Строительство каркасного дома: какие есть преимущества?
Рассказываем, где заказать недорого
14 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVvMQ
Популярность каркасных домов растет с каждым годом. Объяснить это можно сразу несколькими причинами. К главным относят скорость строительства и доступную стоимость. Рассказываем, почему стоит внимательно изучить проекты каркасных домов и где заказать их возведение.
Почему стоит выбрать каркасный дом?
Если сравнивать каркасную технологию с другими, то к плюсам первой можно отнести:
- скорость – заказав дом, вы получите его уже через 1,5-2 месяца (максимальный срок, включающий возведение фундамента и внутреннюю отделку, в остальных случаях работы осуществляют быстрее);
- стоимость (доступная цена – одно из основных преимуществ каркасного строительства);
- энергоэффективность – позволяет существенно экономить на коммунальных платежах;
- экономичность внутренней и внешней отделки;
- всесезонность строительства.
Чтобы избежать возможных недостатков, важно доверять строительство профессионалам. Использование качественных материалов и строгое соблюдение технологии возведения дома или коттеджа – залог вашей безопасности и долговечности жилища.
Каркасные дома под ключ
Если вам нужна проверенная организация, которая возьмет все хлопоты по возведению жилища на себя, вас приглашает к сотрудничеству строительная компания "Каркасник". Опыт работы на рынке – более 14 лет.
Компания предлагает:
- услуги по строительству каркасных домов под ключ или без отделки;
- три толщины стен на выбор (150 мм, 200 мм и 250 мм);
- качественные материалы на всех этапах возведения;
- возможность выбора одного из 150 готовых проектов, представленных на сайте компании (с внесением изменений по желанию);
- прозрачные условия (расчеты ведут заранее, на специальном калькуляторе, нет дополнительных трат, внезапно появляющихся на том или ином этапе строительства);
- работы без предоплаты;
- возможность воспользоваться ипотекой от Сбера;
- приятные подарки (бесплатная доставка на участок, установка металлической двери, обработка антисептиками).
Строительство осуществляют на территории Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа.
ООО "Каркасник"Реклама
18:24:02 14-02-2024
Зачем это в Алтайском крае? если строят в ЦФО и СзФО
19:32:48 14-02-2024
Никаких. Деньги на ветер.
11:50:56 15-02-2024
Какая малограмотная реклама. Если ее писали строители которые строят я бы бежал от них семимильными шагами. Еще подарок обработка антисептиком))
14:12:59 15-02-2024
насколько я знаю каркасный то есть фахтверковый дом строится из бруса. Просто ставится каркас и все. Все что между палками забивается смесью глины навоза и сухой травы. Сверху белится. Для германии, центр европы и юга пойдет. У нас надо делать дом из кирпича
13:14:33 16-02-2024
Гость (14:12:59 15-02-2024) насколько я знаю каркасный то есть фахтверковый дом строится... А в Финляндии у нас одни идиоты живут, все умники только здесь….