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Студент из Донецка сдал полиции петербургского астронома после разговора о СВО

Женщину недавно задержали возле станции "Владимирская" — ей грозит административное наказание

24 января 2024, 20:32, ИА Амител

Руки в наручниках / Источник: unsplash.com
Руки в наручниках / Источник: unsplash.com

В Санкт-Петербурге студент из Донецка сдал полиции 45-летнего астронома, которая во время разговора в метро о специальной военной операции поддержала Украину. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как выяснило издание, женщину недавно задержали возле станции "Владимирская". Заявление на нее поступило от 22-летнего молодого человека, который рассказал, что в ходе беседы на станции "Достоевской" астроном заявила о симпатиях к действиям Вооруженных сил Украины. Кроме того, студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде украинского флага.

Как отмечает издание, в действиях гражданки есть признаки нарушения по административной статье о публичной дискредитации ВС РФ.

Известно, что в начале спецоперации сотрудница Института прикладной астрономии РАН вместе с другими учеными подписала открытое письмо с осуждением боевых действий. Студент же выступает на мероприятиях патриотической направленности и ранее побывал добровольцем на фронте.

Происшествия спецоперация

Комментарии 9

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Гость

21:18:32 24-01-2024

Астрономка ослабляла безопасность России.Должна ответить по всей строгости российского закона.

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Гость

22:20:19 24-01-2024

Студент прав. За языком астрономке следить надо.

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Гость

01:20:45 25-01-2024

Может она ему двойку поставила и он ее оговорил, свидетели нужны, презумпция невиновности у нас по закону.

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Гость

03:53:32 25-01-2024

Разговор двух лиц является публичной дискредитацией? Его слово против ее.

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Гость

07:09:05 25-01-2024

Она официально подписала письмо с осуждением СВО. Вам что еще то надо? Парень воевал на фронте. Она в тылу поддерживает наших врагов. Вам какие еще показатели свой-чужой нужны?

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Гость

07:34:57 25-01-2024

студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде украинского флага --- что у нее с мозгами, шеврон то нахрена? Разговор то реально не публичен, но благодаря разговору ее проверили и нашли публичность - письмо и шеврон. Могла в тихую гадить, но мозгов не хватило

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Гость

09:02:55 25-01-2024

Гость (07:34:57 25-01-2024) студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде украинского флаг... Действительно,гадила бы и гадил себе потихоньку...

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Гость

13:21:47 25-01-2024

Гость (07:34:57 25-01-2024) студент заметил на ее рюкзаке шеврон в виде украинского флаг... То есть шеврон с флагом Украины смутил, а то что россияне носят на своей одежде флаги америки, англии и т.д. это нормально?

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Гость

13:12:05 25-01-2024

Эх студент, студент, жизнь только начинается, а интернет все помнит. Я, думал, что СССР будет вечным.

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