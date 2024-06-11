Строитель, упаковщик, рабочий на завод. Жителям Алтая предлагают вакансии на вахте

Компания "Либерти" дает достойную оплату и хорошие условия труда

11 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KQwBQ

Рабочий на заводе / Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik

Хотите найти высокооплачиваемую работу с комфортными условиями труда? Компания "Либерти" приглашает барнаульцев на вахту. Вот уже семь лет организация успешно трудоустраивает сотрудников и позволяет им достойно зарабатывать, решая производственные задачи. География присутствия объектов компании представлена более чем в 400 населенных пунктах от Калининграда до Владивостока, поэтому работникам можно легко подобрать подходящий вариант. Рассказываем, по каким вакансиям идет набор и что предлагают соискателям.

Кого ищут?

На работу вахтовым методом приглашают:

Сварщика (заработная плата от 67 тыс. руб.). Упаковщика (-цу) на птицефабрику (70 000 руб.). Рабочего (-ую) на завод (80 000 руб.). Рабочего на стройку (65 тыс. руб.).

Что предлагают?

Помимо достойной оплаты, будущим сотрудникам предлагают комфортные условия труда, питание и проживание.

У "Либерти" более 20 объектов строительной, пищевой и производственной промышленности. Уже более 15 тысяч сотрудников нашли работу на объектах компании. Присоединяйтесь и вы.

Чтобы узнать больше о вакансиях и условиях работы, свяжитесь с Ольгой по телефону +7 983-380-19-23 или WhatsApp*.

"Либерти"

Адрес: Барнаул, проспект Строителей, 22

Тел.: +7 983-380-19-23

Сайт* WhatsApp ("ВотсАп")

ООО "Либерти"

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