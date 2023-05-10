Рассказываем, кто в Барнауле занимается горизонтально направленным бурением и для чего оно нужно

10 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjCEuxx

Горизонтально направленное бурение / Фото: гнб-алтай.рф

В Алтайском крае стартовал строительный сезон. Точнее, стройка-то идёт целый год, но именно на тёплое время приходится основная часть работ с коммуникациями под землёй: провести газ, электрические сети, трубы водоснабжения и водоотведения. За короткое сибирское лето надо много чего успеть. Но как прокопать так, чтобы не повредить дорогу, не испортить ландшафт, не вызвать недовольства живущих рядом людей, да ещё и верно всё оформить? Да очень просто: с помощью горизонтально направленного бурения (ГБН). Рассказываем, что это и где найти таких специалистов с техникой.

Что такое метод ГНБ?

Горизонтально направленное бурение используется для прокладки коммуникаций под землёй и даже под водоёмами. Такое бурение не причиняет ущерба ландшафту и не портит инфраструктуру. Поэтому строительные работы таким способом проводят даже рядом с жилыми домами. Также ГНБ-метод используют, если необходимо отремонтировать отдельно взятый участок или повреждённую трубу.

ГНБ – это сквозной прокол, выполненный по пологой параболической кривой под землёй. Точка входа и выхода коммуникаций расположены под углом. А потому требуется специальное оборудование и высококвалифицированные специалисты. Они рассчитывают расстояние, на которое будет проложена труба, глубину грунта, скорость вращения бура и место его выхода.

Кто занимается ГНБ в Алтайском крае?

Прокладкой всех видов коммуникаций методом горизонтально направленного бурения в Барнауле и Алтайском крае занимается компания "ОВК-Строй". У предприятия имеется собственный парк американской спецтехники, буровых установок и штат опытных специалистов.

"ОВК-Строй" проводит ГНБ-бурение любой сложности, даже в самых стеснённых условиях, при любом грунте (в том числе в песке или в месте залегания грунтовых вод). И практически в любую погоду. А ещё компания поможет оформить всю разрешительную документацию на проводимые работы.

"Мы берём на себя все сложности, связанные с прокладкой коммуникаций: от проектирования кабельных линий, систем тепло-, водо-, газоснабжения, оформления разрешительных документов, например, в городском водоканале или РЭСе, до прокладки самих коммуникаций, сварочных работ и так далее", – рассказал генеральный директор "ОВК-Строй" Павел Нагибин.













Горизонтально направленное бурение / Фото: гнб-алтай.рф

Компания работает и с частными, и с юридическими лицами. Принимает как единичные, так и коллективные заявки. Например, от собственников домов коттеджных посёлков и других населённых пунктов, где жители хотят самостоятельно провести газ от магистрали непосредственно до участков. Кстати, по словам Павла Нагибина, это один из частых запросов от клиентов.

Компания “ОВК-строй” – надёжный партнер с 10-летней историей и опытом работы

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