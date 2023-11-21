Стройматериалы начали дорожать после урагана в Алтайском крае
Коммунальщики считают, что власть должна разобраться в ситуации, ведь времени на восстановительные работы остается все меньше
21 ноября 2023, 10:18, ИА Амител
Строительные магазины начали поднимать цены на свои товары после урагана, который прошелся по Алтайскому краю. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Председатель комитета ЖКХ Общественной палаты Бийска, директор "Вашей управляющей компании" Сергей Кофанов отметил, что рынок моментально отреагировал на разгул стихии. По его словам, строительный сезон давно завершен и в УК столкнулись с тем, что на складах просто нет стройматериалов.
Коммунальщики считают, что власть должна вмешаться в процесс и наладить доставку необходимых для ремонта стройматериалов. Сделать это следует как можно скорее, поскольку дней, когда можно было бы проводить ремонтные работы, в этом сезоне остается все меньше.
Кроме того, в ближайшие дни прогнозируется потепление и дожди, а значит, верхние этажи поврежденных домов может просто затопить.
10:20:35 21-11-2023
Всё верно, капитализм же, рынок!
10:25:41 21-11-2023
Всяка бяда, барыгам барыш, тока мороз подобрался, али дожь, стоимость таксомоторов устремляется вверьх, аки кони степныя и так во всем, имя етому явлению видимо рынок (крытый? али новый? али старый?) и его невидима рука...))
10:55:09 21-11-2023
человек человеку волк
10:57:29 21-11-2023
Стервятники.
11:16:54 21-11-2023
"нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли" (ц) на условиях своей безнаказанности, естественно.
14:29:17 21-11-2023
Элен без ребят (11:16:54 21-11-2023) "нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ра... В США за 2-3 % считается очень успешным. За 5-6% маму продадут. В России меньше 20% можно не свести концы с концами в налоговой.
11:31:13 21-11-2023
Ожидаемо, к сожалению, такой прогноз можно было еще в воскресенье опубликовать.
12:50:00 21-11-2023
Гость (11:31:13 21-11-2023) Ожидаемо, к сожалению, такой прогноз можно было еще в воскре... минуснул, видимо, владелец магазина стройматериалов.
11:39:46 21-11-2023
Интересные такие коммунальщики))) "....строительный сезон давно завершен и в УК столкнулись с тем, что на складах просто нет стройматериалов." Уважаемый Председатель комитета ЖКХ Общественной палаты Бийска! А с какого перепуга бизнес должен держать заполненные склады стройматериалами не в сезон?! ПОЧЕМУ вы запасы не держите? Ась?
11:47:30 21-11-2023
на том свете карманов нет, ну куда хапают и ртом и ж...пой?
11:56:17 21-11-2023
Таких называю мародерами - лишь извлечь выгоду на любой беде, несчастье.
13:42:51 21-11-2023
Хозяев таких магазинов, в тюрьму без суда и следствия, а весь персонал на сво.
14:42:44 21-11-2023
Гость (13:42:51 21-11-2023) Хозяев таких магазинов, в тюрьму без суда и следствия, а вес... Хозяева этих магазинов стоят в конце пищевой цепочки. Немного выше основного потребителя. Смотрите шире.
15:24:28 21-11-2023
Гость (13:42:51 21-11-2023) Хозяев таких магазинов, в тюрьму без суда и следствия, а вес... Сходи по рынку пройдись...сажатель диванный))))
14:36:44 21-11-2023
Кто нибудь сможет привести конкретный пример? Например наименование магазина цена на конкретный материал ДО и ПОСЛЕ. А то слишком голословно как то получилась новость, и это со слов директора ЖКХ, когда пятки горят можно всякой ахинеи нанести, лишь бы быть белым и пушистым.
15:22:27 21-11-2023
Гость (14:36:44 21-11-2023) Кто нибудь сможет привести конкретный пример? Например наиме... Да так и есть! Коммунальщики всякую фигню лепят, а дождь прошел- хата сгорела))))
16:00:34 21-11-2023
убогие комменты, в нормальных странах эту форс мажорную ситуацию финансирует государство, а вы кусаете продавцов , что же вы удивляетесь когда о вас вытирают ноги, только и можете грызть друг друга, зная что это безопасно, страх на генном уровне перед властью