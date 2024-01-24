Студент из Донецка сдал полиции петербургского астронома после разговора о СВО

Женщину недавно задержали возле станции "Владимирская" — ей грозит административное наказание

24 января 2024, 20:32, ИА Амител

Руки в наручниках / Источник: unsplash.com

В Санкт-Петербурге студент из Донецка сдал полиции 45-летнего астронома, которая во время разговора в метро о специальной военной операции поддержала Украину. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как выяснило издание, женщину недавно задержали возле станции "Владимирская". Заявление на нее поступило от 22-летнего молодого человека, который рассказал, что в ходе беседы на станции "Достоевской" астроном заявила о симпатиях к действиям Вооруженных сил Украины. Кроме того, студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде украинского флага.

Как отмечает издание, в действиях гражданки есть признаки нарушения по административной статье о публичной дискредитации ВС РФ.

Известно, что в начале спецоперации сотрудница Института прикладной астрономии РАН вместе с другими учеными подписала открытое письмо с осуждением боевых действий. Студент же выступает на мероприятиях патриотической направленности и ранее побывал добровольцем на фронте.