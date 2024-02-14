Строительство каркасного дома: какие есть преимущества?

Рассказываем, где заказать недорого

14 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVvMQ

Дом. Строительство / Фото: freepik.com

Популярность каркасных домов растет с каждым годом. Объяснить это можно сразу несколькими причинами. К главным относят скорость строительства и доступную стоимость. Рассказываем, почему стоит внимательно изучить проекты каркасных домов и где заказать их возведение.

Почему стоит выбрать каркасный дом?

Если сравнивать каркасную технологию с другими, то к плюсам первой можно отнести:

скорость – заказав дом, вы получите его уже через 1,5-2 месяца (максимальный срок, включающий возведение фундамента и внутреннюю отделку, в остальных случаях работы осуществляют быстрее);

стоимость (доступная цена – одно из основных преимуществ каркасного строительства);

энергоэффективность – позволяет существенно экономить на коммунальных платежах;

экономичность внутренней и внешней отделки;

всесезонность строительства.

Чтобы избежать возможных недостатков, важно доверять строительство профессионалам. Использование качественных материалов и строгое соблюдение технологии возведения дома или коттеджа – залог вашей безопасности и долговечности жилища.

Каркасные дома под ключ

Если вам нужна проверенная организация, которая возьмет все хлопоты по возведению жилища на себя, вас приглашает к сотрудничеству строительная компания "Каркасник". Опыт работы на рынке – более 14 лет.

Компания предлагает:

услуги по строительству каркасных домов под ключ или без отделки;

три толщины стен на выбор (150 мм, 200 мм и 250 мм);

качественные материалы на всех этапах возведения;

возможность выбора одного из 150 готовых проектов, представленных на сайте компании (с внесением изменений по желанию);

прозрачные условия (расчеты ведут заранее, на специальном калькуляторе, нет дополнительных трат, внезапно появляющихся на том или ином этапе строительства);

работы без предоплаты;

возможность воспользоваться ипотекой от Сбера;

приятные подарки (бесплатная доставка на участок, установка металлической двери, обработка антисептиками).

Строительство осуществляют на территории Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа.

ООО "Каркасник"

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