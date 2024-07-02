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Студент Алтайского транспортного техникума спас двух тонувших девочек

18-летний Данил Марчинский рыбачил на реке Горевка в Алейске и пришел на помощь несовершеннолетним, которые купались на шлюзе

02 июля 2024, 20:46, ИА Амител

Фото: ГОЧС и ПБ Алтайского края
Фото: ГОЧС и ПБ Алтайского края

Студент второго курса Алтайского транспортного техникума этим летом спас двух девочек от неминуемой смерти. Об этом сообщает ГОЧС и ПБ Алтайского края. 18-летний Данил Марчинский рыбачил на реке Горевка в Алейске и пришел на помощь несовершеннолетним, которые купались на шлюзе.

Инцидент произошел вечером в июне. Молодой человек приехал на летние каникулы отдыхать в соседний город к родственникам. Во время рыбалки возле шлюза реки купалась компания подростков. Одна из девочек забралась на бетонную плиту и спрыгнула, но не смогла выплыть и стала захлебываться, терять сознание. К ней бросилась на помощь другая, однако не рассчитала своих сил и тоже стала тонуть.

Глубина водоема составляла около 2 метров, а берег реки местами обрывистый. До него девочкам было от 15 до 20 метров.

Данил отреагировал на призыв на помощь. Не раздумывая ни минуты, он бросился спасать девчонок. Доплыв до них, он сначала подхватил первую обессилевшую девочку и вытащил ее на берег. Следом вернулся за другой, помог и ей.

Комментарии 7

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Гость

00:25:32 03-07-2024

Красавчик!

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кенни

07:21:31 03-07-2024

молодец

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Гость

08:58:05 03-07-2024

Парень молодец.

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Гость

10:03:09 03-07-2024

Сильно рисковал собственной жизнью.

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Гость

11:16:24 03-07-2024

Гость (10:03:09 03-07-2024) Сильно рисковал собственной жизнью.... И к чему это? Печально за ВАС!

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Гость

14:34:28 03-07-2024

Еще не всё пропало, коли у нас есть такие парни. Мое почтение Данилу

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Гость

13:42:52 04-07-2024

Молодчина! К сожелению сегодня стал свидетелем продолжения этой истории. Тот же молодой человек в сопровождении оператора и интервьюера снимали репортаж об инценденте на фоне мирно купающихся мальчишек у реки Барнаулка продолжалось минут 15-20. И не один из присутствующих не сделал замечания мольчишкам.

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