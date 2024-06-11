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Строитель, упаковщик, рабочий на завод. Жителям Алтая предлагают вакансии на вахте

Компания "Либерти" дает достойную оплату и хорошие условия труда

11 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KQwBQ

Рабочий на заводе / Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik
Рабочий на заводе / Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik

Хотите найти высокооплачиваемую работу с комфортными условиями труда? Компания "Либерти" приглашает барнаульцев на вахту. Вот уже семь лет организация успешно трудоустраивает сотрудников и позволяет им достойно зарабатывать, решая производственные задачи. География присутствия объектов компании представлена более чем в 400 населенных пунктах от Калининграда до Владивостока, поэтому работникам можно легко подобрать подходящий вариант. Рассказываем, по каким вакансиям идет набор и что предлагают соискателям.

Кого ищут?

На работу вахтовым методом приглашают:

  1. Сварщика (заработная плата от 67 тыс. руб.).
  2. Упаковщика (-цу) на птицефабрику (70 000 руб.).
  3. Рабочего (-ую) на завод (80 000 руб.).
  4. Рабочего на стройку (65 тыс. руб.).

Что предлагают?

Помимо достойной оплаты, будущим сотрудникам предлагают комфортные условия труда, питание и проживание.

У "Либерти" более 20 объектов строительной, пищевой и производственной промышленности. Уже более 15 тысяч сотрудников нашли работу на объектах компании. Присоединяйтесь и вы.

Чтобы узнать больше о вакансиях и условиях работы, свяжитесь с Ольгой по телефону +7 983-380-19-23 или WhatsApp*.

"Либерти"
Адрес: Барнаул, проспект Строителей, 22
Тел.: +7 983-380-19-23
Сайт* WhatsApp ("ВотсАп")

ООО "Либерти"

Комментарии 15

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Гость

08:06:38 11-06-2024

Мне кажется,работу с такой оплатой и в крае можно найти.

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Сергей

08:30:23 11-06-2024

65тыс. достойная зарплата? Уж лучше дома на печке сидеть

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Гость

09:25:08 11-06-2024

За 65 сварщиком?? Вы там чего покурил? Хороший сварщик давно за 100 и выше и это тут, возле дома.

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Гость

10:15:05 11-06-2024

Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про безденежье) Три первых комментария - просто барометр) Все тут стонут, что получают 25 и даже до 30 не дотягивают, а как вакансии на 65-70 объявляют, так "мы лучше дома посидим")

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Сергей

10:25:30 11-06-2024

Гость (10:15:05 11-06-2024) Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про без... Конечно лучше дома буду сидеть, чем ехать куда то горбатиться за ваши 65тыс., по сути пустые фантики.

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Гость

11:15:34 11-06-2024

Гость (10:15:05 11-06-2024) Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про без... Для сварщика з/пл 65 т.р. - это очень смешно! Они всегда были самые высокооплачиваемые! Сами поработайте сварщиком, а потом оцените стоимость своей работы.

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Гость

11:43:27 11-06-2024

Гость (10:15:05 11-06-2024) Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про без... Так это же вахта. Если эти суммы разделить на пополам то что останется?

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Гость

10:25:05 11-06-2024

Какие-то зарплаты смешные, зачем куда то ехать, здесь так же платят,,,,копейки

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Маша

10:28:22 11-06-2024

А сварщикам что за копейки предлагают, это что за зарплаты смешные, их и так мало в городе, нормальную зарплату предлагайте, если хотите в штат высококвалифицированных рабочих а не свои 60тыщ!

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Гость

10:56:18 11-06-2024

Маша (10:28:22 11-06-2024) А сварщикам что за копейки предлагают, это что за зарплаты с... Здесь соглашусь. Сварщик на 67 в месяц - это смешно, по рынку в разы больше платят. Но работяга на стройку за 65, или работяга на завод за 80- это норм. Просто к чему был выше комментарий - не надо тогда плакать здесь, что денег зарабатываете чуть-чуть больше 20.

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Гость

11:19:48 11-06-2024

Сварщиком вредно для здоровья работать, так что я лучше сисадмином за 60 посижу в комфортной обстановке.

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Сергей

11:30:04 11-06-2024

Гость (11:19:48 11-06-2024) Сварщиком вредно для здоровья работать, так что я лучше сиса... За вредность вам будут молоко давать, так что соглашайтесь😄

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Гость

16:02:30 11-06-2024

Гость (10:15:05 11-06-2024) Вот и весь смысл нытья местной аудитории в комментах про без... Хм... Ну вы ещё сравните 30 здесь и остальное время дома. И 65 там и минус всё что можно ещё было сделать самому по дому( за это в итоге платить придется из тех же 65) ... Вы просто сами не представляете что это такое. Соррян. Ездил знаю. Жена давно категорически против таких " Вахт"

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Гость

18:09:23 11-06-2024

наверное расчёт на тех, кто без опыта - годик посваривать и обратно.

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Гость

22:10:12 11-06-2024

Сергей (11:30:04 11-06-2024) За вредность вам будут молоко давать, так что соглашайтесь😄... Со сроком хранения 180 дней и способным растворять гвозди 200мм?

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