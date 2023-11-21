Стройматериалы начали дорожать после урагана в Алтайском крае

Коммунальщики считают, что власть должна разобраться в ситуации, ведь времени на восстановительные работы остается все меньше

21 ноября 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

Строительные магазины начали поднимать цены на свои товары после урагана, который прошелся по Алтайскому краю. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Председатель комитета ЖКХ Общественной палаты Бийска, директор "Вашей управляющей компании" Сергей Кофанов отметил, что рынок моментально отреагировал на разгул стихии. По его словам, строительный сезон давно завершен и в УК столкнулись с тем, что на складах просто нет стройматериалов.

Коммунальщики считают, что власть должна вмешаться в процесс и наладить доставку необходимых для ремонта стройматериалов. Сделать это следует как можно скорее, поскольку дней, когда можно было бы проводить ремонтные работы, в этом сезоне остается все меньше.

Кроме того, в ближайшие дни прогнозируется потепление и дожди, а значит, верхние этажи поврежденных домов может просто затопить.