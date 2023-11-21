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Стройматериалы начали дорожать после урагана в Алтайском крае

Коммунальщики считают, что власть должна разобраться в ситуации, ведь времени на восстановительные работы остается все меньше

21 ноября 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Строительные магазины начали поднимать цены на свои товары после урагана, который прошелся по Алтайскому краю. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Председатель комитета ЖКХ Общественной палаты Бийска, директор "Вашей управляющей компании" Сергей Кофанов отметил, что рынок моментально отреагировал на разгул стихии. По его словам, строительный сезон давно завершен и в УК столкнулись с тем, что на складах просто нет стройматериалов.

Коммунальщики считают, что власть должна вмешаться в процесс и наладить доставку необходимых для ремонта стройматериалов. Сделать это следует как можно скорее, поскольку дней, когда можно было бы проводить ремонтные работы, в этом сезоне остается все меньше.

Кроме того, в ближайшие дни прогнозируется потепление и дожди, а значит, верхние этажи поврежденных домов может просто затопить.

Алтайский край строительство цены
Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае 19 ноября 2023 года

Комментарии 17

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Гость

10:20:35 21-11-2023

Всё верно, капитализм же, рынок!

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гость

10:25:41 21-11-2023

Всяка бяда, барыгам барыш, тока мороз подобрался, али дожь, стоимость таксомоторов устремляется вверьх, аки кони степныя и так во всем, имя етому явлению видимо рынок (крытый? али новый? али старый?) и его невидима рука...))

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Гость

10:55:09 21-11-2023

человек человеку волк

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Гость

10:57:29 21-11-2023

Стервятники.

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Элен без ребят

11:16:54 21-11-2023

"нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли" (ц) на условиях своей безнаказанности, естественно.

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Гость

14:29:17 21-11-2023

Элен без ребят (11:16:54 21-11-2023) "нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ра... В США за 2-3 % считается очень успешным. За 5-6% маму продадут. В России меньше 20% можно не свести концы с концами в налоговой.

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Гость

11:31:13 21-11-2023

Ожидаемо, к сожалению, такой прогноз можно было еще в воскресенье опубликовать.

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Гость

12:50:00 21-11-2023

Гость (11:31:13 21-11-2023) Ожидаемо, к сожалению, такой прогноз можно было еще в воскре... минуснул, видимо, владелец магазина стройматериалов.

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Гость

11:39:46 21-11-2023

Интересные такие коммунальщики))) "....строительный сезон давно завершен и в УК столкнулись с тем, что на складах просто нет стройматериалов." Уважаемый Председатель комитета ЖКХ Общественной палаты Бийска! А с какого перепуга бизнес должен держать заполненные склады стройматериалами не в сезон?! ПОЧЕМУ вы запасы не держите? Ась?

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Гость

11:47:30 21-11-2023

на том свете карманов нет, ну куда хапают и ртом и ж...пой?

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Гость

11:56:17 21-11-2023

Таких называю мародерами - лишь извлечь выгоду на любой беде, несчастье.

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Гость

13:42:51 21-11-2023

Хозяев таких магазинов, в тюрьму без суда и следствия, а весь персонал на сво.

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Гость

14:42:44 21-11-2023

Гость (13:42:51 21-11-2023) Хозяев таких магазинов, в тюрьму без суда и следствия, а вес... Хозяева этих магазинов стоят в конце пищевой цепочки. Немного выше основного потребителя. Смотрите шире.

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Гость

15:24:28 21-11-2023

Гость (13:42:51 21-11-2023) Хозяев таких магазинов, в тюрьму без суда и следствия, а вес... Сходи по рынку пройдись...сажатель диванный))))

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Гость

14:36:44 21-11-2023

Кто нибудь сможет привести конкретный пример? Например наименование магазина цена на конкретный материал ДО и ПОСЛЕ. А то слишком голословно как то получилась новость, и это со слов директора ЖКХ, когда пятки горят можно всякой ахинеи нанести, лишь бы быть белым и пушистым.

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Гость

15:22:27 21-11-2023

Гость (14:36:44 21-11-2023) Кто нибудь сможет привести конкретный пример? Например наиме... Да так и есть! Коммунальщики всякую фигню лепят, а дождь прошел- хата сгорела))))

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Гость

16:00:34 21-11-2023

убогие комменты, в нормальных странах эту форс мажорную ситуацию финансирует государство, а вы кусаете продавцов , что же вы удивляетесь когда о вас вытирают ноги, только и можете грызть друг друга, зная что это безопасно, страх на генном уровне перед властью

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