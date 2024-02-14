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Строительство каркасного дома: какие есть преимущества?

Рассказываем, где заказать недорого

14 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVvMQ

Дом. Строительство / Фото: freepik.com
Дом. Строительство / Фото: freepik.com

Популярность каркасных домов растет с каждым годом. Объяснить это можно сразу несколькими причинами. К главным относят скорость строительства и доступную стоимость. Рассказываем, почему стоит внимательно изучить проекты каркасных домов и где заказать их возведение.

Почему стоит выбрать каркасный дом?

Если сравнивать каркасную технологию с другими, то к плюсам первой можно отнести:

  • скорость – заказав дом, вы получите его уже через 1,5-2 месяца (максимальный срок, включающий возведение фундамента и внутреннюю отделку, в остальных случаях работы осуществляют быстрее);
  • стоимость (доступная цена – одно из основных преимуществ каркасного строительства);
  • энергоэффективность – позволяет существенно экономить на коммунальных платежах;
  • экономичность внутренней и внешней отделки;
  • всесезонность строительства.

Чтобы избежать возможных недостатков, важно доверять строительство профессионалам. Использование качественных материалов и строгое соблюдение технологии возведения дома или коттеджа – залог вашей безопасности и долговечности жилища.

Каркасные дома под ключ

Если вам нужна проверенная организация, которая возьмет все хлопоты по возведению жилища на себя, вас приглашает к сотрудничеству строительная компания "Каркасник". Опыт работы на рынке – более 14 лет.

Компания предлагает:

  • услуги по строительству каркасных домов под ключ или без отделки;
  • три толщины стен на выбор (150 мм, 200 мм и 250 мм);
  • качественные материалы на всех этапах возведения;
  • возможность выбора одного из 150 готовых проектов, представленных на сайте компании (с внесением изменений по желанию);
  • прозрачные условия (расчеты ведут заранее, на специальном калькуляторе, нет дополнительных трат, внезапно появляющихся на том или ином этапе строительства);
  • работы без предоплаты;
  • возможность воспользоваться ипотекой от Сбера;
  • приятные подарки (бесплатная доставка на участок, установка металлической двери, обработка антисептиками).

Строительство осуществляют на территории Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа.

ООО "Каркасник"

Комментарии 5

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Гость

18:24:02 14-02-2024

Зачем это в Алтайском крае? если строят в ЦФО и СзФО

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Гость

19:32:48 14-02-2024

Никаких. Деньги на ветер.

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Гость

11:50:56 15-02-2024

Какая малограмотная реклама. Если ее писали строители которые строят я бы бежал от них семимильными шагами. Еще подарок обработка антисептиком))

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Гость

14:12:59 15-02-2024

насколько я знаю каркасный то есть фахтверковый дом строится из бруса. Просто ставится каркас и все. Все что между палками забивается смесью глины навоза и сухой травы. Сверху белится. Для германии, центр европы и юга пойдет. У нас надо делать дом из кирпича

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Роман

13:14:33 16-02-2024

Гость (14:12:59 15-02-2024) насколько я знаю каркасный то есть фахтверковый дом строится... А в Финляндии у нас одни идиоты живут, все умники только здесь….

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