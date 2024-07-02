Студент Алтайского транспортного техникума спас двух тонувших девочек
18-летний Данил Марчинский рыбачил на реке Горевка в Алейске и пришел на помощь несовершеннолетним, которые купались на шлюзе
02 июля 2024, 20:46, ИА Амител
Студент второго курса Алтайского транспортного техникума этим летом спас двух девочек от неминуемой смерти. Об этом сообщает ГОЧС и ПБ Алтайского края. 18-летний Данил Марчинский рыбачил на реке Горевка в Алейске и пришел на помощь несовершеннолетним, которые купались на шлюзе.
Инцидент произошел вечером в июне. Молодой человек приехал на летние каникулы отдыхать в соседний город к родственникам. Во время рыбалки возле шлюза реки купалась компания подростков. Одна из девочек забралась на бетонную плиту и спрыгнула, но не смогла выплыть и стала захлебываться, терять сознание. К ней бросилась на помощь другая, однако не рассчитала своих сил и тоже стала тонуть.
Глубина водоема составляла около 2 метров, а берег реки местами обрывистый. До него девочкам было от 15 до 20 метров.
Данил отреагировал на призыв на помощь. Не раздумывая ни минуты, он бросился спасать девчонок. Доплыв до них, он сначала подхватил первую обессилевшую девочку и вытащил ее на берег. Следом вернулся за другой, помог и ей.
00:25:32 03-07-2024
Красавчик!
07:21:31 03-07-2024
молодец
08:58:05 03-07-2024
Парень молодец.
10:03:09 03-07-2024
Сильно рисковал собственной жизнью.
11:16:24 03-07-2024
Гость (10:03:09 03-07-2024) Сильно рисковал собственной жизнью.... И к чему это? Печально за ВАС!
14:34:28 03-07-2024
Еще не всё пропало, коли у нас есть такие парни. Мое почтение Данилу
13:42:52 04-07-2024
Молодчина! К сожелению сегодня стал свидетелем продолжения этой истории. Тот же молодой человек в сопровождении оператора и интервьюера снимали репортаж об инценденте на фоне мирно купающихся мальчишек у реки Барнаулка продолжалось минут 15-20. И не один из присутствующих не сделал замечания мольчишкам.