там чего покурил? Хороший сварщик давно за 100 и выше и это тут, возле дома.
10:15:05 11-06-2024
Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про безденежье) Три первых комментария - просто барометр) Все тут стонут, что получают 25 и даже до 30 не дотягивают, а как вакансии на 65-70 объявляют, так "мы лучше дома посидим")
10:25:30 11-06-2024
Гость (10:15:05 11-06-2024) Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про без... Конечно лучше дома буду сидеть, чем ехать куда то горбатиться за ваши 65тыс., по сути пустые фантики.
11:15:34 11-06-2024
Гость (10:15:05 11-06-2024) Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про без... Для сварщика з/пл 65 т.р. - это очень смешно! Они всегда были самые высокооплачиваемые! Сами поработайте сварщиком, а потом оцените стоимость своей работы.
11:43:27 11-06-2024
Гость (10:15:05 11-06-2024) Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про без... Так это же вахта. Если эти суммы разделить на пополам то что останется?
10:25:05 11-06-2024
Какие-то зарплаты смешные, зачем куда то ехать, здесь так же платят,,,,копейки
10:28:22 11-06-2024
А сварщикам что за копейки предлагают, это что за зарплаты смешные, их и так мало в городе, нормальную зарплату предлагайте, если хотите в штат высококвалифицированных рабочих а не свои 60тыщ!
10:56:18 11-06-2024
Маша (10:28:22 11-06-2024) А сварщикам что за копейки предлагают, это что за зарплаты с... Здесь соглашусь. Сварщик на 67 в месяц - это смешно, по рынку в разы больше платят. Но работяга на стройку за 65, или работяга на завод за 80- это норм. Просто к чему был выше комментарий - не надо тогда плакать здесь, что денег зарабатываете чуть-чуть больше 20.
11:19:48 11-06-2024
Сварщиком вредно для здоровья работать, так что я лучше сисадмином за 60 посижу в комфортной обстановке.
11:30:04 11-06-2024
Гость (11:19:48 11-06-2024) Сварщиком вредно для здоровья работать, так что я лучше сиса... За вредность вам будут молоко давать, так что соглашайтесь😄
16:02:30 11-06-2024
Гость (10:15:05 11-06-2024) Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про без... Хм... Ну вы ещё сравните 30 здесь и остальное время дома. И 65 там и минус всё что можно ещё было сделать самому по дому( за это в итоге платить придется из тех же 65) ... Вы просто сами не представляете что это такое. Соррян. Ездил знаю. Жена давно категорически против таких " Вахт"
18:09:23 11-06-2024
наверное расчёт на тех, кто без опыта - годик посваривать и обратно.
22:10:12 11-06-2024
Сергей (11:30:04 11-06-2024) За вредность вам будут молоко давать, так что соглашайтесь😄... Со сроком хранения 180 дней и способным растворять гвозди 200мм?